SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Quién es Joy Huerta, la cantante de Jesse & Joy que se ha convertido en referente LGBT

    La vida de Joy Huerta está marcada por la contención y la mantención de su vida privada en secreto. Sin embargo, su romance con la productora Diana Atri la hizo cambiar su postura: ahora la cantante de Jesse & Joy aboga por la inclusión y, bajo esos ideales, conquista ahora a la Quinta Vergara en Viña 2026.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Quién es Joy Huerta, la cantante de Jesse & Joy que se ha convertido en referente LGBT

    Jesse & Joy, el dúo mexicano pop-rock de hermanos, son los encargados de abrir la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026. La Quinta Vergara vibra con clásicos como ¡Corre! y ¿Con quién se queda el perro?

    En Culto repasamos la biografía de Joy Huerta, la vocalista principal del dúo, que pasó de una infancia regida por normas religiosas a un presente en que se presenta como una de las cantantes más representativas del colectivo LGBTIQ+.

    Jesse & Joy en el Festival de Viña FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

    Infancia

    Tirzah Joy Huerta Uecke, conocida mundialmente como Joy, nació el 20 de junio de 1986 en Ciudad de México. Hija de Eduardo Huerta y Michelle Uecke, padre mexicano y madre estadounidense, creció junto a su hermano Jesse en un entorno bilingüe en que prevalecían las enseñanzas católicas de su padre, que era un pastor evangélico.

    En el documental Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos (2025), los hermanos describieron la autoridad fuerte (sobre todo de su padre) que regía en su hogar y calificaron sus exigencias como “asfixiantes”. Joy dijo que debía mantener una imagen de “niña perfecta”.

    Durante su adolescencia, Jesse y Joy solían componer canciones por diversión. Fue Jesse quien, al reconocer el talento de su hermana, la impulsó a grabar demos caseros que eventualmente llegaron a manos de Warner Music México en 2005, sello con el que firmaron para sacar sus primeros álbumes bajo el nombre Jesse & Joy.

    HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre

    Consagración

    El dúo debutó oficialmente en 2006 con el álbum Esta es mi vida. Su primer sencillo, Espacio Sideral, se convirtió en un fenómeno radial instantáneo, catapultando a Joy y su hermano al estrellato. Desde entonces, han brillado con hits como Dueles, ¡Corre! y La de la Mala Suerte, entre otros.

    La banda marcó el sonido del pop romántico latino y ganó múltiples Latin Grammys, además de un Grammy anglosajón.

    Jesse & Joy Foto: Dedvi Missene/La Tercera.

    Vida amorosa

    Joy se mantuvo reservada sobre su vida amorosa durante su carrera, por lo que esta estuvo llena de especulaciones durante años. Esto cambió, sin embargo, en 2019.

    Joy conoció a Diana Atri aproximadamente en 2011, productora artística. Inicialmente, su relación fue de amistad y colaboración profesional en un colectivo de arte llamado After Again.

    Cómo evolucionó su vínculo se mantuvo en secreto, pero Joy reveló en 2019 que tenía una relación sentimental con Atri. La cantante afirmó en entrevistas que nunca se había planteado estar con una mujer debido a su educación tradicional y religiosa. Sin embargo, se dio cuenta de que lo que sentía por Diana trascendía la amistad. Fue un amor que la tomó por sorpresa y que la llevó a un proceso de autoaceptación.

    Aproximadamente llevaban 7 años de relación desde 2019, según comentó la cantante. El catalizador para hacerla pública fue el embarazo de su primera hija: Noah. En redes sociales y mostrando una foto con una ecografía de la bebé, Joy habló de amor, de familia y de la decisión de dejar de ocultar una parte esencial de su vida.

    Extraída de HOLA

    En mayo de 2019 nació Noah, que fue seguida en marzo de 2021 por Nour, su segundo hijo. Diana Atri llevó ambos embarazos, aunque Joy ha sido vocal sobre el proceso compartido de la maternidad y los desafíos, tanto legales como sociales, que enfrentan las familias homoparentales en el mundo.

    Hoy en día, Joy Huerta no solo es una estrella de la música, sino también una referente de visibilidad LGBTIQ+. Ha utilizado su plataforma para hablar sobre la importancia de la representación, todo esto mientras continúa llenando estadios con Jesse & Joy.

    Durante su presentación en Viña 2026, Joy Huerta le dedicó palabras a Chile y elogió al público de la Quinta Vergara. “Son público que noche con noche hay que volverlos a enamorar, y solo quiero que sepan que para Jesse y para mí eso no se toma a la ligera, estamos aquí con todo el respeto que se merecen, con todo el amor que los les tenemos, pero sobre todo que sepan que estamos dispuestos a enamorar, desde las primeras personas aquí enfrente hasta las últimas personas allá atrás”, afirmó la cantante.

    Quiero que todos se sientan como en casa. (...) queremos que sepan que son bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todos como son, que esta noche esta es una enorme familia en la que todos somos iguales, aunque todos somos diferentes, y que aquí, el día que sea, donde sea que estemos parados mi hermano y yo, se respeta y se vive con orgullo quienes somos, porque estamos orgullosos de quienes somos” fueron las últimas palabras de Joy antes de seguir conquistando al público con sus canciones.

    Lee también:

    Más sobre:Jesse & JoyJesse y JoyFestival de ViñaMéxicoCanciónConciertoLGBTLGBTIQ+PerfilMúsica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El manual romántico de Jesse & Joy desata la euforia de Viña ante un juvenil “Monstruo”

    Con versiones de Marco Antonio Solís y Juan Gabriel: Jesse y Joy y el medley mexicano que hizo corear a la Quinta Vergara en Viña 2026

    Cómo el básquetbol fue clave en la irrupción del grupo Jesse & Joy

    Furor k-pop en Viña 2026 con el beso de los animadores, la locura por NMIXX y el “lightstick” de Macarena Ripamonti

    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    Lo más leído

    1.
    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas

    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas

    2.
    Minuto a minuto | Jesse & Joy reciben las Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026

    Minuto a minuto | Jesse & Joy reciben las Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026

    3.
    El galardón más esquivo de Viña: quiénes integran el selecto grupo de ganadores de la Gaviota de Platino

    El galardón más esquivo de Viña: quiénes integran el selecto grupo de ganadores de la Gaviota de Platino

    4.
    Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

    Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast
    Chile

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    Cable submarino: La Moneda niega ocultamiento de información y Kast pide aclarar episodio

    Carolina Cucumides (ind-PS): “No le veo dramatismo a ser oposición”

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes
    Negocios

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Médicos extranjeros registraron la mayor caída en la emisión de licencias en 2025: cercana a 20%

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    Alejandro Tabilo vence a Tomás Barrios y se suma a Christian Garin en los octavos de final del BCI Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo vence a Tomás Barrios y se suma a Christian Garin en los octavos de final del BCI Seguros ChileOpen

    La reflexión de Christian Garin tras su triunfo en el BCI Seguros Chile Open: “Hay que disfrutar sufrir”

    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    El manual romántico de Jesse & Joy desata la euforia de Viña ante un juvenil “Monstruo”
    Cultura y entretención

    El manual romántico de Jesse & Joy desata la euforia de Viña ante un juvenil “Monstruo”

    Con versiones de Marco Antonio Solís y Juan Gabriel: Jesse y Joy y el medley mexicano que hizo corear a la Quinta Vergara en Viña 2026

    Quién es Joy Huerta, la cantante de Jesse & Joy que se ha convertido en referente LGBT

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión
    Mundo

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión

    Ucrania marca el cuarto año de la invasión rusa a gran escala con homenajes a los fallecidos y actos conmemorativos

    Presidente Balcázar en Perú da giro sorpresivo y cambia al premier previo a juramentación del gabinete de ministros

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer