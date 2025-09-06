SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada

 

Promesa, de Rachel Eliza Griffiths (Random House)

Es el fin del verano, el último día de vacaciones antes de entrar a la escuela. En casa la madre de las hermanas Ezra y Cinthy prepara una cena especial. Los Kindred son una de las pocas familias negras en Salt Point, una pequeña ciudad pesquera de Maine. Es 1957, en la radio suena la voz de Sam Cook y desde el sur se agitan los movimientos por los derechos civiles. La mejor amiga de Ezra es Ruby, una niña blanca pobre, hija de un padre violento. Ese verano las tensiones raciales comenzarán a sentirse en la comunidad de Salt Point. A sus 13 años Cinthy, la narradora, verá cómo el mundo cambia y comienza la hostilidad hacia su familia. Ezra comprenderá que sus problemas no son los mismos que los de su amiga Ruby: “No nos haremos mayores juntas. No es posible. Sé que tú quieres autoconvencerte de que perseguimos la misma libertad, la misma vida. Pero no es así”, le dice. “No somos hermanas. Yo ya tengo una hermana”. La novela debut de la poeta Rachel Eliza Griffiths, casada con Salman Rushdie, es un libro conmovedor, bellamente escrito, en torno al racismo. Una novela sobre la memoria, el amor familiar y el doloroso paso de la niñez a la adultez.


Apuntes para una Enciclopedia Mágica, de María José Ferrada (UDP)

Jim, uno de los pequeños lectores de Maurice Sendak, le envió una tarjeta al autor de Donde viven los monstruos, con un dibujo hecho por él. Al escritor le encantó y se la respondió a su vez con el dibujo de un monstruo. Entonces Sedak recibió una segunda carta, esta vez de la madre del niño: “A Jim le gustó tanto su carta que se la comió”. La anécdota la recuerda María José Ferrada en su nuevo libro, el ensayo Apuntes sobre una enciclopedia mágica. Reconocida autora de libros para niños, a ella también le llegan cartas de sus vecinos lectores. “Vecina, ¿está escribiendo un cuento? Le mandamos saludos”. Ella responde: “Escribo un cuento llamado Historias de niños luminosos”. En su nuevo libro, la escritora reflexiona en torno a la niñez y la literatura infantil, a partir de Walter Benjamin y su libro Infancia en Berlín hacia 1900, una colección de estampas, escritas en el exilio, donde el filósofo revive momentos e imágenes de su niñez. “La infancia se desprende del cuerpo un día y queda por ahí jugando con las cosas”, escribe ella. En estas páginas, la escritora va en busca de la niña que se separó de ella y, guiada por una rica red de lecturas, explora en la intensidad, la rebeldía y la poesía de la infancia.

Beto y Bella y la duda de Beni, de Gary Ramos (Zig-Zag)

Beto y Bella son dos guacamayos que migraron al sur de Chile desde el Amazonas. Entre los bosques verdes, araucarias y volcanes se establecieron y formaron familia con sus hijos Beni, Bianca y Baby. Un día Beni jugaba entre los árboles cuando la Serpiente de Cola Larga le dijo: “Tú no eres chileno, eres amazónico. ¡Devuelve a tu selva!”. Beni quedó contrariado y apenado. El nació en el bosque y no conoce la selva. Beni duda: “¿Soy amazónico o soy chileno?“. Al otro día, Beni recorre el bosque y va hablar con los animales para saber si es chileno o amazónico. Conversa con el Huillín, el Chercán, el Quique y con el Picaflor de Arica. Cuando una persona irresponsable deja una fogata mal apagada en el bosque, el fuego comienza a extenderse. Entonces Benie y los demás se unen para trabajar juntos. Todos distintos con un hogar común. Un cuento sencillo y ameno, con tiernas y alegres ilustraciones de Marianela Frank, en torno a las diferencias, la tolerancia y la vida en comunidad.

Más sobre:CultoLibrosReseña de librosRachel Eliza GriffithsMaría José FerradaGary Ramos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Proyecciones para Fiestas Patrias: gobierno espera 552 mil pasajeros en viajes aéreos

El balance del interventor de Sartor: “Se trataba, en el fondo, de una bicicleta financiera”

La venta de Telefónica Chile se encamina: interesados ya están en due diligence y se vienen las ofertas vinculantes

Proyectos de inversión que prometen destrabar los candidatos suman US$100 mil millones: 7 concentran la mitad del monto

Hugo Rubio, de BTG Pactual: “Muchos inversionistas están viendo que llegará un gobierno de derecha, pero también esperan que cumpla un buen papel”

Más que vacuno, pollo y cerdo: Doña Carne comenzará a vender alcohol en sus sucursales

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

3.
Aumenta actividad sísmica en el complejo volcánico Laguna del Maule: se registraron casi 5 mil sismos en un solo día

Aumenta actividad sísmica en el complejo volcánico Laguna del Maule: se registraron casi 5 mil sismos en un solo día

4.
Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno

Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno

5.
Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Romería al Cementerio General: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo 7 de septiembre

Romería al Cementerio General: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo 7 de septiembre

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Abanderados ajustan estrategia para el inicio del periodo electoral
Chile

Abanderados ajustan estrategia para el inicio del periodo electoral

Felipe Harboe: “Hoy, en el escenario actual de la política, Evelyn Matthei es lo más razonable”

La sigilosa jugada del oficialismo y la DC para impedir la tercera candidatura senatorial de Rincón

Ganancias de Bice se disparan al segundo trimestre en medio de la recta final de la fusión con Grupo Security
Negocios

Ganancias de Bice se disparan al segundo trimestre en medio de la recta final de la fusión con Grupo Security

Gobierno descarta declarar feriado irrenunciable el 20 de septiembre

Vapores recibe US$476 millones por devolución de retenciones de impuestos en Alemania

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca
Tendencias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

El día que nació la leyenda: cómo se gestó la llegada de Marcelo Bielsa a Chile
El Deportivo

El día que nació la leyenda: cómo se gestó la llegada de Marcelo Bielsa a Chile

Lo que dejó el primer test de la Roja ‘Operación 2030’: quiénes aprobaron y los que dejaron dudas

Los Cóndores visitan a Uruguay mirando de reojo la otra ventana para meterse en el Mundial

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada

Gonzalo Contreras, escritor chileno: “Soy de los que cree que con la democracia la alegría sí llegó”

Llega La Infiltrada, el último éxito del cine español: “Es maravilloso que una película así funcione en taquilla y en la crítica”

De incautaciones a ataques: cómo giró la estrategia de EE.UU. contra el narcotráfico
Mundo

De incautaciones a ataques: cómo giró la estrategia de EE.UU. contra el narcotráfico

La apuesta de Milei por las legislativas en Buenos Aires

Xi, Putin y Modi: El Dragón, el Oso y el Elefante sacan sus garras

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas
Paula

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue