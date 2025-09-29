Polygon: la nueva carpa móvil para eventos masivos recibió su primera presentación en vivo

Como una nueva alternativa a los recintos para la música en vivo llegó Polygon, la mega carpa móvil para eventos que debutó con la presentación del DJ francés Hugel el pasado sábado 27 de septiembre, además de ser parte de la próxima edición del festival de música electrónica Creamfields, a realizarse el 11 y 12 de octubre en el Club Hípico de Santiago, albergando uno de sus escenarios.

Diseñada en Bélgica y fabricada en Alemania, la estructura de 2.800 metros cuadrados ofrece una capacidad de más de 8.000 asistentes, contando con la posibilidad de instalarse en cualquier tipo de superficie, como en el caso del recinto donde se encuentra actualmente. El pasado viernes 26 de septiembre fue dada a conocer de manera oficial a los medios, con sus principales encargados entregando detalles técnicos y adelantando lo que serán sus eventos inaugurales.

En palabras de Robert Morrison, gerente general de la productora Street Machine, a cargo de Creamfields, la falta de infraestructura local para crear shows de la manera que desde siempre tenían en mente llevó a la empresa a buscar innovar, trayendo algo que ofreciera la posibilidad de una mayor inmersión dentro del espectáculo, considerando que también resultara un aporte a la industria.

Si bien sus primeros shows confirmados son de música electrónica, Morrison no descarta que este formato inmersivo, que emula la vibra de los clubes del género, pueda funcionar también en géneros como el rock, el pop, o la música urbana.

“Sirve no solo para la industria musical, quizás para hacer ferias en el sur, donde las condiciones climáticas son más adversas. Esta carpa está diseñada para aguantar 100 kilómetros de viento, así que también es bien versátil en cuanto a otros usos que se le puede dar”, explica. Si bien no se revelaron más planes futuros, se espera que siga utilizándose en más eventos a nivel nacional.