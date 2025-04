Pedropiedra en el Teatro Coliseo, sueños por cumplir

“Yo soy Ste-fan de Pedropiedra”, aseguró Stefan Kramer en un simpático juego de palabras, ante el atónito público que apenas se creía la presencia del comediante en el escenario del Teatro Coliseo la noche del sábado 12 de abril. Si alguna vez Pedro Carcuro presentó a Los Tres, Kramer fue en esta ocasión el maestro de ceremonias del concierto en que el músico chileno lanzaba en sociedad su espléndido nuevo disco, Tótem. Y pasadas las 20.00 horas, subió a presentar el show con una breve rutina.

Kramer es un conocido melómano y entiende bien la cultura del fan. Más en el caso de Pedropiedra, que sin ser un artista de alcance masivo, tiene una fanaticada que ha seguido su trayectoria, como uno de los nombres claves del nuevo pop chileno de comienzos del milenio. “Así como Shakira tiene sus lobas y su manada, nosotros tenemos que encontrar un nombre como fans de Pedropiedra…los piedrita, los arenitos”, bromeó.

Por momentos cantó canciones del artista haciendo la voz de Don Francisco y hasta imitó, con bastante gracia y precisión, la manera de hablar del propio artista. También recordó algunas vivencias, como su participación en la legendaria pichanga, junto a ilustres como Jorge González y González Yáñez, que se inmortalizó en el videoclip de Para ti.

Pedropiedra en Teatro ColiseoFOTO: @j_cmaturana JUAN MATURANA

El humor siempre ha sido una clave en la propuesta de Pedropiedra. Como si de alguna forma se riera de sí mismo. De allí su permanente actitud relajada y su disposición a pensar en el público en la experiencia del concierto.

Aunque está articulado sobre el material de Tótem, el show se construyó en base a varios momentos que le dieron carácter memorable: sube a Gepe para cantar la alegre Para siempre joven; se sienta a la batería para tocar Planetas vecinos; suma un coro de 15 fans (elegidos por el propio artista) para reforzar las voces en Cielo, en un momento que se había adelantado en las redes sociales y fue de los puntos altos de la noche; debuta en vivo la canción Detrás de ti, cuyo proceso creativo se mostró en las redes sociales; toca Sol Mayor y Nunca me he sacado un siete, de 31 Minutos, solo con la guitarra y el implacable tictac de un metrónomo sobre una silla. Algo así como lo de David Byrne y la radio en Stop making sense, pero en otro nivel.

El show es una buena oportunidad para escuchar en directo el material de Tótem, sostenido por el trabajo de su aceitada banda integrada por la buena guitarrista Catalina Rojas, su eterno compipa Jorge Delaselva en el bajo, el eficiente Leo Saavedra en los teclados y el solvente Eduardo Quiroz en la batería. Así, la bella balada 10 minutos, crece en su versión de directo. Y Acero Chino (hasta con gong en el escenario) gana una inesperada potencia en vivo, sumado a que ya es conocida por la gente.

Otro tanto fueron los invitados. Pedropiedra se dio el lujo de reunir a Macedonia una banda que integró en su juventud junto a Delaselva y el guitarrista Federico Dannemann, quienes interpretaron un tema propio: Carne con papas. Un funk rock noventero, que se puede emparentar con Somos tontos no pesados; su letra simplemente repite una y otra vez, “carne con papas”. Uno puede imaginar que fue compuesta en alguna tarde perdida entre poleras sudorosas y cervezas baratas. El experimento no desentona y de alguna manera combina con el sentido del humor del músico.

Pedropiedra en Teatro Coliseo FOTO: @j_cmaturana JUAN MATURANA

A la manera de otros como Manuel García, Pedropiedra, cede un espacio en su show para el lucimiento de otros; lo hicieron Los Tetas en su reencarnación que tiene a C Funk cantando, al siempre virtuoso Rulo en el bajo, reforzados para la ocasión con Leo Saavedra y Eduardo Quiroz. Juntos interpretaron el hit La Medicina, con la cantante Masquemusica (quien había estado en el show de apertura) haciendo la voz femenina (que en el disco hicieron Quenia Tapia y Anita Tijoux) y Pedropiedra sumándose desde el segundo verso. El clásico noventero sonó fuerte para los sub 40 presentes en el lugar. Rulo y C Funk volverían más tarde para tocar Vacaciones en el más allá.

También participaron otros nombres como Dënver (compañeros de generación con quienes hizo Todos los días), Chini.png (la estrella del indie chileno, en una gran versión para Sueños por cumplir) y Sonido Ácido (en Amar en silencio). Todo acompañado por un bien trabajado despliegue de visuales en escena.

Para un observador distraído, es sorpresiva la cantidad de buenas canciones que Pedropiedra ha posicionado. Temas como Amar en silencio, Para ti, Pasajero, Vacaciones en el más allá, destilan un cancionero con mucho carácter que ha crecido con el tiempo gracias al afinado sentido del pop del músico y su capacidad para adaptarse a sus intereses, amén del sentido del humor que cuela en su obra. De allí, el interés que despierta en la fanaticada que repletó el Coliseo en un concierto memorable. Un evento redondo pensado para el público, con invitados más habituales y sorpresivos, y que marca el buen momento que vive el artista.

