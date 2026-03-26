Revelan formato de estreno de la serie La Casa de los Espíritus

La casa de los espíritus promete ser uno de los títulos más comentados del streaming en 2026. Con Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood como cerebros, la producción de ocho capítulos es la primera adaptación en formato seriado y hablada en español de la célebre novela de Isabel Allende.

Junto con lanzar nuevas imágenes y un nuevo adelanto, Prime Video detalló el formato de estreno: el 29 de abril debutarán los primeros tres episodios y luego sumarán uno nuevo cada semana hasta el 13 de mayo.

La ficción tiene al actor mexicano Alfonso Herrera como Esteban Trueba, mientras que la española Nicole Wallace y la argentina Dolores Fonzi interpretan a Clara del Valle en diferentes momentos de su vida.

El reparto también incluye a Fernanda Castillo como Férula, Aline Kuppenheim como Nivea del Valle, Eduard Fernández como Severo del Valle, Sara Becker y Fernanda Urrejola como Blanca, Rochi Hernández como Alba, Juan Pablo Raba como Tío Marcos, Pablo Macaya y Nicolás Contreras como Pedro Tercero, entre otros.

Filmada en Chile durante 2024, la serie es producida por FilmNation Entertainment (Anora, Cónclave) y contó con servicios de producción de Fábula.

Revisa el adelanto a continuación: