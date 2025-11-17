Nace La Furia Ilustrada, el encuentro que celebra la gráfica contemporánea

La Furia Ilustrada, que se realizará entre el 21 al 23 de noviembre en el GAM, llega a ampliar los horizontes de la ya tradicional Furia del Libro, con una nueva feria dedicada íntegramente a la ilustración, el cómic y la experimentación visual. Este evento nace como respuesta al enorme crecimiento de creadores, editoriales e ilustradores que están explorando temas tan diversos como la naturaleza, el humor gráfico, el meme y la narrativa visual, transformando la relación entre imagen y palabra en Chile y América Latina.

Con más de 15 años de trayectoria en el mundo editorial independiente, el equipo organizador trae a este nuevo encuentro el mismo compromiso, espíritu colaborativo y énfasis en la bibliodiversidad que caracterizan a sus ferias anteriores.

Más de cien expositores se reunirán durante tres días en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), con stands, talleres, charlas, exposiciones, música y actividades abiertas que celebran la diversidad y la energía de la gráfica contemporánea.

“El objetivo principal de La Furia Ilustrada es unir mundos: generar un punto de encuentro entre quienes dibujan, editan, imprimen, leen y coleccionan. Un espacio donde artistas, editoriales y librerías especializadas puedan mostrar su trabajo, pero sobre todo tender puentes entre la creación y la publicación, fortaleciendo la comunidad ilustrada”, dice Galo Ghigliotto, fundador de La Furia del Libro.

Invitados y programación destacada

Entre los invitados destacan Alberto Montt, Powerpaola, Alejandra Lunik, Santiago Caruso y Perezfecto, quienes participarán en charlas y encuentros abiertos al público.

La programación incluye además dibujos en vivo con artistas como Antonia Larraín, una impresión RISO en tiempo real a cargo de Rata Estudio, y un escenario con actividades continuas, además de foodtrucks para compartir en familia.

Para los más pequeños, habrá talleres familiares, entre ellos el taller de creación con Fabián Rivas, diseñado para fomentar la imaginación y la exploración visual. También participarán Papelina y Papelón, queridos personajes conocidos por niños y niñas por su programa en canal NTV, quienes estarán presentes con un entretenido espectáculo de músicas y relatos, lleno de magia y colorido.

Premio Medalla Colibrí y encuentros para profesionales

En esta primera edición se entregará la Medalla Colibrí, el destacado premio que otorga IBBY Chile para reconocer la excelencia en la literatura infantil y juvenil ilustrada.Además, la Asociación de Ilustradores Profesionales LIJ de Chile (ADIP) impartirá un taller sobre derechos intelectuales para ilustradores, enfocado en entregar herramientas clave para el ejercicio profesional del oficio.

Actividades profesionales Chile–Alemania: Camino a Frankfurt 2027

En el marco del programa Chile Camino a Frankfurt 2027, que prepara la participación de nuestro país como Invitado de Honor en la Feria del Libro de Frankfurt, se desarrollarán diversas actividades profesionales que buscan fortalecer los vínculos entre los ecosistemas editoriales de Chile y Alemania. Y tal como en la Furia de Invierno 2025, en esta Furia Ilustrada se realizarán rondas de negocios y encuentros profesionales (Matchmaking) entre editoriales chilenas y alemanas especializadas en literatura infantil, juvenil e ilustración, impulsando nuevas alianzas y la internacionalización del sector.Alexandra Rügler, de la editorial Reprodukt, reconocida por su catálogo de cómics alternativos e independientes, conversará con el ilustrador Santiago Caruso sobre procesos creativos, narrativas visuales y mercados internacionales.

La agente literaria y de ilustración Paula Peretti, fundadora de Peretti Literary Agency (Colonia, Alemania), especializada en literatura infantil y juvenil y representación de ilustradores, ofrecerá reuniones individuales con profesionales chilenos para revisar proyectos, portafolios y catálogos, además de una capacitación grupal centrada en estrategias de internacionalización y gestión de derechos.

Finalmente, la periodista cultural y curadora Eva-Christina Meier, radicada en Berlín y coeditora de la antología Chile International II. Skizzen des Südens – Landkarten von morgen, participará en instancias de diálogo y reflexión sobre la circulación de la literatura chilena contemporánea en el ámbito cultural alemán.

La Furia Ilustrada está dirigida a todo público: desde amantes del cómic y el fanzine hasta familias, estudiantes, artistas, editores y curiosos de la imagen. entrar y sentirse parte de una gran comunidad creativa, sin necesidad de ser especialista.

Programa de actividades e inscripciones (desde el lunes 10 de noviembre) a talleres, charlas y encuentros: www.furiadellibro.cl

Fechas: del 21 al 23 de noviembre

Horarios: viernes de 16:00 a 21.00/ sábado de 11:00 a 21:00/ domingo de 14.00 a 21:00 Lugar: Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) Entrada liberada

Redes sociales: @lafuriadellibro

Media partner: TVN, NTV, Bibiochile, El Mostrador