Silvio Rodríguez se reúne con el presidente Gabriel Boric en La Moneda y lo define como “un amigo”

La agenda de Silvio Rodríguez en Chile no sólo es musical. El artista ya ha dado dos de los cuatro conciertos en el Movistar Arena de Santiago -este 29 de septiembre y 1 de octubre, restan los del 5 y 6 de este mes- y ha entregado una muestra de vigencia artística a prueba del paso del calendario.

Pero ahora le tocó su itinerario más político. En la mañana de este jueves 2, el cubano llegó hasta La Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric. El mandatario le realizó el habitual recorrido por el lugar, para después el cantante decir frente a la prensa que consideraba a Boric “un amigo” y que siempre es “maravilloso” volver a Chile.

Después materializaron una reunión privada de cerca de 60 minutos a la que se sumó la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo.

En junio de 2024, el artista se refirió así a Boric en entrevista este medio: "Por supuesto que sí he seguido con atención su llegada a La Moneda, y he notado lo dura que ha sido la respuesta conservadora, y supongo lo mucho que ha tenido que posponer. Tuve el gusto de hablar con él unos instantes, cuando fue el 50 aniversario del golpe. Entonces no pude ir a Chile, pero organicé en Cuba un evento cultural con artistas de muy alta calidad".

La intención es que el mandatario también asista a uno de los dos espectáculos que aún tiene en el reducto del Parque O’Higgins. En la función del lunes 29 estuvo presente la expresidenta Michelle Bachelet, quien se acomodó en las primeras filas y fue recibida con un canto de “cumpleaños feliz” de parte del público.

Tras el show, se reunió con el hombre de Ojalá e incluso este último le entregó un par de regalos a propósito de su celebración.