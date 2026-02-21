Si Vas Para Chile: confirman estreno de documental sobre crisis migratoria

Si vas para Chile, documental nacional que tuvo un destacado paso por festivales en el extranjero durante 2025, ya tiene fecha de estreno en salas locales.

Dirigido por Amilcar Infante y Sebastián González Méndez, el filme se detiene en Iquique en el año 2021, un momento en que se desarrolló una marcha antiinmigrantes en que se quemaron carpas y pertenencias de familias que llegaron a vivir a la zona.

Adoptando la forma de un relato coral, el largometraje reúne los testimonios de migrantes y personas locales que se encuentran en el centro de un conflicto social que atreviesa su episodio más álgido.

“Hace cuatro años, a raíz de la crisis migratoria en la frontera del norte de Chile, nos arrojamos a documentar con equipos muy reducidos todo lo que estaba sucediendo. Allá experimentamos en primera persona las contradicciones y complejidades del tema, que se pueden ver reflejadas en la obra”, explica González a Culto.

La elección de un relato coral, puntualiza, respondió a un intento de “transmitir lo esencial y humano de los testimonios, evitando caer en extremismos y reflejar la complejidad de procesos sociales fallidos; con víctimas en diversos lados del espectro y entendiendo que al final no somos tan distintos sino que es un contexto límite y de supervivencia el que nos enfrenta”.

En tanto, Infante asegura que espera que el documental sea un aporte a generar “un debate más reflexivo sobre la migración y visibilizar, desde un punto de vista humano, el drama que supone esta experiencia desde las diferentes veredas, tanto locales como migrantes”.

“Esta película no pretende forzar respuestas, sino entregar una experiencia cinematográfica que sensibilice y abra el debate, con la esperanza de que el público nutra su visión y cuestione sus posiciones”, agrega.

Si vas para Chile se proyectará en el Festival de Málaga en marzo y luego, el 9 de abril, llegará a cines del país a través de Miradoc.

Antes, en Canadá, la cinta fue premiada en HotDocs y se exhibió en certámenes como Sheffield, Sydney, Sanfic y FIDBA.

Revisa su trailer y afiche a continuación: