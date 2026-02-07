SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Reseñas de discos/singles: Morrissey en modo conspiración, el arrojo de Mandy, Indiana y la marimba de Titae

    Esta semana Morrissey vuelve con una canción polémica y conspirativa; Mandy, Indiana extrema el ruido y la tensión en un disco sin concesiones; y Titae Lindl celebra el groove y el pulso bailable en su primer álbum totalmente solista.

    Por 
    Felipe Retamal
     
    Alejandro Tapia

    Notre-Dame - Morrissey

    Mientras cancela conciertos con una pasmosa facilidad (ya se borró de 5 de sus shows del tramo norteamericano), Morrissey ha soltado algunas novedades. Tras liberar Make-up is a lie, la perezosa canción que da título a su próximo álbum a publicarse el próximo 6 de marzo, llega Notre-Dame. Una canción producida por Joe Chiccarelli, y que aborda el incendio de la emblemática catedral francesa, en abril de 2019. Sin tapujos “Moz” cuestiona el relato oficial que habla de un suceso accidental y ensaya una canción a medio camino entre la denuncia y el delirio conspiranoico. “Notre Dame/Sabemos quién intentó matarte/Notre Dame/No nos quedaremos callados”, canta. Musicalmente, se sostiene sobre una progresión de acordes que sugiere melancolía, mientras suena un beat caminante. La palabra “Notre Dame” opera como una suerte de estribillo, para un tema que repite tres veces la estructura del verso. Los intermedios alternan entre frases de guitarras y arreglos de cuerdas, como tomados de algún viejo disco de Curtis Mayfield. Nada muy imaginativo para una canción que parece tomarse más en serio de lo que propone (Felipe Retamal).

    URGH - Mandy, Indiana

    El nombre surgió por joda: les pareció que Gary, Indiana -la ciudad estadounidense- sonaba divertido y se les antojó bautizar a la banda como Mandy, Indiana. Desde su origen, este grupo noise ha optado por romper ciertas convenciones. Ya su formación es particular: su vocalista, Valentine Caulfield, nació en París y canta íntegramente en francés, mientras que el resto de los integrantes son de Manchester, aunque están asentados en Berlín. Estos músicos parecen realmente enojados, como si estuviesen en el purgatorio, y eso es lo que intentan transmitir en URGH, su última placa que sigue a su excelente debut de 2023 I’ve seen a way, grabado en cuevas y criptas. En este nuevo álbum el conjunto anglo-francés explota guitarras y sintetizadores bajo el alero de la escuela de Front 242, Kraftwerk y Nine Inch Nails. Los 10 temas de este disco no dan tregua y los 34 minutos que transitan entre la primera y última canción parecen construidos solo para valientes. Es la voz de Caulfield, a veces hablada, la que destaca por encima de todo, mientras que el ritmo de la batería es machacante, pero libre. Gran álbum (Alejandro Tapia).

    Llegó la marimba - Titae Lindl

    Una invitación al movimiento es la que sugiere Roberto “Titae” Lindl en Llegó la marimba. Su nuevo trabajo completamente en solitario, a diferencia de Qué pasó (2015) junto a Kataix, saca a relucir su bagaje en el funk, el hip hop y el jazz. Grabado en Estudio Vinilo, de entrada no deja dudas con la contundente canción que da título al álbum, marcada por un animado beat y arreglos de bronces (de Franz Mezko) con innegable sabor soul. El tambor machacante, como sacado de la cabeza de Phil Spector, abre Casi casi, una bella y sencilla instrumental que por momentos recuerda piezas del mismo Titae para el catálogo de Los Tres. Generoso, Lindl diseña momentos para el amplio espectro instrumental y estilístico del álbum: los teclados de Cuti Aste; las rimas de Seo2 en Ya te dije ya; el pulso recio del bajo eléctrico tocado por Silvio Paredes (como en Seco el sour); la capacidad de C Funk para aportar música con carácter en Perni; e incluso una suite de cuerdas, en 341, que marca el momento de ruptura del álbum con el resto del material. En suma, un álbum que funciona como un mosaico de los intereses de su autor, con canciones de ejes muy definidos y de fácil entrada para el oyente (Felipe Retamal).

    Más sobre:DiscosLT SábadoMorrisseyNotre-DameURGHMandy, IndianaLlegó la marimbaTitae LindlMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    The Beauty: La sustancia de Ryan Murphy

    El cuello de botella de las viviendas de emergencia del sur

    Titae Lindl y su aventura como solista a paso de baile: “Estos temas me mantuvieron vivo en la época de pandemia”

    Mauricio Electorat: “La risa es el mejor antídoto contra el olvido”

    Reseña de libros: Hanif Kureishi, Enrique Lihn y Agustina Bazterrica

    ¿Una DANA chilena? El peligro de las lluvias cálidas en la zona central

    Lo más leído

    1.
    Zaz, cantante francesa: “Volver a Chile es redescubrir una energía que me conmueve profundamente”

    Zaz, cantante francesa: “Volver a Chile es redescubrir una energía que me conmueve profundamente”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El cuello de botella de las viviendas de emergencia del sur
    Chile

    El cuello de botella de las viviendas de emergencia del sur

    ¿Una DANA chilena? El peligro de las lluvias cálidas en la zona central

    Chilenos poselecciones: polarizados y a favor de un líder fuerte

    Turberas: el capital natural estratégico que Chile aún debe proteger
    Negocios

    Turberas: el capital natural estratégico que Chile aún debe proteger

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos

    Creación de empresas superó las 200.000 en 2025 y alcanzó máximo histórico

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”
    Tendencias

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    Los nuevos desafíos del Torque GC de Joaquín Niemann en el LIV Golf
    El Deportivo

    Los nuevos desafíos del Torque GC de Joaquín Niemann en el LIV Golf

    Ranking de abonos del fútbol chileno: la UC lidera el listado y Coquimbo Unido supera a Colo Colo

    Reuniones, charlas y presión: la semana más tensa de Fernando Ortiz en Colo Colo

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile
    Tecnología

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    The Beauty: La sustancia de Ryan Murphy
    Cultura y entretención

    The Beauty: La sustancia de Ryan Murphy

    Titae Lindl y su aventura como solista a paso de baile: “Estos temas me mantuvieron vivo en la época de pandemia”

    Mauricio Electorat: “La risa es el mejor antídoto contra el olvido”

    Mariano Rajoy: “Muchas democracias no han sido capaces de resolver los problemas de la gente y por eso han surgido caudillos”
    Mundo

    Mariano Rajoy: “Muchas democracias no han sido capaces de resolver los problemas de la gente y por eso han surgido caudillos”

    Cuba a oscuras: cómo se vive la crisis energética y la incertidumbre en la isla

    Wendy Brown, filósofa: “La izquierda ha estado en una posición reactiva, a la defensiva, durante mucho tiempo”

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre
    Paula

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia