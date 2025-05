Reseña de libros: de Clyo Mendoza a Tomás Harris

Furia, de Clyo Mendoza (Banda Propia)

Dos soldados se encuentran en el desierto, en un paisaje arrasado por la guerra. Se encuentran en torno al cadáver de un niño. De pronto, se giran y se miran a los ojos, mientras sus armas también se miran. Juan y Lázaro sienten miedo, y en lugar de disparar, huyen juntos. Como una jugada del destino, Juan y Lázaro descubren una conexión entre ambos, delineada por la orfandad. En medio de la desolación, los soldados se acompañan y tejen una relación atravesada de afecto y erotismo. “Mi padre vendía hilos por donde tú naciste, Juan, le dijo Lázaro un día. ¿Te imaginas que mi padre pudo conocerte antes que yo, cuando eras niño? ¿Te imaginas que mi madre le vendió a tu madre los hilos con los que cosía tu ropa?”. La figura de Vicente Barrera, el vendedor de hilos ambulantes, está en el centro de esta historia. Con un lenguaje poético de gran resonancia, la primera novela de Clyo Mendoza explora en el abandono, la violencia y la guerra.

Cipango, de Tomás Harris (Tajamar)

Cipango apareció en la poesía chilena con una fuerza oscura e inusitada a inicios de los 90. Tomas Harris escribió los cinco libros que integran el volumen en los 80, en Concepción. Cipango, el nombre con que los antiguos navegantes llamaban a Japón, era la utopía que perseguía Colón. El poeta toma esa imagen y traza un mapa de navegación que le da voz a los conquistadores. Es una travesía por una geografía herida, por ciudades devastadas: “Había ciudades hechas carnes/ había ciudades enteras orgánicas latiendo/ había edificios que respiraban con inhumana lentitud”. Un territorio de hambre, precariedad y muerte. “Esta es la luna,/ viene desde Lima,/ va hacia Nueva York;/ brilló sobre un millón de mendigos en el Perú,/ brillará sobre diez millones de mendigos en Nueva York, / brilla sobre miles de mendigos en La Concepción./ Esta es otra década turbia, solo que con miles o/ millones de muertos más./ La vida y la muerte/ cosa de números/ y superposiciones”. Una obra clave de la poesía chilena, reeditada por Tajamar.

Reino de Hielo, de Chtistine Féret-Fleury (FCE)

Todos lo dicen: Kay está muerto. Pero su amiga Sanna no lo cree. “Yo me obstino y sigo negándolo”, dice. “Nadie sabe qué pasa con esos que los Gélidos se llevan en sus cápsulas traslúcidas”. En un mundo posapocalíptico, convulsionado por una crisis climática, Sanna ha perdido a sus padres, mientras Kay, su mejor amigo, está desaparecido. La única compañía que le queda es la abuela de Kay. Con ella aún puede recordar el mundo cuando había flores y árboles, agua no contaminada y era posible ver estrellas en el cielo. Cuando con su amigo leían los cuentos de Hans Christian Andersen. Pero un día llegó la Nube y la catástrofe. Cuando la abuela de Kay muere, Sanna queda sola y decide ir en busca de su amigo. Es una aventura arriesgada y peligrosa que la conduce a las montañas, donde los misteriosos Gélidos viven protegidos por un escudo climático que los aísla de la crisis ambiental. Inspirada en el cuento La Reina de las Nieves, la escritora francesa Christine Féret-Fleury entrega una novela distópica en clave fantástica.