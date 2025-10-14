Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B
El músico revolucionó el neo soul y estaba aquejado hace un tiempo de un cáncer, según informó su familia en un comunicado.
El cantante estadounidense D’Angelo, nombre inscrito en el neo soul, artista que revolucionó la música negra pese a su carácter introvertido según The New York Times y leyenda del R&B con toques más soul, ha fallecido a los 51 años. Así lo anunció su familia a través de un comunicado, segpun medios internacionales.
“La estrella brillante de nuestra familia apagó su luz en esta vida”, dijo su familia en un comunicado que proporcionó a CNN su discográfica de toda la vida, RCA.
D’Angelo murió este martes “tras una larga y valiente batalla contra el cáncer”, afirmó su familia.
“Nos entristece que solo deje recuerdos entrañables con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinaria y conmovedora que deja”, añadió el comunicado.
“Les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles, pero los invitamos a unirse a nosotros en el duelo por su fallecimiento y, al mismo tiempo, en la celebración del don de la música que dejó al mundo”.
De acuerdo a un informe del portal estadounidense TMZ, el músico falleció rodeado de familiares en su residencia en Nueva York.
Tal como recuerda TMZ, el otrora colaborador de leyendas del rap como Jay-Z, Snoop Dogg y Q-Tip debutó en la música popular en 1995 con su álbum solista Brown Sugar, el que fue un éxito inmediato y lo lanzó a la fama. En total, alzó 4 Grammy en su carrera, incluidos gramófonos al Mejor Álbum de R&B por Voodoo en 2001 y Black Messiah en 2016.
También ganó por Mejor Canción de R&B en 2016 por Really Love y Mejor Interpretación Vocal Masculina de R&B por Untitled (How Does It Feel), una de sus composiciones más populares.
