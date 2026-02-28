SUSCRÍBETE
    Quiénes eran los mártires de la música urbana que Pablo Chill-E llevó en un mural a Viña 2026

    El artista urbano hizo un recorrido a sus grandes éxitos. Para eso invitó a artistas como Yung Beef, Julianno Sosa, Arte Elegante, Harry Nach y Bryartz. Además, realizó un homenaje a sus compañeros y amigos fallecidos: Galee Galee, Kevin Martes 13, Giuliano Yankees y Milan.

    Por 
    Daniel Cañete

    Pablo Chill-E invitó a cinco artistas para que lo acompañaran en su presentación. Entre ellos, estuvo el español Yung Beef, Julianno Sosa y Harry Nach. Un show que destacó la unidad que representa el cantante, tanto por los invitados como por los homenajes que realizó en la Quinta Vergara.

    Vina del Mar, 27 de febrero 2026 El cantante Pablo Chill-E durante su presentacion en la sexta noche del Festival de Vina del Mar 2026 Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El artista ha hecho un recorrido por los éxitos de sus distintas etapas. Para las canciones del inicio visitó los temas de su primer disco S.U.N.O. En este segmento, la artista invitó a Yung Beef, uno de los próceres del trap en castellano. Los urbanos cantaron en el escenario Singapur entre guitarras eléctricas que instrumentalizaban las bases de trap.

    El siguiente cantante en subir a la tarima de la Quinta Vergara fue Julianno Sosa, uno de los integrantes de la Shishigang. Con él, Pablo cantó Dale tu kolin, la cual inicia su álbum colaborativo de 2020, Flaites NY.

    27 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR El cantante Pablo Chill-E se presenta en la Quinta Vergara, durante la noche final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO Oscar Guerra

    Otro de los invitados al escenario fue Arte Elegante con el que cantó Bendición. En la ocasión, la voz potente del cantante contrastaba con los rapeos de Pablo Chill-E.

    Un momento icónico de la noche fue la revancha de la canción My blood. Esta es una colaboración entre el estelar y Polimá Westcoast. El tema fue el debut de Pablo Chill-E en el Festival de Viña. Sin embargo, generó polémica por el inconveniente técnico en su micrófono. Para la presentación de este año, no invitó a su compañero pero la letra lo nombraba y lo cantó efusivo.

    FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

    Después, Pablo Chill-E pidió un minuto de silencio para el artista Galee Galee, quien murió en 2023. Un momento sumamente emotivo que toma un simbolismo especial por el mural de sus compañeros fallecidos: Kevin Martes 13, Giuliano Yankees y Milán.

    Luego del homenaje, pasó a tocar Big cut, una canción en colaboración con Galee Galee y Harry Nach, quien se subió al escenario a cantar. En el segmento del artista fallecido, el público coreaba: “Galee, Galee, Galee”.

    Para cerrar su participación en el Festival de Viña 2026, el artista cantó su canción Gitana. Esta es uno de los temas de su más reciente disco Los gangsters también lloran. Para el momento, cantó con Bryartz en las tablas de la Quinta Vergara.

    “Descanse en paz Kevin Martes 13, descanse en paz Giuliano Yankee y descanse en paz El Menor y Galee Galee” dijo Pablo Chill-E. Con eso dio paso a su colaboración con Kevin Martes 13 y homónimo a su agrupación, Shishi gang.

    Lee también:

    Más sobre:Pablo Chill-EFestival de Viña del Mar 2026Yung BeefJulianno SosaHarry NachBryartzArte EleganteGalee GaleeGiuliano YankeeMilanKevin Martes 13MúsicaMúsica Culto

