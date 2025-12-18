Los hijos de Rob y Michele Reiner rompen el silencio tras las devastadoras muertes de sus padres

Este miércoles, los hijos de Rob y Michele Reiner compartieron sus primeras declaraciones tras la muerte de sus padres, quienes fueron hallados muertos el domingo en su casa de Brentwood, Los Ángeles.

Jake, de 34 años, y Romy, de 28, compartieron su dolor en un comunicado público donde se refirieron al gran dolor que sienten tras el violento asesinato del cineasta y su esposa fotógrafa, pero no abordaron directamente las acusaciones contra su hermano Nick (32).

“No hay palabras para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día”, dijeron, para luego agregar: “La horrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres, eran nuestros mejores amigos”.

“Agradecemos las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino también de personas de todos los ámbitos”, agregó el comunicado.

Para terminar el texto apelando al público y la prensa: “Pedimos respeto y privacidad, que se moderen las especulaciones con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por la increíble vida que vivieron y el amor que brindaron”.

Como informó BBC, Nick Reiner compareció ante el tribunal por primera vez este miércoles y renunció a su derecho a presentar una declaración por dos cargos de asesinato en primer grado. Esto después de ser detenido el domingo por la noche y acusado de asesinato el pasado martes.

The New York Times informó que Romy encontró el cuerpo de su papá después de que una masajista la llamara, diciéndole que no había podido contactar a sus padres. Según el mismo medio, en ese momento Romy huyó del lugar y una amiga llamó a la policía.

El médico forense del condado de Los Ángeles declaró este miércoles que Rob y Michele Reiner murieron a causa de “múltiples lesiones” causadas por objetos afilados o punzantes.

En una conferencia de prensa el martes, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles afirmó que Nick Reiner usó un cuchillo para matar a sus padres.

Aunque este último está acusado de asesinar a sus progenitores, se sabe poco sobre lo que llevó al presunto acto. Sin embargo, fue visto discutiendo con su padre en una fiesta navideña el sábado por la noche en la casa de Conan O’Brien en Los Ángeles, donde también estuvo presente su madre, de acuerdo a una fuente familiarizada con el incidente.