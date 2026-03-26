Revelan formato de estreno de la serie La Casa de los Espíritus
Compuesta de ocho episodios, la ficción cuenta con un elenco que mezcla a actores chilenos con extranjeros. Sus creadores son Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood, e Isabel Allende participa como productora.
La casa de los espíritus promete ser uno de los títulos más comentados del streaming en 2026. Con Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood como cerebros, la producción de ocho capítulos es la primera adaptación en formato seriado y hablada en español de la célebre novela de Isabel Allende.
Junto con lanzar nuevas imágenes y un nuevo adelanto, Prime Video detalló el formato de estreno: el 29 de abril debutarán los primeros tres episodios y luego sumarán uno nuevo cada semana hasta el 13 de mayo.
La ficción tiene al actor mexicano Alfonso Herrera como Esteban Trueba, mientras que la española Nicole Wallace y la argentina Dolores Fonzi interpretan a Clara del Valle en diferentes momentos de su vida.
El reparto también incluye a Fernanda Castillo como Férula, Aline Kuppenheim como Nivea del Valle, Eduard Fernández como Severo del Valle, Sara Becker y Fernanda Urrejola como Blanca, Rochi Hernández como Alba, Juan Pablo Raba como Tío Marcos, Pablo Macaya y Nicolás Contreras como Pedro Tercero, entre otros.
Filmada en Chile durante 2024, la serie es producida por FilmNation Entertainment (Anora, Cónclave) y contó con servicios de producción de Fábula.
Revisa el adelanto a continuación:
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