Sufre la voz de “Take on me”: vocalista de A-ha revela que está enfermo de Parkinson

Morten Harket, el vocalista de la recordada banda noruega A-ha, confesó esta jornada que fue diagnosticado de la enfermedad de Parkinson. La noticia se dio a conocer mediante un comunicado compartido a través de la página web de la banda.

Harket, de 65 años, declaró: “Una parte de mí quería revelarlo. Como dije, reconocer el diagnóstico no fue un problema para mí; es mi necesidad de paz y tranquilidad para trabajar lo que me ha estado frenando”.

El cantante aseguró que ya se encuentra en tratamiento. “Estoy haciendo todo lo posible para evitar que todo mi sistema se deteriore. Es difícil encontrar el equilibrio entre tomar la medicación y controlar sus efectos secundarios”.

Asimismo, indicó que está tratando de tomarse la noticia lo mejor que puede: “No tengo ningún problema en aceptar el diagnóstico. Con el tiempo, he asimilado la actitud de mi padre de 94 años ante la forma en que el organismo se va rindiendo poco a poco: ‘Uso lo que me funciona’”.

Sobre su futuro artístico inmediato, fue tajante: “No tengo ganas de cantar, y para mí eso es una señal. Soy de mente abierta en cuanto a lo que creo que funciona; no espero alcanzar un control técnico completo. La pregunta es si puedo expresarme con mi voz. Tal como están las cosas ahora, eso es imposible. Pero no sé si podré lograrlo en el futuro".