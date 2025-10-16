SUSCRÍBETE
Culto

Mon Laferte aclara su foto con Jeannette Jara: “Nunca he apoyado una candidatura, es mi primera foto con un político”

En entrevista con radio ADN, la intérprete contextualizó su encuentro con la candidata presidencial en medio del festival Ruidosa. Jara lo había considerado un "apoyo" a su candidatura.

Por 
Equipo de Culto
Mon Laferte aclara su foto con Jeannette Jara: “Nunca he apoyado una candidatura, es mi primera foto con un político”

Este fin de semana, la cantante chilena Mon Laferte hizo noticia. Y no fue precisamente por motivos musicales.

En medio de su participación en el festival Ruidosa, encargada de liderar la segunda jornada del domingo 12 en el Parque O’Higgins, la intérprete tuvo un encuentro en la zona del backstage con la candidata presidencial Jeannette Jara. Intercambiaron un par de palabras y se fundieron en un abrazo.

La secuencia se viralizó de inmediato y la propia ex ministra lo publicó en su redes, subrayando que agradecía el “apoyo” de la viñamarina a su postulación a La Moneda: “Mi agradecimiento a Mon Laferte por el apoyo a mi candidatura presidencial y por querer ser parte de este proceso tan significativo. Gracias, Mon, por sumar tu voz y tu compromiso a este proyecto que busca construir un Chile más justo y con esperanza”, escribió Jara en sus redes sociales.

Sin embargo, Laferte salió a aclarar al tono del cara a cara. En entrevista con radio ADN, aseguró: “Es que no hemos hablado, como formalmente, de un apoyo a una candidatura. No sé qué significa eso. Nunca he apoyado una candidatura, y de hecho, creo que es la primera vez en mi vida que tengo una fotografía con un político”.

La artista explicó además que la cita fue espontánea y breve, en el contexto de una pausa en un concierto. “Me dijeron en algún momento que iba a andar por ahí y si tenía algún problema en que me saludara. Dije que no tenía problema, o sea, todo el mundo me puede saludar. Me cae bien”, relató.

Jeannette Jara y Mon Laferte

Junto con esto, Mon Laferte contó que se movilizaba en un carrito dentro del recinto del festival cuando se cruzó con Jara. “Nos saludamos, fue muy linda, me dijo que se sabía todas mis canciones”.

Cuando la entrevista avanzó, le preguntaron directamente: “¿Pero entonces no es un apoyo a su candidatura, Mon?”, a lo que la cantante respondió: “No sé qué es un apoyo oficial, pero si me preguntan, a mí me cae bien ella”.

En cuanto a su visión política, Mon Laferte se sinceró y explicó que si bien sus ideas son conocidas, no se siente atada a una sola postura: “Todos saben mis ideologías políticas, aunque debo decir algo. No soy una persona cerrada. Creo mucho en las personas más que otra cosa. El fanatismo, en cualquier cosa, está mal, es enfermizo obsesionarse con una idea y defenderla hasta la muerte”.

Para concluir, sostuvo, “creo que está bien arrepentirse y echarse para atrás, porque así creces. Es de las cosas más inteligente que uno puede hacer en la vida, cambiar de opinión”.

