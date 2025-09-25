SUSCRÍBETE
Culto

Manuel García presenta “Las Nubes”, el primer adelanto del disco latinoamericano tributo a Silvio Rodríguez

El chileno estrena este viernes su propia versión para un tema inédito del trovador cubano, el que será parte del título Álbum blanco para Silvio Rodríguez. Por lo demás, García estará este fin de semana en el Teatro Municipal de Las Condes y el lunes 29 teloneará al propio autor de Ángel para un final.

Por 
Equipo de Culto
Crédito Anabella Gilardone @anagilardone

El trovador chileno Manuel García, declarado admirador de Silvio Rodríguez -la huella creativa del cubano fluye en gran parte de su obra- , es el primer artista confirmado de un disco tributo dedicado a su obra y lo hace con Las nubes, pieza que permanecía guardada en el universo creativo del trovador cubano. El disco se llama Álbum blanco para Silvio Rodríguez.

Ambos artistas unidos por la poesía y la sensibilidad social coinciden en una nueva canción con la delicadeza y emoción de García, que aporta una dimensión íntima y contemporánea sin perder la esencia original.

Cuban singer Silvio Rodriguez performs in the Zocalo square in Mexico City, on June 10, 2022. (Photo by Pedro PARDO / AFP) PEDRO PARDO

“Es una canción que recoge el agudo sentido de la atávica observación humana que al observar las nubes imagina figuras y formas. También las nubes son seres conscientes en esta canción de Silvio Rodríguez. Seres que observan al ser humano tras la búsqueda constante del amor. Una obra profunda, en una nueva versión, que ha sido para mí un gran honor y un tremendo placer grabar”, dice Manuel García sobre su relación con el tema, a través de un comunicado.

Anteriormente Silvio Rodríguez colaboró con el chileno en una nueva versión de El viejo comunista para su álbum de duetos El caminante (2022), mismo tema que ha vuelto a grabar para su nueva versión de Pánico VMG (2025) producido en sus estudios Ojalá de La Habana.

Y Las Nubes se podrá escuchar desde este viernes 26 en plataformas acompañado por el dibujo de la portada del sencillo que es un autorretrato del propio Silvio Rodríguez, que data de 1966 y que él mismo ha cedido para este disco. Una imagen, de hecho, revelada por primera vez.

El lanzamiento de la canción coincide con el primero de los dos conciertos de Manuel García en el Teatro Municipal de Las Condes, este 26 y 27 de septiembre, como parte de su gira “Pánico” (últimas entradas en boleterías del teatro), un espectáculo que también se podrá escuchar el próximo lunes 29 como invitado al primero de los cuatro shows de Silvio Rodríguez en el Movistar Arena de la capital chilena.

El trovador nacional, ganador del Premio Pulsar como Mejor Cantautor por su disco ‘La Jaula de los Sueños Olvidados’ (2024), continúa presentando su nuevo 'Pánico (Versión Manuel García)' con una extensa gira a lo largo de Chile (más de 30 conciertos agotados en el país) además de actuaciones en capitales de Europa, Latinoamérica y que ha confirmado su participación en la próxima edición de Lollapalooza Santiago.

