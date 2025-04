Muere Clem Burke, el legendario baterista de Blondie, a los 70 años

El universo de Blondie está de duelo. Este lunes se confirmó el fallecimiento de Clem Burke, el baterista de la agrupación, a los 70 años. El deceso se produjo producto de un cáncer que lo aquejaba hace ya un tiempo.

Así lo dieron a conocer en un comunicado Debbie Harry y Chris Stein, cantante y guitarrista del conjunto, respectivamente.

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero de banda Clem Burke, tras una lucha privada contra el cáncer”, expresaron.

En el comunicado, destacaron que Burke ers “el corazón de la banda” y destacaron: “Más allá de su talento musical, Clem fue una fuente de inspiración tanto dentro como fuera del escenario. Su espíritu vibrante, su entusiasmo contagioso y su sólida ética de trabajo conmovieron a todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo”.

Asimismo, se mencionó su trayectoria, en la que no solo tocó con Blondie, sino que otros músicos también solicitaron sus servicios, entre aquellos colosos se cuentan: Eurythmics, Ramones, Bob Dylan, Bob Geldof, Iggy Pop, Joan Jett, Chequered Past, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama, The Adult Net, The Split Squad, The International Swingers, L.A.M.F., Empty Hearts, Slinky Vagabond y las Go-Go’s.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y fans de Clem en todo el mundo. Su legado perdurará a través de la enorme cantidad de música que creó y las innumerables vidas que conmovió. Mientras afrontamos esta profunda pérdida, pedimos privacidad en estos momentos difíciles. Buena suerte, Dr. Burke”, cerró el comunicado.