Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello
El español se presentará en el país el próximo 28 de febrero. Las entradas saldrán a la venta por el sistema Ticketmaster, desde el viernes 24 de octubre.
El español Pablo Alborán regresa a Chile para presentarse por primera vez en el escenario del Gran Arena Monticello.
Alborán ha retomado la actividad con el reciente lanzamiento del single Clickbait, el primer tema en ver la luz de su próximo álbum KMO, a estrenarse el 7 de noviembre.
El artista viene en plena actividad. Celebró el pasado 23 de septiembre un showcase abierto al público en la Puerta del Sol de Madrid, donde presentó una primera pincelada de todo lo que el artista tiene preparado para su gira, junto al lanzamiento de la preventa de su nuevo álbum.
El Global Tour KM0, en promoción del nuevo disco, recorrerá numerosos países de América y Europa, y llegará a Chile. “Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música”, dice Alborán.
Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster, desde el viernes 24 de octubre a las 14.00 horas.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.