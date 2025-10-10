Sombra adelanta su segundo disco con el single “Para no regresar”: escúchalo aquí

Apurar la velocidad para encontrar el cuerpo cálido. Sumergidos en una pista tentadora y fluida, Sombra, el proyecto musical de la actriz Jani Dueñas, anuncia un segundo disco de estudio con “Para no regresar”, el sencillo encargado de seguir la historia que comenzó el debut “Uno”, en 2022.

Sobre sonidos electrónicos espaciales, Dueñas arrastra susurrante el deseo de una invitación, un regreso, un tira y afloja que logra envolvernos de forma vibrante, todo gracias a la construcción ambiental trabajada junto a Cristóbal Carvajal y Nicolás Alvarado en la producción, y Francisco Holtzman en la masterización, con financiamiento del Fondo de la Música, Línea Producción de Registro Fonográfico, convocatoria 2024.

El primer single de Hay que Morir Primero ronda desde la primera etapa de Sombra, e inevitablemente fue mutando como un germen creativo, hasta ser algo totalmente distinto a la idea inicial.

“Esta canción es una de las que ha estado más tiempo en el proceso entre un disco y otro. Viene de la época en que tocábamos en vivo los tres, y se fue transformando: partió como una cosa y, con el tiempo y la producción que hicieron Cristóbal y Nico, llegó a ser lo que es hoy. Pienso que es un súper buen puente entre el álbum anterior y este, considerando que uno lo produjimos con Cristóbal y, este, con Nicolás. Esta canción es el triángulo que nos une. Por otro lado, tiene la identidad del sonido que a nosotros nos gusta, pero me parece que es mucho más fresca que el disco anterior. Por eso lo elegí como single”, cuenta la artista también parte de 31 Minutos, quienes emocionaron con un paso por las sesiones Tiny Desk de la NPR.

Si el darkwave, el trip hop y la electrónica alternativa noventera son pilares de inspiración para Sombra, y “Uno” lo desplegó desde rincones más industriales y oscuros, “Para no regresar” lo propone desde un lugar más luminoso y ligero.

“Creo que es la primera muestra por eso: por la frescura. La letra, el beat y la onda que plantea. Dan ganas de moverse, de viajar, hay una cosa ondulante y que yo siento muy coqueta cuando la canto; me gusta eso, siento que transmite algo cercano, más cálido, que fluye súper bonito. Para mí, es refrescante y renovador buscar ese sonido, encontrar nuevas formas de hacer lo que me gusta, y hacerlo como a nosotros nos gusta que suene”, agrega.

Con este primer destello en la Sombra, Jani Dueñas detiene la velocidad en viajes que encienden el cuerpo entre promesas que continúan recorriendo rincones de la pista alternativa, el deseo, el amor y la vocalidad, todo dispuesto para una nueva exploración sonora en la que nos cantará cómo fue morir y revivir para contarlo.

