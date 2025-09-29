Para amenizar la espera del recital: Oasis reedita disco en vivo Familiar To Millions

Oasis sigue haciendo noticia a la espera de su próximo recital en Chile. El conjunto mancuniano acaba de anunciar la reedición del álbum Familiar To Millions, el disco en vivo del año 2000, en formato 2CD y 3LP. Además, el vinilo estará disponible por primera vez desde su lanzamiento.

Publicado originalmente el 13 de noviembre de 2000, fue el primer álbum en directo de Oasis, grabado en su emblemático concierto en el estadio de Wembley en julio de ese año.

El álbum estará disponible desde 14 de noviembre, y se puede pre-ordenar desde ya en el sitio web del conjunto mancuniano.