Morten Harket: el discreto líder de A-ha que renegó de la fama y que hoy enfrenta su mayor desafío

Morten Harket sufre. El vocalista de A-ha dio a conocer este miércoles que está afectado de la enfermedad de Parkinson. Es la noticia más trascendente que el noruego ha entregado desde las separaciones y reuniones de su banda madre. “Estoy haciendo todo lo posible para evitar que todo mi sistema se deteriore. Es difícil encontrar el equilibrio entre tomar la medicación y controlar sus efectos secundarios”, dijo Harket.

Es que el cantante -una voz inconfundible para la generación de los 80- se ha mantenido más bien en un plano discreto, alejado de los grandes focos. Desde su primera separación de A-ha, en 1994, comenzó una carrera solista, pero esta no ha destacado de mayor manera. Con seis álbumes firmados con su nombre, el último fue Brother, lanzado el 2014. Eso sí, Harket tuvo un disco número 1 en su natal Noruega, Letter from Egypt, del 2008. Un álbum lanzado con el sello Polydor.

Entre la filosofía y una presentación en Viña: los últimos años de Morten Harket, el vocalista de A-ha

Con A-ha, Harket volvió a reunirse entre 1998 y 2010, y en ese período tuvo un recordado paso por el Festival de Viña del Mar 2006 en la tercera noche, la del viernes 24 de febrero. Una presentación que arrasó, pues el público de la Quinta en su gran mayoría fue a verlos y coreó todas las canciones. Fueron premiados con las antorchas de plata, oro, y la Gaviota de plata. El problema fue que los artistas posteriores sufrieron la furia del “Monstruo” que quería de vuelta a la banda noruega. Así, fueron “comidos” Los Tigres del Norte, Javier Estrada y hasta el humorista Julio Sabala.

En entrevistas, Harket ha comentado de la sorpresa que le causa que el grupo sea tan popular en esta parte del orbe. “Fue totalmente inesperado para nosotros, conectar tanto con un público que tenía una identidad musical tan basada en el baile, el movimiento y los ritmos seductores. Nosotros no somos ese tipo de banda, sino que hacíamos música de baile para el alma, y supongo que eso fue lo que les gustó tanto”, dijo en 2022 a El País.

A-ha volvió a separarse, en 2010. Luego, cuando nadie lo esperaba, la banda noruega inauguró una tercera etapa, en 2015, que aún mantiene. En este tramo, siempre con Harket frente al micrófono, el grupo ha publicado los discos Cast in Steel (2015) y True North (2022).

Fue por este último disco, que en 2022 comentó al matutino español El País que siempre fue crítico con la imagen del estrellato que se atachó al grupo desde los 80, y que en su carrera siempre ha tratado de desligarse de aquello. “No puedes hacer nada, porque es algo que no controlas tú sino los medios, que proyectan la imagen que ellos quieren mostrar. Las revistas de colorines utilizaron eso porque sabían que podía darles mucho dinero”.

Entre la filosofía y una presentación en Viña: los últimos años de Morten Harket, el vocalista de A-ha

Ello explica que Harket, más bien, haya siempre optado por un bajo perfil, a diferencia de otros artistas de su misma época, casi como una antiestrella. “Nosotros nunca quisimos ofrecer esa imagen. Al principio entramos un poco al trapo porque éramos ingenuos e inexpertos y no nos dábamos cuenta de cómo funcionaba todo aquello, pero sin duda afectó a la impresión que le dimos a la gente al principio, nos etiquetó y nos situó en una categoría a la que no pertenecíamos en absoluto. Eso sigue estando ahí, pero no podemos hacer nada, solo podemos continuar adelante siendo quienes somos”.

Incluso, con The Guardian, dijo en 2016: “Nunca me he sentido incómodo siendo líder. Siempre he sabido que esa es mi postura, pero no soy un showman. No soy un artista, soy alguien que atrae. En cierto sentido, nunca me vendo. Soy un ser humano descalzo, caminando por el planeta, tocando la esencia de las cosas. Soy un exponente de que no sabemos quiénes somos y que lo buscamos. Eso es parte fundamental de ser humano. El resto del reino animal vive de respuestas. Nosotros vivimos de preguntas”.

En esa misma entrevista, Harket comentó sobre su acercamiento a la filosofía, en particular la del danés del siglo XIX, Søren Kierkegaard. “(Él) es fantástico. Para estudiar algo con la típica forma empírica de la ciencia, no se comprende mucho de lo que hace que la vida funcione simplemente desmontándola. El misterio y la magia de la vida son algo más, y la forma en que realmente nos conectamos aún no se ha descubierto por completo. Se pueden ver dos pájaros abandonando el nido: uno se desploma, el otro sale volando. Si los diseccionas a ambos, ambos se verán iguales. No hay nada malo en el que cayó, excepto que no voló”.

Entre la filosofía y una presentación en Viña: los últimos años de Morten Harket, el vocalista de A-ha

En su vida personal, que ha guardado con mucho celo, Harket ha tenido más de una pareja y cinco hijos. En la actualidad, tiene una relación con la actriz estadounidense Inez Andersson, con quien tiene una hija, Karmen (nacida en 2008). Antes, estuvo casado con Camilla Malmquist (1989-1998), con quien tuvo tres hijos. Además también tiene una hija, Henny, con una exnovia, Anne Mette Undlien.

Sobre lo que viene, este miércoles Harket fue tajante en afirmar que mientras esté enfermo de Parkinson, no podrá subirse al escenario: “No tengo ganas de cantar, y para mí eso es una señal. Soy de mente abierta en cuanto a lo que creo que funciona; no espero alcanzar un control técnico completo. La pregunta es si puedo expresarme con mi voz. Tal como están las cosas ahora, eso es imposible. Pero no sé si podré lograrlo en el futuro".