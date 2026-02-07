Reseñas de discos/singles: Morrissey en modo conspiración, el arrojo de Mandy, Indiana y la marimba de Titae

Notre-Dame - Morrissey

Mientras cancela conciertos con una pasmosa facilidad (ya se borró de 5 de sus shows del tramo norteamericano), Morrissey ha soltado algunas novedades. Tras liberar Make-up is a lie, la perezosa canción que da título a su próximo álbum a publicarse el próximo 6 de marzo, llega Notre-Dame. Una canción producida por Joe Chiccarelli, y que aborda el incendio de la emblemática catedral francesa, en abril de 2019. Sin tapujos “Moz” cuestiona el relato oficial que habla de un suceso accidental y ensaya una canción a medio camino entre la denuncia y el delirio conspiranoico. “Notre Dame/Sabemos quién intentó matarte/Notre Dame/No nos quedaremos callados”, canta. Musicalmente, se sostiene sobre una progresión de acordes que sugiere melancolía, mientras suena un beat caminante. La palabra “Notre Dame” opera como una suerte de estribillo, para un tema que repite tres veces la estructura del verso. Los intermedios alternan entre frases de guitarras y arreglos de cuerdas, como tomados de algún viejo disco de Curtis Mayfield. Nada muy imaginativo para una canción que parece tomarse más en serio de lo que propone (Felipe Retamal).

URGH - Mandy, Indiana

El nombre surgió por joda: les pareció que Gary, Indiana -la ciudad estadounidense- sonaba divertido y se les antojó bautizar a la banda como Mandy, Indiana. Desde su origen, este grupo noise ha optado por romper ciertas convenciones. Ya su formación es particular: su vocalista, Valentine Caulfield, nació en París y canta íntegramente en francés, mientras que el resto de los integrantes son de Manchester, aunque están asentados en Berlín. Estos músicos parecen realmente enojados, como si estuviesen en el purgatorio, y eso es lo que intentan transmitir en URGH, su última placa que sigue a su excelente debut de 2023 I’ve seen a way, grabado en cuevas y criptas. En este nuevo álbum el conjunto anglo-francés explota guitarras y sintetizadores bajo el alero de la escuela de Front 242, Kraftwerk y Nine Inch Nails. Los 10 temas de este disco no dan tregua y los 34 minutos que transitan entre la primera y última canción parecen construidos solo para valientes. Es la voz de Caulfield, a veces hablada, la que destaca por encima de todo, mientras que el ritmo de la batería es machacante, pero libre. Gran álbum (Alejandro Tapia).

Llegó la marimba - Titae Lindl

Una invitación al movimiento es la que sugiere Roberto “Titae” Lindl en Llegó la marimba. Su nuevo trabajo completamente en solitario, a diferencia de Qué pasó (2015) junto a Kataix, saca a relucir su bagaje en el funk, el hip hop y el jazz. Grabado en Estudio Vinilo, de entrada no deja dudas con la contundente canción que da título al álbum, marcada por un animado beat y arreglos de bronces (de Franz Mezko) con innegable sabor soul. El tambor machacante, como sacado de la cabeza de Phil Spector, abre Casi casi, una bella y sencilla instrumental que por momentos recuerda piezas del mismo Titae para el catálogo de Los Tres. Generoso, Lindl diseña momentos para el amplio espectro instrumental y estilístico del álbum: los teclados de Cuti Aste; las rimas de Seo2 en Ya te dije ya; el pulso recio del bajo eléctrico tocado por Silvio Paredes (como en Seco el sour); la capacidad de C Funk para aportar música con carácter en Perni; e incluso una suite de cuerdas, en 341, que marca el momento de ruptura del álbum con el resto del material. En suma, un álbum que funciona como un mosaico de los intereses de su autor, con canciones de ejes muy definidos y de fácil entrada para el oyente (Felipe Retamal).