Sueños de trenes y una chilena premiada: conoce los ganadores de los Premios Spirit al Cine Independiente 2026
La edición número 41 de los Spirit Awards premió a lo más destacado del cine independiente estrenado durante 2025. Las candidatas a los Premios Óscar Sueños de trenes, El agente secreto y Rose Byrne solidificaron su temporada, mientras que la editora chilena Sofía Subercaseaux también cosechó un trofeo.
El pasado domingo 15 de febrero, en el Hollywood Palladium de Los Angeles, tuvo lugar la más reciente entrega de los Premios Spirit, entregados todos los años por la organización sin fines de lucro Film Independent, dedicada a defender la independencia creativa en la narración visual y organizar eventos, exhibiciones y talleres que promueven el cine independiente. La ceremonia fue transmitida a través del canal de YouTube del organismo.
Aunque esta premiación solo considera producciones alejadas de los grandes estudios cinematográficos, sus galardonados suelen tener una presencia importante en los Premios Oscar. De hecho, los ganadores en las cuatro categorías principales de la ceremonia del año pasado coincidieron plenamente con las de los Premios de la Academia: Anora (2024) como Mejor Película, Sean Baker como Mejor Director, Mikey Madison como Mejor Interpretación Protagonista y Kieran Culkin como Mejor Interpretación de Reparto.
Este año los precedentes apuntan menos a la coincidencia total, pero los Premios Spirit 2026 sí otorgaron fuerza a algunos candidatos para los premios mayores o, por defecto, reflejan la fuerza que hayan adquirido estos proyectos en ceremonias pasadas. La máxima ganadora de la premiación de este año, Sueños de trenes (2025), representa esto, al ya tener asegurado su puesto entre las diez cintas candidatas a Mejor Película en los Oscars 2026.
Sueños de trenes conquistó los Premios Spirit y se llevó los trofeos a Mejor Película, Mejor Dirección (Clint Bentley) y Mejor Fotografía (Adolpho Veloso). Veloso, cineasta brasileño, ya se llevó esta estatuilla en la última edición de los Critics Choice Awards y espera repetir el hito en los Premios de la Academia.
Otra candidatura que se fortalece es la de Rose Byrne en la categoría de Mejor Actriz Protagónica, por su rol en Si pudiera, te patearía (2025). La actriz, de larga trayectoria en Hollywood, ha estado presente en la temporada de premios como la segunda favorita, solo por debajo de Jessie Buckley como protagonista de Hamnet (2025). Byrne cosechó el premio de Mejor Interpretación Protagonista en los Spirit Awards 2026 (la categoría mezcla actuaciones masculinas y femeninas).
Bajo una línea similar, la elogiada cinta brasileña El agente secreto (2025) volvió a triunfar en una categoría de Mejor Película Internacional, superando a Sirāt (2025), su competencia directa en la categoría homónima de los Premios Oscar 2026, y repitiendo el galardón que obtuvo en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.
Por último, el documental de Netflix La vecina perfecta se llevó el trofeo a Mejor Película Documental, fortaleciendo su candidatura a la categoría homónima de los Oscars de este año.
Más allá de los Oscar
La nómina de los Premios Spirit 2026 destacó, tal como indica su enfoque en el cine independiente, por premiar y considerar películas que no entraron mucho en el debate mediático. En esa línea, la película Sorry, Baby (2025), dirigida, protagonizada y escrita por Eva Victor, se llevó dos importantes galardones: Mejor Interpretación de Reparto (Naomi Ackie) y Mejor Guion.
La misma cantidad de premios obtuvo Lurker (2025), cinta dirigida y escrita por Alex Russell. Se llevó los premios de Mejor Ópera Prima y Mejor Primer Guion.
Un triunfo para Chile
Entre los triunfos más destacados estuvo el de Sofía Subercaseaux, editora chilena que ganó el premio a Mejor Montaje por su trabajo en El testamento de Ann Lee (2025). La cineasta no pudo estar presente en la ceremonia para recibir su trofeo, pero obtuvo por primera vez un galardón en una de las premiaciones más prestigiosas del cine internacional.
La labor de Subercaseaux fue elogiada por la crítica por sostener la intensidad dramática del relato, destacada por su frenesí. El testamento de Ann Lee retrata la vida de Ann Lee (Amanda Seyfried), líder espiritual del movimiento Shaker en EE.UU, previo a la independencia del país. El filme, a través de un metraje musical dirigido por Mona Fastvold, profundiza en sus traumas personales y cómo esas experiencias forjaron sus creencias.
Entre las películas que contaron previamente con Sofía Subercaseaux como editora se encuentran El diablo todo el tiempo (2020), El conde (2023), Rotting in the sun (2023) y Maria (2024), entre otros proyectos.
Adolescencia
En las categorías de televisión, la serie Adolescencia continuó su dominio durante la temporada de premios, luego de cosechar cuatro triunfos en los Globos de Oro y seis en los Emmy. En los Spirit se llevó Mejor Serie, Mejor Interpretación Protagonista (Stephen Graham), Mejor Interpretación de Reparto (Erin Doherty) y Actor Revelación (Owen Cooper).
Así, Adolescencia triunfó en cuatro de los seis premios televisivos, marcando un dominio aplastante.
Todos los ganadores
Categorías de cine
Mejor Película
- Un día con Petar Hujar
- The Plague
- Sorry, Baby
- Sueños de trenes
- Twinless
Mejor Dirección
- Clint Bentley – Sueños de trenes
- Mary Bronstein – Si pudiera, te daría una patada
- Lloyd Lee Choi – Lucky Lu
- Ira Sachs – Un día con Petar Hujar
- Eva Victor – Sorry, Baby
Mejor Interpretación Protagonista
- Everett Blunck – The Plague
- Rose Byrne – Si pudiera, te daría una patada
- Kathleen Chalfant – Familiar Touch
- Chang Chen – Lucky Lu
- Joel Edgerton – Sueños de trenes
- Dylan O’Brien – Twinless
- Keke Palmer – One of Them Days
- Théodore Pellerin – Lurker
- Tessa Thompson – Hedda
- Ben Whishaw – Un día con Petar Hujar
Mejor Interpretación de Reparto
- Naomi Ackie – Sorry, Baby
- Zoey Deutch – Nouvelle Vague
- Kirsten Dunst – Roofman
- Rebecca Hall – Un día con Petar Hujar
- Nina Hoss – Hedda
- Jane Levy – A Little Prayer
- Archie Madekwe – Lurker
- Kali Reis – Rebuilding
- Jacob Tremblay – Sovereign
- Haipeng Xu – Blue Sun Palace
Actor Revelación
- Liz Larsen – The Baltimorons
- Kayo Martin – The Plague
- Misha Osherovich – She’s the He
- SZA – One of Them Days
- Tabatha Zimiga – East of Wall
Mejor Guion
- Angus MacLachlan - A Little Prayer
- Eva Victor - Sorry, Baby
- Christian Swegal - Sovereign
- Michael Angelo Covino, Kyle Marvin - Splitsville
- James Sweeney - Twinless
Mejor Fotografía
- Norm Li - Blue Sun Palace
- Nicole Hirsch Whitaker - Dust Bunny
- Alex Ashe - Un día con Petar Hujar
- Adolpho Veloso - Sueños de trenes
- David J. Thompson - Warfare
Mejor Montaje
- Carson Lund - Eephus
- Ben Leonberg - Good Boy
- Sara Shaw - Splitsville
- Sofía Subercaseaux - El testamento de Ann Lee
- Fin Oates - Warfare
Mejor Ópera Prima
- Blue Sun Palace
- Dust Bunny
- East of Wall
- Lurker
- One of Them Days
Mejor Primer Guion
- Constance Tsang - Blue Sun Palace
- Andrew DeYoung - Friendship
- Alex Russell - Lurker
- Syreeta Singleton - One of Them Days
- Elena Oxman - Outerlands
Mejor Película Documental
- Come See Me in the Good Light
- Endless Cookie
- My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow
- La vecina perfecta
- The Tale of Silyan
Mejor Película Internacional
- All That’s Left of You – dir. Cherien Dabis (Jordania)
- On Becoming a Guinea Fowl – dir. Rungano Nyoni (Zambia/Francia)
- Un poeta – dir. Simón Mesa Soto (Colombia)
- El agente secreto – dir. Kleber Mendonça Filho (Brasil)
- Sirāt – dir. Oliver Laxe (España/Francia)
Premio John Cassavetes (a producciones que tuvieron menos de un millón de dólares de presupuesto)
- The Baltimorons
- Boys Go to Jupiter
- Eephus
- Esta Isla
- Familiar Touch
Premio Roberto Altman (mejor elenco-casting)
- The Long Walk
Producers Award
- Emma Hannaway
- Luca Intili
- Tony Yang
Truer Than Fiction Award
- Tony Benna – André Is an Idiot
- Rajee Samarasinghe – Your Touch Makes Others Invisible
- Brittany Shyne – Seeds
Someone to Watch Award
- Tatti Ribeiro – Valentina
- Neo Sora – Happyend
- Annapurna Sriram – Fucktoys
Categorías de televisión
Mejor serie sin guion o documental
- Citizen Nation
- Hurricane Katrina: Race Against Time
- Pee-wee as Himself
- Seen & Heard: The History of Black Television
- Vow of Silence: The Assassination of Annie Mae
Mejor serie
- Adolescencia
- Common Side Effects
- Forever
- Mr Loverman
- North of North
Mejor Interpretación Protegonista
- Sydney Chandler – Alien: Earth
- Stephen Graham – Adolescencia
- Ethan Hawk – The Lowdown
- Lennie Jame – Mr Loverman
- Anna Lamb – North of North
- Lola Petticre – Say Nothing
- Seth Rogen – The Studio
- Lovie Simone – Forever
- Michelle William – Dying for Sex
- Noah Wyle – The Pitt
Mejor Interpretación de Reparto
- Ariyon Bakare – Mr Loverman
- Babou Ceesay – Alien: Earth
- Sharon D Clarke – Mr Loverman
- Taylor Dearden – The Pitt
- Erin Doherty – Adolescencia
- Stephen McKinley Henderson – A Man on the Inside
- Poorna Jagannathan – Deli Boys
- Xosha Roquemore – Forever
- Jenny Slate – Dying for Sex
- Ben Whishaw – Black Doves
Actor Revelación
- Asif Ali – Deli Boys
- Wally Baram – Overcompensating
- Owen Cooper – Adolescencia
- Michael Cooper Jr. – Forever
- Ernest Kingsley Junior – Washington Black
Mejor Reparto
- Chief of War
