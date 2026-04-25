Michael: La editada vida del santo patrono del pop

¿Qué se puede hacer ante una película que no sólo no cuenta toda la historia, sino que además narra con poco verbo la que se decide a presentar? ¿Qué la puede redimir de las críticas? ¿Las canciones, el baile, la reconstrucción de época? ¿Verla en una sala Imax y dejarse atrapar por el sonido envolvente de los altavoces y el 4K de la imagen? ¿Presentarle a un hijo o nieto a un ídolo musical en pantalla gigante para que sepa que los años 80 no fueron sólo una década de dudoso gusto estilístico?

Tal vez por ahí vaya la respuesta para entender la razón de la existencia de Michael, el esperado biopic sobre Michael Jackson, el artista fallecido que más dinero genera en la industria, aún más que Elvis Presley.

Joe Jackson (Colman Domingo), el abusador padre de Michael Jackson, es el villano de la historia. Courtesy of Lionsgate

Lamentablemente la cinta sobre el rey del pop está en manos de una larga lista de productores y leguleyos que son al mismo tiempo ejecutores del patrimonio de Jackson. Son sus propios familiares y John Branca, el abogado del cantante.

De esta forma se descarta toda posibilidad de abordar las auténticas tragedias y miserias de su vida, desde su adicción a los analgésicos hasta las acusaciones y juicios por abuso sexual infantil. Ya se sabe que lo que es amargo en la vida suele ser el mejor combustible para las buenas historias. Pero incluso ahorrándose los episodios que hablan de pedofilia se podría al menos haber optado por dejar en pantalla el descenso a los infiernos de la adicción, cuestión de la que el intérprete de Thriller no fue culpable, sino víctima.

Michael Jackson (Jaafar Jackson) durante el ensayo de una coreografía para un videoclip en Michael. Glen Wilson/Lionsgate

Después de todos los recortes autoimpuestos por la producción, lo que fue quedando para ser contado de la abollada vida de Jackson es su ascenso a la fama desde los tiempos del grupo Jackson 5 en 1968 hasta la época del álbum Bad y su posterior gira a fines de los años 80. En este contexto y asumiendo que al menos la película debía tener un conflicto que le diera vida a la trama, el villano absoluto es Joseph (Joe) Jackson (Colman Domingo), el padre maltratador de los cinco muchachos, en particular del pequeño Michael (Juliano Krue Valdi, de niño).

Pasan los años y la pantalla se va llenando de gigantescos números y caracteres que anuncian fecha y lugar de la acción. Sin embargo, la dinámica emocional sigue siendo más o menos la misma. Joe Jackson es igual de despreciable en sus prácticas paralelas como manager y padre de familia, la paciente esposa Katherine (Nia Long) acepta todo con resignación, y el buen Michael (ahora Jaafar Jackson, sobrino del músico) continúa viviendo en el país de nunca jamás, sin ser capaz de decir no y en perpetua niñez mental.

Michael Jackson niño (Juliano Valdi) en la época del grupo Jackson 5 en la película Michael.

La película describe bastante bien este aspecto de la curiosa personalidad de Jackson, un hombre que era ídolo de masas y al mismo tiempo tendía a la auto-reclusión en un mundo de fantasía, animales exóticos, juguetes, afiches y memorabilia alusiva a Disney y, sobre todo, el personaje de Peter Pan, su alter ego en la ficción.

Se pueden ver conexiones con King Richard, donde Will Smith interpretó al padre de las tenistas Serena y Venus Williams, otro sobreexigente patriarca afroamericano. A diferencia de Michael, el filme del 2021 iba más lejos en la caracterización y grados de matices de los personajes. Por el contrario, acá Jackson es perpetua sonrisa, bondad y caridad, un santo patrono de vaya a saber uno qué.

Michael (Jaafar Jackson) y su madre Katherine Long (Nia Long) ven una película juntos.

En la biografía de Michael Jackson ejecutada por Antoine Fuqua (Día de Entrenamiento) lo mejor son las recreaciones de las presentaciones musicales, a todo estadio y con Jaafar Jackson en gran rol de bailarín y cantante. Fuqua comenzó su carrera haciendo videoclips y maneja el oficio como pocos. El problema es que, si es por esto, lo mejor siempre es ir a la fuente original y ver en acción al malogrado rey del pop.