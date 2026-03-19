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    Scorsese, DiCaprio y Lawrence: esta es la primera imagen de la película What Happens at Night

    El filme del legendario cineasta sigue a un matrimonio que viaja a un pequeño pueblo europeo cubierto de nieve para adoptar un bebé. El elenco también lo componen Patricia Clarkson, Mads Mikkelsen y Jared Harris.

    Por 
    Equipo de Culto
    Scorsese, DiCaprio y Lawrence: esta es la primera imagen de la película What Happens at Night Melinda Sue Gordon

    Terminada la edición número 98 de los Oscar, todos los estudios han lanzado artillería pesada de sus próximos estrenos. Ahora llegó el momento del séptimo largometraje que reúne a Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, que anunció el inicio de su rodaje y liberó su primera imagen.

    Titulada What happens at night, la película es una adaptación de la novela que el escritor Peter Cameron publicó en 2020. La historia gira en torno a una pareja estadounidense que aloja en un decadente y majestuoso hotel europeo mientras planean adoptar un bebé en el pueblo. En el lugar se encuentran con huéspedes excéntricos y con un mundo en el que nada es lo que parece.

    Scorsese y DiCaprio en el rodaje de Los asesinos de la Luna (2023). Courtesy of Apple

    La primera imagen de la cinta muestra al matrimonio (interpretado por DiCaprio y Jennifer Lawrence) en un nevado entorno y escoltados por un vehículo.

    “Que Martin Scorsese me dirija es simplemente abrumador. Es el honor más grande. Y estoy muy emocionada de volver a trabajar con Leo, porque es tan amable y tiene tanto talento, y lo pasé genial trabajando con él. Así que estoy muy emocionada”, declaró Lawrence en entrevista con Culto.

    Producida por Apple Studios en colaboración con STUDIOCANAL, What happens at night se filma actualmente en República Checa, con el apoyo de la Comisión de Cine Checa.

    El reparto también incluye a Patricia Clarkson, Mads Mikkelsen, Jared Harris y Welker White. Scorsese vuelve a colaborar con el director de fotografía Rodrigo Prieto y con la montajista Thelma Schoonmaker.

    El largometraje más reciente del octogenario cineasta es Los asesinos de la Luna (2023), que totalizó diez nominaciones a la 96° versión de los Premios de la Academia. La cinta se puede ver en la plataforma Apple TV.

    La fecha de estreno de What happens at night aún no ha sido detallada.

    Niko Tavernise

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    Más sobre:CineWhat Happens at NightMartin ScorseseLeonardo DiCaprioJennifer LawrencePatricia ClarksonMads MikkelsenJared HarrisWelker WhiteRodrigo PrietoThelma SchoonmakerPeter CameronApple StudiosSTUDIOCANALLos Asesinos de la LunaKillers of the Flower MoonCine Culto

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