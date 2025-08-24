“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente
A inicios de mes se difundió un extracto de la rutina de la humorista, en el que señalaba: “Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros”.
El Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua informó este sábado la suspensión del show Esto es un Secreto, de Natalia Valdebenito, que estaba agendado para el miércoles 4 de septiembre a las 20.00 horas.
A través de un comunicado de la productora Bug Eventos, se detalló que “por razones de fuerza mayor, completamente ajenas a la producción, el show (…) ha sido suspendido”.
Además, se indicó que la devolución total de las entradas será gestionada por la ticketera a través de correos electrónicos dirigidos a quienes realizaron la compra.
La entidad agradeció la comprensión del público y manifestó que espera “reencontrarse muy pronto” con la comunidad rancagüina.
La suspensión se conoce tras la difusión, a inicios de agosto, de un polémico chiste de la comediante que generó críticas transversales. Durante un show, Valdebenito ironizó sobre la tragedia que costó la vida a seis trabajadores en la mina El Teniente, ocurrida el jueves 31 de julio, lo que provocó reacciones de rechazo.
“Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros”, fue la desafortunada frase que quedó registrada en un video difundido en redes sociales y que generó molestia tanto en la capital de la Región de O’Higgins como a nivel nacional.
A raíz de la viralización de un extracto de la rutina de la ex Club de la Comedia, la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, administradora del teatro, había manifestado previamente su “profundo rechazo” a las palabras de la humorista, solicitando que ofreciera disculpas públicas a las familias afectadas.
Las disculpas de la comediante
En un inicio, Valdebenito se defendió en su cuenta de X asegurando que la controversia se trataba de una “polémica artificial” y que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Sin embargo, la presión de las críticas la llevó finalmente a rectificar.
“Estoy aquí para pedir disculpas, sinceras y honestas, a la familia minera de Chile y en especial a la familia de los fallecidos en el reciente accidente en la mina El Teniente”, expresó la humorista el jueves de la semana pasada, a través de un video en Instagram.
“Me equivoqué y quería decirlo aquí, como siempre, de frente a ustedes”, agregó.
