    Los Tres regresan a Gran Arena Monticello con show de éxitos

    Una de las bandas icónicas del rock chileno, se presentará el sábado 11 de abril, desde las 21.00 horas y las entradas se pondrán a la venta por el sistema ticketmaster desde el martes 10 de marzo a las 12: 00 horas. 

    Por 
    Equipo de Culto
    Los Tres

    Luego de la exitosa presentación que realizaron el año pasado en Gran Arena Monticello, Los Tres regresan a San Francisco de Mostazal con sus grandes clásicos. Álvaro Henríquez, Ángel Parra, Tital Lindl y Pancho Molina, se presentarán el sábado 11 de abril, desde las 21.00 horas y las entradas se pondrán a la venta por el sistema ticketmaster desde el martes 10 de marzo a las 12: 00 horas.

    La agrupación, que acaba de lanzar el disco “La sangre en el cuerpo” grabado en el mítico estudio Abbey Road, en Londres, llega a Monticello con su abultado catálogo de clásicos y renovado sonido, con el que han recorrido gran parte del país con sus miembros originales. “La espada y la pared”, “Un amor violento”, “He barrido el sol”, “Déjate caer”, entre muchos otros, serán algunas de las canciones que disfrutarán los fanáticos..

    Con más de 35 años de existencia, los oriundos de Concepción regresan a Monticello -lugar donde se han presentado con sus anteriores formaciones- para demostrar que son una de las agrupaciones más destacadas de nuestro país teniendo a su haber presentaciones en los escenarios más importantes de Chile, incluido el Festival de Viña y diferentes recintos nacionales e internacionales.

    Dentro de sus hitos más destacados está la grabación del Unplugged de MTV en 1995, que fue tremendamente exitoso y consolidó a la agrupación a nivel internacional, destacando la mezcla de géneros presentes en sus canciones.

