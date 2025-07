Roberto Matta vuelve al Museo de Bellas Artes: “La gente joven tiene todo el derecho a conocerlo”

Donde cualquiera hubiese visto basura, Roberto Matta vio una oportunidad. En noviembre de 1970, el célebre pintor visitó el país en la vorágine de la asunción de Salvador Allende a la presidencia de Chile. En la ocasión visitó el Museo Nacional de Bellas Artes, donde su amigo Nemesio Antúnez se desempeñaba como director. En esos momentos, se llevaban a cabo las obras de la construcción de la sala subterránea del Museo, la misma que en estos días lleva el nombre del artista.

Utilizando materiales descartados de la obra en construcción: tierra, paja y yeso, Matta creó 12 pinturas sobre arpillera. De esa serie, el artista donó cuatro piezas para que formaran parte de la colección del Museo: El ojo del alma es una estrella roja, La revolución debe ser roja y sabrosa como una frutilla, Mira la lucha del esfuerzo del afuerino y Sin título.

Matta comenzando una de sus arpilleras con Nemesio Antúnez tras él y Ramón Domínguez. Cortesía Museo Nacional de Bellas Artes.

Hoy, esas obras, forman parte de la exposición Roberto Matta. Abrir la mirada, que el Museo Nacional de Bellas Artes acaba de inaugurar. Se trata de una muestra que tendrá carácter permanente y se enmarca en la conmemoración de los 145 años de la institución.

La iniciativa fue empujada por su directora, Varinia Brodsky Zimmermann. “Más que nada, esta exposición es una decisión de la directora del museo para poder recuperar el encuentro de las personas con la obra de Matta. Estas son obras que pertenecen a la colección. Por tanto, para mí era fundamental poder exhibirla, para que el público tenga acceso a ella”, señala al teléfono con Culto.

“Entonces, la gestión es más bien interna y tiene que ver con una respuesta para poder difundir de mejor manera lo que es nuestro patrimonio. Roberto Matta es un artista indiscutible, transversal y me parece que sobre todo la gente joven tiene todo el derecho a conocerlo. Porque si no está expuesto en nuestros museos no tiene cómo acceder a su trabajo”.

Foto: Marcela Carrasco, MNBA. Al fondo: Abrir el cubo y encontrar la vida (1969). Al costado derecho: La ajenidad (1961) y El día es un atentado (1942).

Además de las arpilleras, la muestra contempla otras cuatro obras: El día es un atentado (1942) la más antigua del artista en la colección, que fue adquirida por el Museo en 1953; Abrir el cubo y encontrar la vida (1969), Fango original, ojo con los desarrolladores (1972) y La ajenidad (1961).

Brodsky señala que en estas obras, se refleja cómo el artista se había imbuído del proceso político que se iniciaba en el país. “Tenía un trasfondo de compromiso social con todo lo que se estaba construyendo en términos culturales. Él dona cuatro arpilleras al Museo de Bellas Artes. En tanto, la obra El día es un atentado es la única que fue adquirida por el museo a uno de sus hermanos. De las otras, dos de ellas (Ojo con los desarrolladores y Abrir el cubo y encontrar la vida) fueron traspasadas desde el Ministerio del Interior en el año 1973 y la otra (La ajenidad) fue traspasada desde el Consejo de Defensa del Estado. Es decir, estas obras reúnen donaciones de artista y los traslados desde el propio Estado".

Fango original, ojo con los desarrolladores, es una de las obras más reconocidas de Matta. “Fue realizada para participar en la exposición de la UNCTAD III, en este mismo contexto de apoyo al al gobierno de Allende -comenta Brodsky-. Hizo esta y otra más que pertenecen a la colección del Museo de la Solidaridad. Si te das cuenta abajo tiene el título, cuando llegó el golpe de estado lo retiraron a modo de censura. Posteriormente, las obras pasaron a ser parte del Ministerio del Interior. Luego de eso, se traslada una al Bellas Artes que es esta, y la otra quedó posteriormente en el Museo de la Sociedad como parte de su colección".

“Cuando Matta hizo esa obra, le pidió a Eduardo Martínez Bonati que escribiera ese título. Un poco intentando hacer una caligrafía similar a la de Matta. Esa frase retornó a la obra después de un proceso de restauración, posterior a los 2000. Eso se hizo se hizo por petición de la pareja de Roberto Matta, la Germana Ferrari”.

Foto: Marcela Carrasco, MNBA Fango original, ojo con los desarrolladores (1972). Óleo sobre tela 265.5 x 486 cm

Esta muestra es parte de lo que prepara el Museo por la próxima conmemoración de sus 145 años, y que en septiembre próximo reunirá cerca de 340 obras utilizando todo el segundo piso del edificio.

“Tenemos una colección tremendamente rica en cuanto a a obras, a etapas, a épocas a distintos periodos del arte sobre todo arte nacional con lo cual nos era muy importante poder relevar todo eso. Decidimos hacer una curatoría donde invitamos a las distintas áreas del museo a ser parte, de manera de trabajar muy en equipo en una mirada que tuviese que ver con la construcción de la colección a lo largo de los tiempos, desde 1880 hasta la actualidad”.

Además, Brodsky señala que esta exposición responde además a otra de las necesidades del Museo: tener de manera permanente expuestas joyas del acervo artístico chileno, al estilo de los grandes museos del mundo. “Lo de Matta viene a responder a esa lógica. Mucha gente que viene a Chile, los turistas, por ejemplo, no tenían dónde ver a Matta. Pero son muchos los artistas que tendrían que estar presentes de manera permanente. Matta es un ejemplo, tal vez uno de los más importantes por ser un artista de reconocimiento internacional, pero podrían estar muchos otros también”.

“El problema que tenemos, por una parte, es a nivel espacial, pero lo que tenemos contemplado como parte de este proyecto que estamos inaugurando en septiembre es la idea de que estas obras que van a estar instaladas cada cierto tiempo puedan recambiarse por otras, porque si tú sellas una exposición de colección dejas un montón de artistas y obras fuera. Son decisiones que son muy difíciles de tomar”.

La exposición Roberto Matta. Abrir la mirada ya se encuentra disponible para ser visitada en la Sala Chile, ubicada en el segundo piso del MNBA. Entrada gratuita.