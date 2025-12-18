SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Los hijos de Rob y Michele Reiner rompen el silencio tras las devastadoras muertes de sus padres

    En un comunicado, Jake y Robin Reiner compartieron sus primeras declaraciones tras el asesinato de sus padres, pero no abordaron directamente las acusaciones contra su hermano Nick.

    Por 
    Lya Rosen

    Este miércoles, los hijos de Rob y Michele Reiner compartieron sus primeras declaraciones tras la muerte de sus padres, quienes fueron hallados muertos el domingo en su casa de Brentwood, Los Ángeles.

    Jake, de 34 años, y Romy, de 28, compartieron su dolor en un comunicado público donde se refirieron al gran dolor que sienten tras el violento asesinato del cineasta y su esposa fotógrafa, pero no abordaron directamente las acusaciones contra su hermano Nick (32).

    “No hay palabras para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día”, dijeron, para luego agregar: “La horrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres, eran nuestros mejores amigos”.

    Agradecemos las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino también de personas de todos los ámbitos”, agregó el comunicado.

    Para terminar el texto apelando al público y la prensa: “Pedimos respeto y privacidad, que se moderen las especulaciones con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por la increíble vida que vivieron y el amor que brindaron”.

    Como informó BBC, Nick Reiner compareció ante el tribunal por primera vez este miércoles y renunció a su derecho a presentar una declaración por dos cargos de asesinato en primer grado. Esto después de ser detenido el domingo por la noche y acusado de asesinato el pasado martes.

    The New York Times informó que Romy encontró el cuerpo de su papá después de que una masajista la llamara, diciéndole que no había podido contactar a sus padres. Según el mismo medio, en ese momento Romy huyó del lugar y una amiga llamó a la policía.

    El médico forense del condado de Los Ángeles declaró este miércoles que Rob y Michele Reiner murieron a causa de “múltiples lesiones” causadas por objetos afilados o punzantes.

    En una conferencia de prensa el martes, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles afirmó que Nick Reiner usó un cuchillo para matar a sus padres.

    Aunque este último está acusado de asesinar a sus progenitores, se sabe poco sobre lo que llevó al presunto acto. Sin embargo, fue visto discutiendo con su padre en una fiesta navideña el sábado por la noche en la casa de Conan O’Brien en Los Ángeles, donde también estuvo presente su madre, de acuerdo a una fuente familiarizada con el incidente.

    Más sobre:Rob ReinerAsesinatoDeclaracionesHijosJake ReinerRomy ReinerNick Reiner

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Autoridades confirman causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelle

    Trump le baja el perfil a trascendidos y sostiene que el despliegue militar en las costas de Venezuela “es solo un bloqueo”

    “Todo es cuestión del petróleo”: Padrino López cuestiona arremetida de Donald Trump contra Venezuela

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Cámara de Representantes de EE.UU. rechaza resolución de legisladores demócratas que buscaba evitar escalada militar en Venezuela

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Lo más leído

    1.
    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    2.
    Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas

    Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas

    3.
    Kidd Voodoo agota 12 fechas en Movistar Arena y entra al paseo de las estrellas del recinto

    Kidd Voodoo agota 12 fechas en Movistar Arena y entra al paseo de las estrellas del recinto

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso
    Chile

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso

    Chomali, FF.AA. y policías: Kast lidera reuniones protocolares

    H3N2 en la mira del Minsal: cómo la amenaza de la “supergripe” activó al ministerio y su plan preventivo

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición
    Negocios

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía

    Priscila Robledo: “Hay razones para estar más optimistas en términos de crecimiento”

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE
    Tendencias

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa
    El Deportivo

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa

    El primer fracaso del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: queda eliminado de la Copa del Rey

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Autoridades confirman causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelle y el día del deceso
    Cultura y entretención

    Autoridades confirman causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelle y el día del deceso

    Los hijos de Rob y Michele Reiner rompen el silencio tras las devastadoras muertes de sus padres

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Trump le baja el perfil a trascendidos y sostiene que el despliegue militar en las costas de Venezuela “es solo un bloqueo”
    Mundo

    Trump le baja el perfil a trascendidos y sostiene que el despliegue militar en las costas de Venezuela “es solo un bloqueo”

    “Todo es cuestión del petróleo”: Padrino López cuestiona arremetida de Donald Trump contra Venezuela

    Cámara de Representantes de EE.UU. rechaza resolución de legisladores demócratas que buscaba evitar escalada militar en Venezuela

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar