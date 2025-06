Norah Jones en Chile: simpleza con mayúsculas

Hace casi un cuarto de siglo, en el amanecer del nuevo milenio, un pelotón de artistas levantó el espejo retrovisor y pareció rescatar con apetito arqueológico distintos lapsos de la música popular más pretérita: ahí The Strokes o The White Stripes parecieron cavar en ese período de ruido que fue entre The Who y The Stooges para concebir una obra tan estridente como estilosa. Norah Jones se lanzó en un ejercicio parecido, pero bajo sus normas; lo suyo parecía estar enclavado mucho más atrás, en el jazz y el pop vocal de mediados del siglo XX, en la música de clubes y salones donde se privilegiaba la elegancia por sobre la desmesura.

También hace un cuarto de siglo las embajadoras del pop femenino parecían arrojadas hacia un exceso hormonal telúrico y explícito, con Britney Spears o Jennifer Lopez como encarnaciones de una narrativa sugerente e insurrecta. Norah Jones nuevamente actuó bajo su propia naturaleza: a contramano de sus contemporáneas, lo suyo se vestía de tradición, estaba alejado de cualquier clase de provocación y hasta semejaba un remanso en la mitad de la vorágine. Con millones de copias vendidas de su debut Come away with me (2002), se convirtió en una estrella atípica e inesperada. Quizás lo que requería la industria para contrapesar a sus crías más sublevadas.

Dos décadas más tarde, ese espíritu se mantiene increíblemente fiel e intacto en la cantante de 46 años. Pareciera que poco y nada hubiera cambiado de los días en que su figura menuda atestada de premios Grammy sorprendió a parte del planeta.

Esa misma imagen se asomó la noche de este miércoles 4 de junio en el Movistar Arena de Santiago, cuando a las 21.17 horas apareció con un sencillo vestido veraniego para materializar su quinta vez en Santiago, en su retorno desde 2019.

De inmediato se sentó frente a su piano de cola blanco, flanqueada en la escenografía por una serie de telas estilo arcoíris, sin pantallas gigantes, casi en penumbra y con el recinto del Parque O’Higgins ocupado en la mitad de su capacidad, desprendiendo un indudable ambiente de pequeño teatro, ideal para una música que se mueve serena y sin urgencias.

Así fue en el despegue con What am I to you, de uno de sus primeros títulos -Feels like home, de 2004-, ensamblado con una banda tan simple como competente, también idónea para el espectáculo: el bajista Josh Lattanzi, el baterista Brian Blade, la guitarrista y segunda voz Sasha Dobson, y la tecladista y también corista Sami Stevens.

La música siempre se sintió plácida, sin adornos, sin grandes ornamentaciones ni arreglos sobrecargados, con el piano y la voz desnuda de Jones sobrevolando una base tenue y elegante, tal como desfilaron en la primera parte piezas como Paradise, Running o Sunrise. After the fall demostró también que la voz de la artista nunca ha sido acrobática ni a la caza de grandes lucimientos, sino que parece marchar contando historias con acento preciso y sutil.

En I’m awake saltó al piano eléctrico y el sonido adquirió más matices, con una textura más áspera y algo fantasmagórica, recordando que Norah Jones también ha trazado colaboraciones con artistas que vienen de otros universos, como Foo Fighters, Belle and Sebastian, Mike Patton, Danger Mouse o Billie Joe Armstrong. A veces, por minutos, la intérprete también puede ser una diva de contornos un poco más siniestros.

Visions, de su último disco del mismo nombre publicado el año pasado y con raíces que la vinculan al soul y al pop, siguen timbrando esa versatilidad y la llevan en escena a la guitarra, esta vez quedando sólo con sus integrantes femeninas, otorgándole un carácter folk y evocativo a la composición.

Little broken hearts la devolvió al formato grupo, con un rasgueo en guitarra que resuena a eco misterioso, mientras que en Staring at the wall y Queen of the sea hay riffs más espesos que rasguñan el blues y el country, de alguna forma los registros que también ha abrazado en su trayectoria.

Sobre el tramo final de su show, retorna al piano para empalmar Turn me on, Long way home y Don’t know why, en una noche sin necesidad de anzuelos externos o decorados efectistas para brillar. Norah Jones ha hecho de la simpleza el sustento de un éxito que parece inmutable. A pesar de estar a años luz de la sobrecarga eléctrica y sudorosa de AC/DC, en algo se emparenta con el conjunto australiano: ambos cuentan décadas remitidos a una fe inalterable en sus principios y en su sonido, el que no ha variado un ápice y disfruta de un cosmos totalmente propio.