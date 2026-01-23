Llega el libro que revisa parte del universo de Yo la Tengo: “Siempre siguen su propia inspiración”

Es probablemente la pequeña banda más grande del mundo. Yo la Tengo, es una de la instituciones del indie, un trío tan influyente como misterioso, por su extensa discografía y sus impredecibles shows, nunca uno igual a otro.

Sin Yo la Tengo, es difícil de entender el rock alternativo. Formados en New Jersey en 1984, cabe en la clasificación de grupos “de culto”, de moderado éxito comercial, pero de buenas críticas e interés de músicos y melómanos. Así los conoció el joven autor inglés, Elliott Simpson.

“Crecí escuchando mucha música indie rock y cosas de los años 2000, como Arcade Fire, Vampire Weekend y grupos por el estilo. Yo la Tengo siempre ha sido considerado el padrino de gran parte del indie de esa época, son el grupo favorito de tu grupo favorito“, dice Simpson a Culto, desde el periodista desde Bristol, Reino Unido.

Tiempo después, llegó el momento en que los vio por primera vez en vivo. Aquella fue toda una experiencia. “La primera vez que los vi en directo en un festival, me quedé realmente impresionado por lo diferentes que eran de otros grupos en directo. Tienen un abanico muy amplio, son impredecibles cuando actúan. Hacen cosas muy ruidosas y también cosas muy suaves y acústicas”.

Ira Kaplan, de Yo la Tengo Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

Remecido por la experiencia de escuchar en vivo al trío que completan el matrimonio de Ira Kaplan, Georgia Hubley y James McNew, Simpson se sumergió en su discografía. Ahí fijó su atención en un álbum, And then nothing turned itself inside-out (2000), uno de sus trabajos más celebrados. “Sus álbumes son muy variados, similares a sus conciertos en directo, mientras que este tiene un tono coherente en todo momento. Eso es lo que realmente me atrajo”.

De allí le bastó un paso para plantearse escribir un libro en tono ensayo sobre el disco, para la afamada colección 33 1/3, en que revisa un álbum clásico. El libro acaba de llegar a Chile editado por la tienda y editorial Clubdefans, como parte de su trabajo de publicación de algunos títulos de dicho catálogo.

Para desarrollar el libro, Simpson se tomó un par de años, incluyendo investigación y revisión de fuentes de la época. “Luego vino el proceso de escribirlo durante dos años. Muchas revisiones y tratar de encontrar el equilibrio adecuado en el libro entre ser académico, pero también quería que fuera accesible para personas que tal vez no conocían a la banda”.

Eso sí, aunque lo intentó, Simpson no pudo tener el testimonio de los músicos del grupo para el libro. “Vinieron a tocar a Bristol. Pensé en acorralarlos en el concierto para ver si podía hablar con ellos, pero decidí no hacerlo”.

En el texto, Simpson desarrolla un análisis del álbum, en cuanto a su propuesta musical y lírica. Asimismo, traza algunas claves de la historia de Yo la Tengo, como un proyecto asentado en el matrimonio de Kaplan y Hubley, que con persistencia y muchos cambios de integrantes, logró asentarse como un nombre en el rock alternativo.

Yo la Tengo

-Los críticos han dicho que And then nothing turned itself inside-out es un álbum confesional ¿estás de acuerdo?

Sí, creo que es una tensión muy interesante en el álbum. Los integrantes de Yo la Tengo, no disfrutan hablando sobre el significado de las canciones, pero creo que a muchos de nosotros nos gusta saber sobre el significado de las canciones y todo eso. Creo que muchas de las letras de este álbum son collages en cierto modo. Pintan la escena centrándose en detalles específicos. La canción Our Way to Fall, por ejemplo, es muy bonita, íntima y personal, Tears are in your eyes también lo es. Pero hay canciones que son contradicciones divertidas, como Cherry Chapstick en el centro del álbum, que es rock muy ruidoso.

-Hay un aspecto que desarrollas en el libro, el hecho de que Ira y Georgia están casados, pero eso lo separan de su obra ¿cómo ellos mantienen separados ambos mundos?

Creo que esto es algo que preocupa a todos los artistas cuando escriben canciones que pueden interpretarse como personales, incluso a novelistas o cineastas o lo que sea, literalmente cualquier cosa que escribas o crees y que la gente vaya a pensar: «Vale, ese eres tú en la canción». Creo que, en ese sentido, para mí, muchas de las canciones contienen una verdad emocional, el sentimiento es auténtico en esas canciones. Creo que la forma en que han mantenido separadas esas dos cosas es, en primer lugar, no concediendo muchas entrevistas, por ejemplo, no siendo entrevistados para este libro. Es una buena estrategia mantener eso separado y no dar respuestas a las preguntas sobre en qué medida se basan en sus vidas. Hay una entrevista en Nueva York, creo que la cito en el libro, una entrevista para un periódico que hicieron cuando salió este álbum o unos años antes, en la que el entrevistador les preguntó: «Llevan casados un tiempo. ¿Han pensado en tener hijos? y ellos son muy, muy rápidos en cerrar ese tema. Creo que quizá la ventaja de llevar tanto tiempo en una banda y de ser tan cercanos y unidos durante tanto tiempo es que son muy buenos manejando esas situaciones y no dejando escapar ninguna información que no quieran revelar.

-En el libro planteas que James McNew, el bajista desde 1992, es una pieza clave en medio de esta dupla de Ira y Georgia ¿por qué?

Creo que es realmente muy importante. Cuando te adentras en la discografía de la banda y ves que nada se comparó con su décimo álbum, Painful (1993), cuando James ya había entrado. Creo que eso por sí solo demuestra su importancia en la banda, porque en los seis álbumes anteriores a Painful se nota que están tratando de encontrar su lugar. En esos años antes de James, pasaron por una docena de bajistas antes de llegar a él. Era como una puerta giratoria. Creo que el hecho de que James lleve 30 años en la banda demuestra lo importante que es. Una vez más, cuando los ves en directo, él es el bajista, pero da la sensación de que los tres tienen una relación simbiótica. Se entienden muy bien, intercambian instrumentos y en cierto modo son telepáticos.

-A pesar de que no son una banda masiva, Yo la Tengo tienen muchos seguidores. El año pasado tuvieron dos shows en Chile (en Fauna y en Parque de las esculturas), con buena convocatoria ¿por qué tienen ese arrastre?

Creo que esa es una de las principales razones por las que quise escribir el libro sobre Yo la Tengo y no sobre cualquier otra banda. Me ha interesado mucho su popularidad en Chile y Santiago. Uno de mis mejores amigos en el Reino Unido es de Santiago. Me contó que ha visto a la banda muchas veces ahí y que también ha influido en muchas bandas pequeñas de allí. De la misma manera, también son muy influyentes en el Reino Unido. Hay un festival al que voy todos los años llamado End of the Road, siempre contratan a Yo la Tango y se refieren a ellos como su banda residente, aunque no sean una banda británica. Hay algo muy puro en la banda, en su ideología y en su forma de hacer música. Se sienten como la banda de indie rock definitiva. Siempre parece que siguen su propia inspiración y hacen lo que quieren hacer. Creo que gran parte del atractivo para mucha gente es precisamente su singularidad y su compromiso con lo que son.

Ira Kaplán de Yo la Tengo Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

-Si tuvieras que elegir una canción para resumir And then nothing turned itself inside-out ¿cuál sería?

Creo que probablemente Our way to Fall, que es la segunda canción del álbum, sería la que utilizaría para resumirlo, simplemente porque creo que resume el estado de ánimo del álbum, que es muy invernal. Es melancólica, pero también hay esperanza, amor y positividad en ella. Hay un montón de canciones diferentes entre las que podría elegir, pero creo que si tuviera que elegir una canción para regalar a alguien del álbum, elegiría esa también.

El libro And then nothing turned itself inside-out se lanza este viernes 23 a las 19:30 horas en la disquería Clubdefans (Av.Providencia 1100, local 21). El evento tendrá un panel en que participarán Gepe, Josefina Parodi (autora del prólogo) y Rodrigo Herbage. Tendrá música en vivo con Martina Montaldo y Juan Desordenado.