SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Michael: La editada vida del santo patrono del pop

    En la película biográfica sobre Michael Jackson lo mejor son las recreaciones de los conciertos, a todo estadio y con Jaafar Jackson en gran rol de bailarín y cantante. Pero, si es por esto, lo mejor es ir a la fuente original y ahorrarse la entrada al cine.

    Rodrigo GonzálezPor 
    Rodrigo González
    Michael: La editada vida del santo patrono del pop Glen Wilson/Lionsgate

    ¿Qué se puede hacer ante una película que no sólo no cuenta toda la historia, sino que además narra con poco verbo la que se decide a presentar? ¿Qué la puede redimir de las críticas? ¿Las canciones, el baile, la reconstrucción de época? ¿Verla en una sala Imax y dejarse atrapar por el sonido envolvente de los altavoces y el 4K de la imagen? ¿Presentarle a un hijo o nieto a un ídolo musical en pantalla gigante para que sepa que los años 80 no fueron sólo una década de dudoso gusto estilístico?

    Tal vez por ahí vaya la respuesta para entender la razón de la existencia de Michael, el esperado biopic sobre Michael Jackson, el artista fallecido que más dinero genera en la industria, aún más que Elvis Presley.

    Joe Jackson (Colman Domingo), el abusador padre de Michael Jackson, es el villano de la historia. Courtesy of Lionsgate

    Lamentablemente la cinta sobre el rey del pop está en manos de una larga lista de productores y leguleyos que son al mismo tiempo ejecutores del patrimonio de Jackson. Son sus propios familiares y John Branca, el abogado del cantante.

    De esta forma se descarta toda posibilidad de abordar las auténticas tragedias y miserias de su vida, desde su adicción a los analgésicos hasta las acusaciones y juicios por abuso sexual infantil. Ya se sabe que lo que es amargo en la vida suele ser el mejor combustible para las buenas historias. Pero incluso ahorrándose los episodios que hablan de pedofilia se podría al menos haber optado por dejar en pantalla el descenso a los infiernos de la adicción, cuestión de la que el intérprete de Thriller no fue culpable, sino víctima.

    Michael Jackson (Jaafar Jackson) durante el ensayo de una coreografía para un videoclip en Michael. Glen Wilson/Lionsgate

    Después de todos los recortes autoimpuestos por la producción, lo que fue quedando para ser contado de la abollada vida de Jackson es su ascenso a la fama desde los tiempos del grupo Jackson 5 en 1968 hasta la época del álbum Bad y su posterior gira a fines de los años 80. En este contexto y asumiendo que al menos la película debía tener un conflicto que le diera vida a la trama, el villano absoluto es Joseph (Joe) Jackson (Colman Domingo), el padre maltratador de los cinco muchachos, en particular del pequeño Michael (Juliano Krue Valdi, de niño).

    Pasan los años y la pantalla se va llenando de gigantescos números y caracteres que anuncian fecha y lugar de la acción. Sin embargo, la dinámica emocional sigue siendo más o menos la misma. Joe Jackson es igual de despreciable en sus prácticas paralelas como manager y padre de familia, la paciente esposa Katherine (Nia Long) acepta todo con resignación, y el buen Michael (ahora Jaafar Jackson, sobrino del músico) continúa viviendo en el país de nunca jamás, sin ser capaz de decir no y en perpetua niñez mental.

    Michael Jackson niño (Juliano Valdi) en la época del grupo Jackson 5 en la película Michael.

    La película describe bastante bien este aspecto de la curiosa personalidad de Jackson, un hombre que era ídolo de masas y al mismo tiempo tendía a la auto-reclusión en un mundo de fantasía, animales exóticos, juguetes, afiches y memorabilia alusiva a Disney y, sobre todo, el personaje de Peter Pan, su alter ego en la ficción.

    Se pueden ver conexiones con King Richard, donde Will Smith interpretó al padre de las tenistas Serena y Venus Williams, otro sobreexigente patriarca afroamericano. A diferencia de Michael, el filme del 2021 iba más lejos en la caracterización y grados de matices de los personajes. Por el contrario, acá Jackson es perpetua sonrisa, bondad y caridad, un santo patrono de vaya a saber uno qué.

    Michael (Jaafar Jackson) y su madre Katherine Long (Nia Long) ven una película juntos.

    En la biografía de Michael Jackson ejecutada por Antoine Fuqua (Día de Entrenamiento) lo mejor son las recreaciones de las presentaciones musicales, a todo estadio y con Jaafar Jackson en gran rol de bailarín y cantante. Fuqua comenzó su carrera haciendo videoclips y maneja el oficio como pocos. El problema es que, si es por esto, lo mejor siempre es ir a la fuente original y ver en acción al malogrado rey del pop.

    Más sobre:Michael JacksonMichaelJackson 5ThrillerBadJaafar JacksonJoe JacksonColman DomingoAntoine FuquaLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsonaro abandona el arresto domiciliario para una operación de hombro con el visto bueno de la justicia brasileña

    Maratón de Santiago 2026: asistente de inteligencia artificial para los participantes y cortes de tránsito desde este sábado

    Al menos dos muertos en nuevo bombardeo de EE.UU. contra una embarcación en el Pacífico

    Rodríguez y Petro defienden la “necesidad de unión y de integración” entre Venezuela y Colombia

    Guterres celebra la extensión del alto el fuego en Líbano y “espera” que contribuya a una “paz duradera”

    Colombara consigue en el Tricel que la FRVS no se disuelva

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Maratón de Santiago 2026: asistente de inteligencia artificial para los participantes y cortes de tránsito desde este sábado
    Chile

    Maratón de Santiago 2026: asistente de inteligencia artificial para los participantes y cortes de tránsito desde este sábado

    Colombara consigue en el Tricel que la FRVS no se disuelva

    Juan José Ossa triunfa en el Tricel y logra revocar la disolución de Evópoli

    Sonda vende su participación en Solex a británica Naviam Global
    Negocios

    Sonda vende su participación en Solex a británica Naviam Global

    Cenco Malls coloca bonos por UF 2,5 millones, con spreads históricamente bajos

    Eyzaguirre dice que exención del IVA “es veneno” y que hipoteca reversa sirve para no eliminar contribuciones a adultos mayores

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad
    Tendencias

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección

    Fenómeno El Niño: la Organización Meteorológica Mundial confirma cuándo podría llegar y qué tan intenso será

    Debió ser retirado del estadio en ambulancia: la lesión de Nicolás Aedo en Audax Italiano
    El Deportivo

    Debió ser retirado del estadio en ambulancia: la lesión de Nicolás Aedo en Audax Italiano

    Accidentado partido en La Florida: Limache empata con Audax y pone en riesgo su condición de único puntero

    La amargura de Manuel Pellegrini tras empate de Betis ante Real Madrid: “Merecíamos el triunfo, su arquero fue figura”

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    “Desmentimos haberla tratado de ‘cobarde’”: productora Fábula se defiende ante acusaciones de madre de Matute Johns
    Cultura y entretención

    “Desmentimos haberla tratado de ‘cobarde’”: productora Fábula se defiende ante acusaciones de madre de Matute Johns

    Bank of America, Duoc UC y MAVI UC presentan el resultado de la restauración del mural “La Debutante” de Roberto Matta

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson

    Paco Cerdà, escritor español: “Hay que estar alerta ante la contramemoria: hoy se reescribe el pasado en TikTok y YouTube”
    Mundo

    Paco Cerdà, escritor español: “Hay que estar alerta ante la contramemoria: hoy se reescribe el pasado en TikTok y YouTube”

    Reino Unido critica a EE.UU. por Malvinas

    Richard Lapper: “Esta parece ser una de las elecciones más complejas e inciertas de Lula”

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido
    Paula

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad