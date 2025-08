Las series más esperadas del segundo semestre de 2025

Ya pasaron las nuevas temporadas de Severance, Andor, The White Lotus, The last of us y El ensayo, y nunca es tarde para dejarse sorprender por Adolescencia, El estudio, The pitt, Morir de placer y Paradise.

Pero aún queda año. Las plataformas tienen preparado un generoso menú para los próximos meses. Aquí revisamos algunos de los principales:

*Merlina 2 (Netflix) - 6 de agosto

La serie protagonizada por Jenna Ortega vuelve con ocho capítulos nuevos. Los primeros cuatro llegarán este miércoles 6 y prometen la misma dosis de comedia, terror y problemas adolescentes y familiares. En su regreso a Nunca Más, Merlina se encuentra con un nuevo director (Steve Buscemi) y con que sus actos de la primera temporada le han hecho ganar popularidad entre la comunidad. Billie Piper y Evie Templeton asumen nuevos roles estables y Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Heather Matarazzo, Haley Joel Osment y Lady Gaga son algunas de las estrellas invitadas.

*Pluribus (Apple TV+) - 7 de noviembre

Luego de meses de especulaciones, Apple TV+ liberó los primeros detalles de la nueva serie del guionista y director Vince Gilligan (Breaking bad). Compuesta de nuevo episodios, la historia cuenta que la persona más miserable de la Tierra debe salvar al mundo de la felicidad. Su protagonista es la actriz Rhea Seehorn, la Kim Wexler de Better call Saul. Los dos primeros capítulos llegarán el viernes 7 de noviembre. La plataforma ya confirmó que tendrá segundo ciclo.

*Alien: Earth (Disney+) - 12 de agosto

Noah Hawley, el cerebro detrás de todas las temporadas de Fargo, es el guionista y creador de esta serie de ocho episodios que se ambienta en el universo del xenomorfo. Como indica el título, la historia se ambienta en nuestro planeta en el año 2120. Los hechos se desencadenan cuando la nave de investigación espacial USCSS Maginot se estrella en la Tierra y un grupo de soldados tácticos debe responder ante la emergencia. La protagonista es Wendy (Sydney Chandler), el primer prototipo híbrido de una era en que los cyborgs y los sintéticos conviven con los humanos.

*It: Bienvenidos a Derry (HBO Max) - octubre

Tras las películas de 2017 y 2019, Andy Muschietti dirige varios episodios en la precuela que expande el mundo de la novela de Stephen King. Aunque los realizadores han sido cuidadosos con no revelar demasiado, está confirmado que se trata de una historia ambientada 27 años antes de los eventos de la primera película y que está ligada a la familia de Mike Hanlon, el joven afroamericano que en las películas fue interpretado por Chosen Jacobs (de niño) y por Isaiah Mustafa (de adulto). Los protagonistas son interpretados por Jovan Adepo (El problema de los 3 cuerpos) y Taylour Paige (Zola), mientras que Bill Skarsgård vuelve a interpretar a Pennywise.

ANA MARIA TORO CHACON

*Betty la Fea: La Historia Continúa 2 (Prime Video) - 15 de agosto

La segunda temporada del revival de Yo soy Betty, la fea retoma la historia exactamente donde terminó el primer ciclo. Beatriz Pinzón Solano (Ana María Orozco) intenta reconstruir la relación con Mila (Juanita Molina) y lidia con su distancia de Armando (Jorge Enrique Abello). Fuera de los vaivenes de la familia de la protagonista, Ecomoda se divide entre quienes apoyan a Betty y quienes le brindan su respaldo a Nacho (Sebastián Osorio). Al igual que la primera entrega estará compuesta de diez episodios.

*Percy Jackson y los Dioses del Olimpo 2 (Disney+) - 10 de diciembre

Dos años después de su temporada debut, la serie basada en las novelas de fantasía de Rick Riordan prepara el estreno de su segundo ciclo. Basada en el segundo tomo de la saga, Mar de los Monstruos, la historia sigue a Percy Jackson (Walker Scobell) en una épica odisea marítima por rescatar a Grover Underwood (Aryan Simhadri) y por encontrar el Vellocino de Oro, lo único que puede salvar al Campamento Mestizo. Acompañado de Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries), Clarisse (Dior Goodjohn) y Tyson (Daniel Diemer), su medio hermano cíclope recién descubierto, el joven deberá superar toda clase de adversidades.

*Peacemaker 2 (HBO Max) - 21 de agosto

Tras hacer un cameo en Superman, Chris Smith / Peacemaker (John Cena) vuelve con la segundo ciclo de su serie en solitario. James Gunn ha prometido risas y emoción en los nuevos capítulos, y una conexión directa con lo que presentó la película más reciente del Hombre de Acero. ¿Un ejemplo? Metahumanos Guy Gardner / Linterna Verde (Nathan Fillion) y Hawkgirl (Isabela Merced) no lo toman en serio al principio de la temporada. Según adelantó el director y guionista, en esta nueva entrega el protagonista “es un tipo mucho más tierno, mucho más amable, menos descarado, menos odioso, menos agresivo”.

*The Morning Show 4 (Apple TV+) - 17 de septiembre

La serie protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon vuelve con una entrega ambientada casi dos años después de los acontecimientos de la tercera. Con la fusión UBA-NBN completa, Alex Levy (Jennifer Aniston) y Bradley Jackson (Reese Witherspoon) deben navegar por un nuevo escenario. Marion Cotillard, Jeremy Irons, Aaron Pierre, William Jackson Harper y Boyd Holbrook son las adiciones de la cuarta temporada.

*Task (HBO Max) - septiembre

El guionista y productor Brad Ingelsby, la mente detrás de Mare of Easttown, regresa a HBO con un nuevo policial protagonizado por una gran estrella. La historia transcurre en los suburbios obreros de Filadelfia y gira en torno a Tom (Mark Ruffalo), un agente del FBI que lidera un equipo que busca poner fin a seguidilla de violentos robos perpetrados por un tipo que en apariencia es un inocente hombre de familia (Tom Pelphrey).