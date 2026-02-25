Quién es Diana Atri, la esposa de Joy Huerta de Jesse & Joy que la acompañó en su show en Viña 2026

Tras su exitosa presentación en el Festival de Viña 2026, Jesse & Joy, el dúo de hermanos que despertó ovaciones en la Quinta Vergara con sus hits, agradecieron al público y destacaron su cercano vínculo con Chile. En los agradecimientos, Joy mencionó a su esposa Diana Atri, quien estuvo acompañándola en el evento.

¿Quién es Diana Atri?

Diana Atri es una productora y empresaria mexicana nacida el 2 de marzo de 1985, conocida públicamente por ser la esposa de la cantante Joy Huerta y la madre de sus dos hijos. A diferencia de su pareja, Diana mantiene un perfil alejado de la industria del entretenimiento masivo.

La productora conoció a Joy Huerta en 2011 (aproximadamente) a través de amigos en común que las llevaron a colaborar en After & Again, un colectivo de arte y marca de ropa/accesorios. Este proyecto combinaba técnicas artesanales con diseño contemporáneo. Su labor se centró en la gestión de este emprendimiento creativo que parece ya no estar activo.

Su relación, al principio, fue de amistad, pero luego evolucionó a un vínculo romántico. No revelaron públicamente su amor hasta 2019, cuando la cantante de Jesse & Joy hizo público que estaban esperando a su primera hija: Noah.

Ese año, Joy anunció que llevaban cerca de siete años de relación. En redes sociales, la cantante mostró una foto con una ecografía de la bebé. El 14 de febrero de 2020, Joy Huerta publicó la primera foto de ambas juntas, revelando finalmente quién era su pareja.

En mayo de 2019 nació Noah, que fue seguida en marzo de 2021 por Nour, su segundo hijo. Diana Atri llevó ambos embarazos, aunque Joy ha enfatizado la importancia del rol de ambas madres en el proceso maternal.

Diana se caracteriza por ser muy reservada. En sus redes sociales (donde cuenta con más de 200 mil seguidores), suele compartir momentos familiares íntimos y reflexiones sobre la maternidad y el orgullo LGBTIQ+. Su descripción dice que aún es productora de arte en After & Again, pero la última actividad de este colectivo en Instagram se remonta a 2019.

Joy ha descrito a su esposa frecuentemente como “su roca” y el equilibrio emocional de su familia. En Viña, ambas pudieron disfrutar juntas del éxito que tuvo el show de Jesse & Joy.