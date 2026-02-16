SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Sueños de trenes y una chilena premiada: conoce los ganadores de los Premios Spirit al Cine Independiente 2026

    La edición número 41 de los Spirit Awards premió a lo más destacado del cine independiente estrenado durante 2025. Las candidatas a los Premios Óscar Sueños de trenes, El agente secreto y Rose Byrne solidificaron su temporada, mientras que la editora chilena Sofía Subercaseaux también cosechó un trofeo.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Extraídas de Grazia, La Tercera e IMDb

    El pasado domingo 15 de febrero, en el Hollywood Palladium de Los Angeles, tuvo lugar la más reciente entrega de los Premios Spirit, entregados todos los años por la organización sin fines de lucro Film Independent, dedicada a defender la independencia creativa en la narración visual y organizar eventos, exhibiciones y talleres que promueven el cine independiente. La ceremonia fue transmitida a través del canal de YouTube del organismo.

    Aunque esta premiación solo considera producciones alejadas de los grandes estudios cinematográficos, sus galardonados suelen tener una presencia importante en los Premios Oscar. De hecho, los ganadores en las cuatro categorías principales de la ceremonia del año pasado coincidieron plenamente con las de los Premios de la Academia: Anora (2024) como Mejor Película, Sean Baker como Mejor Director, Mikey Madison como Mejor Interpretación Protagonista y Kieran Culkin como Mejor Interpretación de Reparto.

    Este año los precedentes apuntan menos a la coincidencia total, pero los Premios Spirit 2026 sí otorgaron fuerza a algunos candidatos para los premios mayores o, por defecto, reflejan la fuerza que hayan adquirido estos proyectos en ceremonias pasadas. La máxima ganadora de la premiación de este año, Sueños de trenes (2025), representa esto, al ya tener asegurado su puesto entre las diez cintas candidatas a Mejor Película en los Oscars 2026.

    Extraída de Netflix

    Sueños de trenes conquistó los Premios Spirit y se llevó los trofeos a Mejor Película, Mejor Dirección (Clint Bentley) y Mejor Fotografía (Adolpho Veloso). Veloso, cineasta brasileño, ya se llevó esta estatuilla en la última edición de los Critics Choice Awards y espera repetir el hito en los Premios de la Academia.

    Otra candidatura que se fortalece es la de Rose Byrne en la categoría de Mejor Actriz Protagónica, por su rol en Si pudiera, te patearía (2025). La actriz, de larga trayectoria en Hollywood, ha estado presente en la temporada de premios como la segunda favorita, solo por debajo de Jessie Buckley como protagonista de Hamnet (2025). Byrne cosechó el premio de Mejor Interpretación Protagonista en los Spirit Awards 2026 (la categoría mezcla actuaciones masculinas y femeninas).

    Extraída de

    Bajo una línea similar, la elogiada cinta brasileña El agente secreto (2025) volvió a triunfar en una categoría de Mejor Película Internacional, superando a Sirāt (2025), su competencia directa en la categoría homónima de los Premios Oscar 2026, y repitiendo el galardón que obtuvo en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.

    Extraída de El Universal

    Por último, el documental de Netflix La vecina perfecta se llevó el trofeo a Mejor Película Documental, fortaleciendo su candidatura a la categoría homónima de los Oscars de este año.

    Más allá de los Oscar

    La nómina de los Premios Spirit 2026 destacó, tal como indica su enfoque en el cine independiente, por premiar y considerar películas que no entraron mucho en el debate mediático. En esa línea, la película Sorry, Baby (2025), dirigida, protagonizada y escrita por Eva Victor, se llevó dos importantes galardones: Mejor Interpretación de Reparto (Naomi Ackie) y Mejor Guion.

    Extraída de Cinescopia

    La misma cantidad de premios obtuvo Lurker (2025), cinta dirigida y escrita por Alex Russell. Se llevó los premios de Mejor Ópera Prima y Mejor Primer Guion.

    Un triunfo para Chile

    Entre los triunfos más destacados estuvo el de Sofía Subercaseaux, editora chilena que ganó el premio a Mejor Montaje por su trabajo en El testamento de Ann Lee (2025). La cineasta no pudo estar presente en la ceremonia para recibir su trofeo, pero obtuvo por primera vez un galardón en una de las premiaciones más prestigiosas del cine internacional.

    La labor de Subercaseaux fue elogiada por la crítica por sostener la intensidad dramática del relato, destacada por su frenesí. El testamento de Ann Lee retrata la vida de Ann Lee (Amanda Seyfried), líder espiritual del movimiento Shaker en EE.UU, previo a la independencia del país. El filme, a través de un metraje musical dirigido por Mona Fastvold, profundiza en sus traumas personales y cómo esas experiencias forjaron sus creencias.

    Extraídas de Filmmaker Magazine y The New York Times

    Entre las películas que contaron previamente con Sofía Subercaseaux como editora se encuentran El diablo todo el tiempo (2020), El conde (2023), Rotting in the sun (2023) y Maria (2024), entre otros proyectos.

    Adolescencia

    En las categorías de televisión, la serie Adolescencia continuó su dominio durante la temporada de premios, luego de cosechar cuatro triunfos en los Globos de Oro y seis en los Emmy. En los Spirit se llevó Mejor Serie, Mejor Interpretación Protagonista (Stephen Graham), Mejor Interpretación de Reparto (Erin Doherty) y Actor Revelación (Owen Cooper).

    Así, Adolescencia triunfó en cuatro de los seis premios televisivos, marcando un dominio aplastante.

    Extraída de CNN en Español

    Todos los ganadores

    Categorías de cine

    Mejor Película

    • Un día con Petar Hujar 
    • The Plague
    • Sorry, Baby 
    • Sueños de trenes 
    • Twinless 

    Mejor Dirección

    • Clint Bentley – Sueños de trenes
    • Mary Bronstein – Si pudiera, te daría una patada
    • Lloyd Lee Choi – Lucky Lu
    • Ira Sachs – Un día con Petar Hujar
    • Eva Victor – Sorry, Baby

    Mejor Interpretación Protagonista

    • Everett Blunck – The Plague
    • Rose Byrne – Si pudiera, te daría una patada
    • Kathleen Chalfant – Familiar Touch
    • Chang Chen – Lucky Lu
    • Joel Edgerton – Sueños de trenes
    • Dylan O’Brien – Twinless
    • Keke Palmer – One of Them Days
    • Théodore Pellerin – Lurker
    • Tessa Thompson – Hedda
    • Ben Whishaw – Un día con Petar Hujar

    Mejor Interpretación de Reparto

    • Naomi Ackie – Sorry, Baby
    • Zoey Deutch – Nouvelle Vague
    • Kirsten Dunst – Roofman
    • Rebecca Hall – Un día con Petar Hujar
    • Nina Hoss – Hedda
    • Jane Levy – A Little Prayer
    • Archie Madekwe – Lurker
    • Kali Reis – Rebuilding
    • Jacob Tremblay – Sovereign
    • Haipeng Xu – Blue Sun Palace

    Actor Revelación

    • Liz Larsen – The Baltimorons
    • Kayo Martin – The Plague
    • Misha Osherovich – She’s the He
    • SZA – One of Them Days
    • Tabatha Zimiga – East of Wall

    Mejor Guion

    • Angus MacLachlan - A Little Prayer
    • Eva Victor - Sorry, Baby
    • Christian Swegal - Sovereign
    • Michael Angelo Covino, Kyle Marvin - Splitsville
    • James Sweeney - Twinless

    Mejor Fotografía

    • Norm Li - Blue Sun Palace
    • Nicole Hirsch Whitaker - Dust Bunny
    • Alex Ashe - Un día con Petar Hujar
    • Adolpho Veloso - Sueños de trenes
    • David J. Thompson - Warfare

    Mejor Montaje

    • Carson Lund - Eephus
    • Ben Leonberg - Good Boy
    • Sara Shaw - Splitsville
    • Sofía Subercaseaux - El testamento de Ann Lee
    • Fin Oates - Warfare

    Mejor Ópera Prima

    • Blue Sun Palace
    • Dust Bunny
    • East of Wall
    • Lurker
    • One of Them Days

    Mejor Primer Guion

    • Constance Tsang - Blue Sun Palace
    • Andrew DeYoung - Friendship
    • Alex Russell - Lurker
    • Syreeta Singleton - One of Them Days
    • Elena Oxman - Outerlands

    Mejor Película Documental

    • Come See Me in the Good Light
    • Endless Cookie
    • My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow
    • La vecina perfecta
    • The Tale of Silyan

    Mejor Película Internacional

    • All That’s Left of You – dir. Cherien Dabis (Jordania)
    • On Becoming a Guinea Fowl – dir. Rungano Nyoni (Zambia/Francia)
    • Un poeta – dir. Simón Mesa Soto (Colombia)
    • El agente secreto – dir. Kleber Mendonça Filho (Brasil)
    • Sirāt – dir. Oliver Laxe (España/Francia)

    Premio John Cassavetes (a producciones que tuvieron menos de un millón de dólares de presupuesto)

    • The Baltimorons
    • Boys Go to Jupiter
    • Eephus
    • Esta Isla
    • Familiar Touch

    Premio Roberto Altman (mejor elenco-casting)

    • The Long Walk

    Producers Award

    • Emma Hannaway
    • Luca Intili
    • Tony Yang

    Truer Than Fiction Award

    • Tony Benna – André Is an Idiot
    • Rajee Samarasinghe – Your Touch Makes Others Invisible
    • Brittany Shyne – Seeds

    Someone to Watch Award

    • Tatti Ribeiro – Valentina
    • Neo Sora – Happyend
    • Annapurna Sriram – Fucktoys 

    Categorías de televisión

    Mejor serie sin guion o documental

    • Citizen Nation
    • Hurricane Katrina: Race Against Time
    • Pee-wee as Himself
    • Seen & Heard: The History of Black Television
    • Vow of Silence: The Assassination of Annie Mae

    Mejor serie

    • Adolescencia
    • Common Side Effects
    • Forever
    • Mr Loverman
    • North of North

    Mejor Interpretación Protegonista

    • Sydney Chandler – Alien: Earth
    • Stephen Graham – Adolescencia
    • Ethan Hawk – The Lowdown
    • Lennie Jame – Mr Loverman
    • Anna Lamb – North of North
    • Lola Petticre – Say Nothing
    • Seth Rogen – The Studio
    • Lovie Simone – Forever
    • Michelle William – Dying for Sex
    • Noah Wyle – The Pitt

    Mejor Interpretación de Reparto

    • Ariyon Bakare – Mr Loverman
    • Babou Ceesay – Alien: Earth
    • Sharon D Clarke – Mr Loverman
    • Taylor Dearden – The Pitt
    • Erin Doherty – Adolescencia
    • Stephen McKinley Henderson – A Man on the Inside
    • Poorna Jagannathan – Deli Boys
    • Xosha Roquemore – Forever
    • Jenny Slate – Dying for Sex
    • Ben Whishaw – Black Doves

    Actor Revelación

    • Asif Ali – Deli Boys
    • Wally Baram – Overcompensating
    • Owen Cooper – Adolescencia
    • Michael Cooper Jr. – Forever
    • Ernest Kingsley Junior – Washington Black 

    Mejor Reparto

    • Chief of War

    Lee también:

    Más sobre:Spirit AwardsPremios SpiritCineCine independienteTrain DreamsSueño de trenesRose ByrneSofía SubercaseauxSorry, BabyTemporada de PremiosPremiosPremios OscarGlobos de OroCritics Choice AwardsPelículasEl agente secretoSeriesAdolescenciaCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal suspende audiencia y deja en suspenso reapertura del caso Factop-Audio

    Kast manifiesta desacuerdo con envío de ayuda humanitaria a Cuba y apunta a exigir “democracia” en la isla

    Vallejo endurece el tono contra la oposición por nueva acusación de “amarre” y apunta a una “lógica de persecución”

    El cover de una de sus canciones que Bob Dylan odia: ‘Solo quiero el dinero’“

    Kast blinda a Jouannet ante cuestionamientos por sus vínculos con imputados de caso Tragamonedas

    Fijan fecha para preparación de juicio oral por frustrado “robo del milenio” en el aeropuerto y crimen de guardia de DGAC

    Lo más leído

    1.
    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    2.
    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    3.
    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    4.
    Prime Video anuncia la fecha para el estreno mundial de La Casa de los Espíritus

    Prime Video anuncia la fecha para el estreno mundial de La Casa de los Espíritus

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Tribunal suspende audiencia y deja en suspenso reapertura del caso Factop-Audio
    Chile

    Tribunal suspende audiencia y deja en suspenso reapertura del caso Factop-Audio

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    Kast manifiesta desacuerdo con envío de ayuda humanitaria a Cuba y apunta a exigir “democracia” en la isla

    Hapag-Lloyd, firma ligada al grupo Luksic, concreta la compra de la israelí Zim por más de US$4.000 millones
    Negocios

    Hapag-Lloyd, firma ligada al grupo Luksic, concreta la compra de la israelí Zim por más de US$4.000 millones

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda

    Presidente de Frutas de Chile desestima que la industria de las cerezas esté en peligro: “Llegó para quedarse”

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo
    Tendencias

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    Moreno Martins sueña con jugar el Mundial con Bolivia en su regreso al fútbol: “No me hubiera perdonado no volver”
    El Deportivo

    Moreno Martins sueña con jugar el Mundial con Bolivia en su regreso al fútbol: “No me hubiera perdonado no volver”

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    El cover de una de sus canciones que Bob Dylan odia: ‘Solo quiero el dinero’“
    Cultura y entretención

    El cover de una de sus canciones que Bob Dylan odia: ‘Solo quiero el dinero’“

    Sueños de trenes y una chilena premiada: conoce los ganadores de los Premios Spirit al Cine Independiente 2026

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

    Las claves para entender la moción de censura que podría destituir al presidente peruano José Jerí
    Mundo

    Las claves para entender la moción de censura que podría destituir al presidente peruano José Jerí

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín