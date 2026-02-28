SUSCRÍBETE
    Las románticas bromas del Pastor Rocha a Michelle Bachelet, Cathy Barriga y Marcela Cubillos

    En su rutina del Festival de Viña del Mar, el comediante hizo mención de la expresidenta de Michelle Bachelet y su hijo Sebastián Dávalos. Después, haría chistes sobre el caso por el que se investiga a la exalcaldesa de Maipú. Por último, recordaría la polémica de Marcela Cubillos y su sueldo en la Universidad San Sebastián.

    Daniel Cañete
    27 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR El humorista Pastor Rocha, se presenta en la Quinta Vergara, durante la noche final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    Después de recibir la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2026, Pastor Rocha continuó su rutina con un sketch. En ella, mencionó a la expresidenta Michelle Bachelet. Además, realizó un chiste sobre la exalcaldesa Cathy Barriga y la exministra de Educación Marcela Cubillos.

    27 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR El humorista Pastor Rocha, recibe Gaviota de Oro y de Plata en la Quinta Vergara, durante la noche final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    En la rutina, el comediante funcionaba como un call center amoroso. Una persona lo llamaba para recuperar al amor de su vida. Sin embargo, los consejos de Pastor Rocha no son de ayuda, pero generan más de una risa al relatar sus propias experiencias en el amor.

    La primera aludida fue la “Michi”, quien fue un antiguo amor del Pastor Rocha. Según el relato, el comediante tuvo el presagio de que Chile sería de la mujer: “Dos gobiernos tuvo la Michi, y en vola’ después va por el tercero. Esa es mi exseñora, carajo”. Con esto, revelaría que se refería a la expresidenta Michelle Bachelet.

    27 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR El humorista Pastor Rocha se presenta en la Quinta Vergara, durante la noche final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    El interlocutor del Pastor Rocha continuaba incrédulo ante la noticia y mencionaba que a la exmandataria nunca se le había conocido una pareja. Ante esto, la prueba de Pastor Rocha sobre su amorío sería su hijo.“El cachito le decía yo” diría el comediante aludiendo Sebastián Dávalos.

    El comediante continuó con su anécdota amorosa, ya que la relación con la “Michi” terminó por una infidelidad. Con esto, comenzaría a lanzar sus dardos a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien sería el segundo amor de esta historia. “Ella nos tenía a todos los de la Municipalidad bailando”, relató.

    27 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR El humorista Pastor Rocha se presenta en la Quinta Vergara, durante la noche final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    El siguiente chiste sería sobre el caso de corrupción por el que es investigado Cathy Barriga. El Pastor Rocha remató diciendo: “Róbate el cielo Catita. Se robó la muni, se equivocó, hijo”. En la rutina, también repasó su pasado como bailarina y su paso por la plataforma de contenido para adultos Arsmate.

    Por último, pasaría a nombrar a la exministra Marcela Cubillos. En este segmento, haría mención de la polémica por su sueldo como académica de la Universidad San Sebastián. “Estuve con una millonaria, profesora de universidad. Ella siempre quería pagar todo lo que invitaba (...) Escoge lo que quieras, ganó 17 palos”, relató.

