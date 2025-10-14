Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

El cantante estadounidense D’Angelo, nombre inscrito en el neo soul, artista que revolucionó la música negra pese a su carácter introvertido según The New York Times y leyenda del R&B con toques más soul, ha fallecido a los 51 años. Así lo anunció su familia a través de un comunicado, segpun medios internacionales.

“La estrella brillante de nuestra familia apagó su luz en esta vida”, dijo su familia en un comunicado que proporcionó a CNN su discográfica de toda la vida, RCA.

D’Angelo murió este martes “tras una larga y valiente batalla contra el cáncer”, afirmó su familia.

“Nos entristece que solo deje recuerdos entrañables con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinaria y conmovedora que deja”, añadió el comunicado.

“Les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles, pero los invitamos a unirse a nosotros en el duelo por su fallecimiento y, al mismo tiempo, en la celebración del don de la música que dejó al mundo”.

De acuerdo a un informe del portal estadounidense TMZ, el músico falleció rodeado de familiares en su residencia en Nueva York.

Tal como recuerda TMZ, el otrora colaborador de leyendas del rap como Jay-Z, Snoop Dogg y Q-Tip debutó en la música popular en 1995 con su álbum solista Brown Sugar, el que fue un éxito inmediato y lo lanzó a la fama. En total, alzó 4 Grammy en su carrera, incluidos gramófonos al Mejor Álbum de R&B por Voodoo en 2001 y Black Messiah en 2016.

También ganó por Mejor Canción de R&B en 2016 por Really Love y Mejor Interpretación Vocal Masculina de R&B por Untitled (How Does It Feel), una de sus composiciones más populares.