Culto

Lollapalooza Chile 2026 revela su programación por día: ve aquí cuándo se presentará cada artista

Este martes 1 de octubre, el festival que se hará en marzo en el Parque O'Higgins reveló su cartel por día, con Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator y Chappell Roan liderando cada una de las jornadas. Mira aquí los detalles y la nueva venta de entradas.

Por 
Equipo de Culto
Novedades para los numerosos seguidores del festival Lollapalooza Chile: el evento que vuelve en 2026 al Parque O’Higgins y que se hará el 13, 14 y 15 de marzo acaba de revelar las presentaciones por día.

Junto con ello, se inicia la venta de pases diarios para la próxima versión, ya disponibles a través del sistema Ticketmaster.

*Viernes 13 de marzo

El primer día será encabezado por Sabrina Carpenter, artista norteamericana que se ha transformado en un fenómeno global durante los últimos años gracias a hits como Espresso y Please please please.

Junto a ella estarán Deftones, agrupación encabezada por Camilo “Chino” Moreno, quienes llegarán al Parque O’Higgins para presentar su más reciente álbum, el elogiado Private Music (2026), además de una batería de éxitos que definieron el sonido pesado en los 2000. En la parte alta del cartel, la icónica Doechii,  quien revolucionó las plataformas digitales con su estilo versátil que fusiona rap, R&B y pop alternativo. La oriunda de Tampa ha sido destacada como una de las voces emergentes más innovadoras de la escena actual.

Interpol, Kygo, Tom Morello, Young Cister, Men I Trust, Gepe, 31 Minutos y más serán parte de aquella maratónica jornada de arranque, la que fusionará rock y pop global.

*Sábado 14 de marzo

Para la segunda jornada, Tyler, The Creator finalmente se presentará en el país.  Don’t Tap The Glass (2025), su más reciente álbum, se ha robado las miradas de la prensa especializada gracias a su sonido particular que mezcla hip hop, soul y pop en un envase efervescente.

La estrella pop Lorde se encargará de hacer bailar a sus fanáticos con clásicos de este siglo como Green Light, Tennis Court, Perfect Places, además de nuevas canciones que son parte de Virgin (2025).

Turnstile vuelve a Lollapalooza Chile como un fenómeno mundial. Su propuesta hardcore, la cual transita junto a sonidos más alternativos, promete ser el punto alto de energía para la segunda jornada. Los Bunkers -primeros chilenos en ubicarse como headliners-, Peggy Gou, Katseye, Orishas, Royel Otis, Judeline y Katteyes, entre otros, son los nombres que destacan en la cita en su segundo día.

Los Bunkers.

*Domingo 15 de marzo

Para el cierre del festival, los colores y el pop de Chappell Roan serán los protagonistas, como también la electrónica de Skrillex y la espectacular voz de Lewis Capaldi. Tres artistas que están en la cumbre de sus carreras coparán los escenarios principales para ser el broche de oro del festival más grande del país.

Addison Rae, Brutalismus 3000, Akriila, Bandalos Chinos, entre otros, también se sumarán al último día de la semana.

Venta de pases diarios para Lollapalooza Chile ya a la venta en Ticketmaster.cl desde el mediodía.

Lewis Capaldi

Por otro lado, Cenco Malls dispondrá de descuentos de un 20% de forma limitada y distribuidos entre todos los tipos de pases y etapas desde Preventa 1. Cada descuento permite comprar máximo cuatro entradas. El descuento aplica sobre el valor sin cargo por servicio. Descuento válido hasta agotar stock. Para hacerlo efectivo, ingresa a su APP Mi Mall, descarga tu código e ingrésalo en Ticketmaster al momento de realizar la compra, válido con todo medio de pago.

Banco de Chile dispondrá para clientes Banco de Chile 1descuentos del 20%, pagando con tarjetas del Chile, en 3, 9 o 12 cuotas sin interés, y pagando hasta un 25% del total con dólares premio, distribuidos entre todos los tipos de pases y etapas desde Preventa 1. Cada descuento permite comprar máximo cuatro entradas. El descuento aplica sobre el valor sin cargo por servicio. Descuento válido hasta agotar stock.

