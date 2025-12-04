Show de Bad Bunny sufre cambios en su configuración en el Estadio Nacional: puedes verlos aquí

Por disposición de toda su gira latinoamericana, llamada Debí tirar más fotos, el aterrizaje de Bad Bunny en el Estadio Nacional sufrirá un par de cambios en su configuración, según anuncia la productora encargada, Bizarro Live Entertainment.

“Se deberá aplicar los siguientes cambios en los shows programados en el Estadio Nacional, Santiago de Chile”, dice un comunicado, aludiendo a las fechas del 9, 10 y 11 de enero de 2026, detallando lo siguiente:

*Se añadirá un escenario B, denominado “La Casita” al final de la localidad “WELTiTA (Cancha General)” cerca de la localidad “VOY A LLeVARTE PA PR (Galería)”, como se muestra en el mapa referencial que puedes revisar en este mismo comunicado.

*Se cambiará el diseño conceptual del escenario, agregando nuevas localidades que estarán dentro de la estructura, las cuales se denominarán “Los Vecinos”, “Stage A” Y “Stage B” las ubicaciones se muestran en el mapa referencial que puedes revisar en esta misma nota.

*Se eliminará la pasarela que, en el mapa referencial, se mostraba entre los “PIT DtMF Izquierdo”, “PIT DtMF Derecho” y la zona “BAILE INoLVIDABLE” (Cancha VIP) como se muestra en el mapa referencial que puedes revisar en esta nota.

“Entendemos que los ajustes anunciados pueden generar dudas entre las personas asistentes, pero como es de conocimiento público, las entradas se pusieron a la venta muchos meses antes del desarrollo de los primeros conciertos, de acuerdo con el mapa de ubicaciones original del tour mundial, el cual, fue modificado para dar una experiencia similar a los fans de todos los países que son parte de la gira”, dice un comunicado.

Luego sigue: “Para quienes hayan adquirido sus entradas en las localidades “PIT DtMF Izquierdo”, “PIT DtMF Derecho” y “BAILE INoLVIDABLE” (Cancha VIP) y consideren que estos cambios afectan o modifican la expectativa inicial y dando cumplimiento a la Ley del Consumidor, ponemos a disposición las siguientes opciones".

A.- Mantener su entrada, manteniendo el acceso a la localidad adquirida y aceptando conocer el nuevo mapa referencial publicado.

B.- Devolver su entrada y recibir el 100% del importe pagado, incluyendo el cargo por servicio. Esta opción estará disponible hasta el 22 de diciembre de 2025 a las 12 del día.

“Por último, hacemos presente que todos los cambios aplicados en el mapa referencial tienen como principio el estricto cumplimiento del rider técnico del tour, para que todos los países disfruten de la misma calidad de espectáculo, siempre respetando todas las normas de seguridad y legislación local vigente. Todas las entradas devueltas, serán puestas a la venta el 24 de diciembre de 2025 a las 10:00 AM en conjunto con las nuevas ubicaciones a través de la plataforma de Puntoticket”, detalla el texto.