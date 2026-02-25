Quién es Joy Huerta, la cantante de Jesse & Joy que se ha convertido en referente LGBT

Jesse & Joy, el dúo mexicano pop-rock de hermanos, son los encargados de abrir la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026. La Quinta Vergara vibra con clásicos como ¡Corre! y ¿Con quién se queda el perro?

En Culto repasamos la biografía de Joy Huerta, la vocalista principal del dúo, que pasó de una infancia regida por normas religiosas a un presente en que se presenta como una de las cantantes más representativas del colectivo LGBTIQ+.

Infancia

Tirzah Joy Huerta Uecke, conocida mundialmente como Joy, nació el 20 de junio de 1986 en Ciudad de México. Hija de Eduardo Huerta y Michelle Uecke, padre mexicano y madre estadounidense, creció junto a su hermano Jesse en un entorno bilingüe en que prevalecían las enseñanzas católicas de su padre, que era un pastor evangélico.

En el documental Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos (2025), los hermanos describieron la autoridad fuerte (sobre todo de su padre) que regía en su hogar y calificaron sus exigencias como “asfixiantes”. Joy dijo que debía mantener una imagen de “niña perfecta”.

Durante su adolescencia, Jesse y Joy solían componer canciones por diversión. Fue Jesse quien, al reconocer el talento de su hermana, la impulsó a grabar demos caseros que eventualmente llegaron a manos de Warner Music México en 2005, sello con el que firmaron para sacar sus primeros álbumes bajo el nombre Jesse & Joy.

Consagración

El dúo debutó oficialmente en 2006 con el álbum Esta es mi vida. Su primer sencillo, Espacio Sideral, se convirtió en un fenómeno radial instantáneo, catapultando a Joy y su hermano al estrellato. Desde entonces, han brillado con hits como Dueles, ¡Corre! y La de la Mala Suerte, entre otros.

La banda marcó el sonido del pop romántico latino y ganó múltiples Latin Grammys, además de un Grammy anglosajón.

Vida amorosa

Joy se mantuvo reservada sobre su vida amorosa durante su carrera, por lo que esta estuvo llena de especulaciones durante años. Esto cambió, sin embargo, en 2019.

Joy conoció a Diana Atri aproximadamente en 2011, productora artística. Inicialmente, su relación fue de amistad y colaboración profesional en un colectivo de arte llamado After Again.

Cómo evolucionó su vínculo se mantuvo en secreto, pero Joy reveló en 2019 que tenía una relación sentimental con Atri. La cantante afirmó en entrevistas que nunca se había planteado estar con una mujer debido a su educación tradicional y religiosa. Sin embargo, se dio cuenta de que lo que sentía por Diana trascendía la amistad. Fue un amor que la tomó por sorpresa y que la llevó a un proceso de autoaceptación.

Aproximadamente llevaban 7 años de relación desde 2019, según comentó la cantante. El catalizador para hacerla pública fue el embarazo de su primera hija: Noah. En redes sociales y mostrando una foto con una ecografía de la bebé, Joy habló de amor, de familia y de la decisión de dejar de ocultar una parte esencial de su vida.

En mayo de 2019 nació Noah, que fue seguida en marzo de 2021 por Nour, su segundo hijo. Diana Atri llevó ambos embarazos, aunque Joy ha sido vocal sobre el proceso compartido de la maternidad y los desafíos, tanto legales como sociales, que enfrentan las familias homoparentales en el mundo.

Hoy en día, Joy Huerta no solo es una estrella de la música, sino también una referente de visibilidad LGBTIQ+. Ha utilizado su plataforma para hablar sobre la importancia de la representación, todo esto mientras continúa llenando estadios con Jesse & Joy.

Durante su presentación en Viña 2026, Joy Huerta le dedicó palabras a Chile y elogió al público de la Quinta Vergara. “Son público que noche con noche hay que volverlos a enamorar, y solo quiero que sepan que para Jesse y para mí eso no se toma a la ligera, estamos aquí con todo el respeto que se merecen, con todo el amor que los les tenemos, pero sobre todo que sepan que estamos dispuestos a enamorar, desde las primeras personas aquí enfrente hasta las últimas personas allá atrás”, afirmó la cantante.

“Quiero que todos se sientan como en casa. (...) queremos que sepan que son bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todos como son, que esta noche esta es una enorme familia en la que todos somos iguales, aunque todos somos diferentes, y que aquí, el día que sea, donde sea que estemos parados mi hermano y yo, se respeta y se vive con orgullo quienes somos, porque estamos orgullosos de quienes somos” fueron las últimas palabras de Joy antes de seguir conquistando al público con sus canciones.