Oddó lanza DM su nuevo y energético sencillo

DM, solo esas dos letras bastan para nombrar al nuevo sencillo del destacado músico chileno Isamel Oddó Arrarás, mejor conocido como Oddó. Un tema de vocación electropop.

Se trata del single que sucede a los lanzamientos Quiero Tanto, Hoy y Cruz, los que contaron con las colaboraciones de Ami, Alejandro Gómez y Pablo Jara Ramos.

A pesar de los sugerente del título, DM no se refiere a “direct message”, el término usado en las redes sociales para los mensajes directos. “No es mensaje directo”, aclara el músico a Culto. “Es por Depeche Mode, un grupo que todavía escucho mucho. Creo que Dave Gahan es el frontman que más me gusta”.

DM fue producida y masterizada por el mismo Oddó en Estudio Narnia, y mezclada por Mauricio Galleguillos, músico e ingeniero con quien compartió en la banda de Francisca Valenzuela. La portada del single fue diseñada por Rosario Oddó.

Se trata de una canción que llevaba años en archivo. Data de un período posterior a su álbum Démonos el tiempo (2013). “Empecé a hacer maquetas de de otro disco como del mismo universo electro-pop. No lo pude finiquitar. En esa época no tenía la capacidad de producción que tengo ahora y quedó un poco ahí. Justo apareció la energía del reggaetón que me cautivó mucho como para investigarlo y desarrollarlo. Y quedaron ahí varias canciones”, explica.

Fue entonces que esta temporada, Oddó decidió retomar aquellas canciones que tenía olvidadas, entre estas, DM. “Siempre me quedé con la idea de que no se pueden perder estas canciones, porque encuentro que están buenas. Quiero cerrar este universo de canciones que me traen lindos recuerdos y encuentro que son maravillosas”.

Además de su percusión programada y de sonido maquinal, de clara inspiración en el grupo de Gahan y Gore, DM destaca por una larga introducción que supera el minuto. “Me parecía súper interesante desarrollar un espacio musical largo, que tal vez en las canciones que había hecho yo antes no lo había aprovechado”, explica Oddó.

DM es parte de un nuevo lanzamiento a publicarse en los próximos meses. “Estoy trabajando unas cuatro o cinco canciones más, que van a salir en un EP que espero publicar a fines de este año”.

Además de su trabajo como solista, en que ha desarrollado el pop y tuvo un llamativo giro al reggaetón que duró un par de años, Oddó se mantiene en activo en varios frentes. Además de su labor como bajista para la banda de Masquemúsica y Alamedas, es un colaborador activo de Solar y además está desarrollando el proyecto Ami.

Escucha DM a continuación