SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

A inicios de mes se difundió un extracto de la rutina de la humorista, en el que señalaba: “Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros”.

Por 
Roberto Martínez
Sin Miedo de Natalia Valdebenito

El Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua informó este sábado la suspensión del show Esto es un Secreto, de Natalia Valdebenito, que estaba agendado para el miércoles 4 de septiembre a las 20.00 horas.

A través de un comunicado de la productora Bug Eventos, se detalló que “por razones de fuerza mayor, completamente ajenas a la producción, el show (…) ha sido suspendido”.

Además, se indicó que la devolución total de las entradas será gestionada por la ticketera a través de correos electrónicos dirigidos a quienes realizaron la compra.

La entidad agradeció la comprensión del público y manifestó que espera “reencontrarse muy pronto” con la comunidad rancagüina.

La suspensión se conoce tras la difusión, a inicios de agosto, de un polémico chiste de la comediante que generó críticas transversales. Durante un show, Valdebenito ironizó sobre la tragedia que costó la vida a seis trabajadores en la mina El Teniente, ocurrida el jueves 31 de julio, lo que provocó reacciones de rechazo.

Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros”, fue la desafortunada frase que quedó registrada en un video difundido en redes sociales y que generó molestia tanto en la capital de la Región de O’Higgins como a nivel nacional.

A raíz de la viralización de un extracto de la rutina de la ex Club de la Comedia, la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, administradora del teatro, había manifestado previamente su “profundo rechazo” a las palabras de la humorista, solicitando que ofreciera disculpas públicas a las familias afectadas.

Las disculpas de la comediante

En un inicio, Valdebenito se defendió en su cuenta de X asegurando que la controversia se trataba de una “polémica artificial” y que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Sin embargo, la presión de las críticas la llevó finalmente a rectificar.

Estoy aquí para pedir disculpas, sinceras y honestas, a la familia minera de Chile y en especial a la familia de los fallecidos en el reciente accidente en la mina El Teniente”, expresó la humorista el jueves de la semana pasada, a través de un video en Instagram.

Me equivoqué y quería decirlo aquí, como siempre, de frente a ustedes”, agregó.

Más sobre:Natalia ValdebenitoRancaguaEl TenienteMinerosTragediaChisteShowTeatro Regional Lucho GaticaCulto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Anuncian reapertura del paso Los Libertadores para este domingo luego de frente meteorológico

Reportan que unos 30 militares norcoreanos cruzaron la frontera con Corea del Sur provocando disparos de advertencia

Trasladan a prisión de alta seguridad a los tres reos fugados de cárcel de Valparaíso

Encarcelan a dos sospechosos del atentado en Cali que dejó seis colombianos muertos

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

John Fogerty: el fin de la maldición de Creedence Clearwater Revival y el regreso de las canciones que hizo para todos

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

4.
Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
La Parva asegura que avalancha fue causada por ingreso de esquiadores a zona prohibida

La Parva asegura que avalancha fue causada por ingreso de esquiadores a zona prohibida

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Anuncian reapertura del paso Los Libertadores para este domingo luego de frente meteorológico
Chile

Anuncian reapertura del paso Los Libertadores para este domingo luego de frente meteorológico

Trasladan a prisión de alta seguridad a los tres reos fugados de cárcel de Valparaíso

Balacera en El Bosque deja un fallecido y tres personas heridas: hay un menor de edad herido a bala

El día después de Marcel
Negocios

El día después de Marcel

Creación de 500 mil empleos formales y aceleración de proyectos: los detalles del programa de Mayne-Nicholls en materia económica

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3
Tendencias

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Por qué Donetsk es clave para la defensa de Ucrania y por qué Rusia busca el control total de la región

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Fernando Zampedri sale lesionado tras hacer el primer gol del Claro Arena: “Para mí, estoy desgarrado”
El Deportivo

Fernando Zampedri sale lesionado tras hacer el primer gol del Claro Arena: “Para mí, estoy desgarrado”

La llamada de Nicolás Córdova a Ben Brereton que allanó su retorno a la Roja

El origen de una macabra y traumática noche en Avellaneda y las frenéticas horas posteriores a la tragedia

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente
Cultura y entretención

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

John Fogerty: el fin de la maldición de Creedence Clearwater Revival y el regreso de las canciones que hizo para todos

Reportan que unos 30 militares norcoreanos cruzaron la frontera con Corea del Sur provocando disparos de advertencia
Mundo

Reportan que unos 30 militares norcoreanos cruzaron la frontera con Corea del Sur provocando disparos de advertencia

Encarcelan a dos sospechosos del atentado en Cali que dejó seis colombianos muertos

“Poseen una capacidad de combate superior”: Corea del Norte anuncia el lanzamiento de dos nuevos tipos de misiles

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo