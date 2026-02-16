Sueños de trenes y una chilena premiada: conoce los ganadores de los Premios Spirit al Cine Independiente 2026

El pasado domingo 15 de febrero, en el Hollywood Palladium de Los Angeles, tuvo lugar la más reciente entrega de los Premios Spirit, entregados todos los años por la organización sin fines de lucro Film Independent, dedicada a defender la independencia creativa en la narración visual y organizar eventos, exhibiciones y talleres que promueven el cine independiente. La ceremonia fue transmitida a través del canal de YouTube del organismo.

Aunque esta premiación solo considera producciones alejadas de los grandes estudios cinematográficos, sus galardonados suelen tener una presencia importante en los Premios Oscar. De hecho, los ganadores en las cuatro categorías principales de la ceremonia del año pasado coincidieron plenamente con las de los Premios de la Academia: Anora (2024) como Mejor Película, Sean Baker como Mejor Director, Mikey Madison como Mejor Interpretación Protagonista y Kieran Culkin como Mejor Interpretación de Reparto.

Este año los precedentes apuntan menos a la coincidencia total, pero los Premios Spirit 2026 sí otorgaron fuerza a algunos candidatos para los premios mayores o, por defecto, reflejan la fuerza que hayan adquirido estos proyectos en ceremonias pasadas. La máxima ganadora de la premiación de este año, Sueños de trenes (2025), representa esto, al ya tener asegurado su puesto entre las diez cintas candidatas a Mejor Película en los Oscars 2026.

Extraída de Netflix

Sueños de trenes conquistó los Premios Spirit y se llevó los trofeos a Mejor Película, Mejor Dirección (Clint Bentley) y Mejor Fotografía (Adolpho Veloso). Veloso, cineasta brasileño, ya se llevó esta estatuilla en la última edición de los Critics Choice Awards y espera repetir el hito en los Premios de la Academia.

Otra candidatura que se fortalece es la de Rose Byrne en la categoría de Mejor Actriz Protagónica, por su rol en Si pudiera, te patearía (2025). La actriz, de larga trayectoria en Hollywood, ha estado presente en la temporada de premios como la segunda favorita, solo por debajo de Jessie Buckley como protagonista de Hamnet (2025). Byrne cosechó el premio de Mejor Interpretación Protagonista en los Spirit Awards 2026 (la categoría mezcla actuaciones masculinas y femeninas).

Extraída de

Bajo una línea similar, la elogiada cinta brasileña El agente secreto (2025) volvió a triunfar en una categoría de Mejor Película Internacional, superando a Sirāt (2025), su competencia directa en la categoría homónima de los Premios Oscar 2026, y repitiendo el galardón que obtuvo en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.

Extraída de El Universal

Por último, el documental de Netflix La vecina perfecta se llevó el trofeo a Mejor Película Documental, fortaleciendo su candidatura a la categoría homónima de los Oscars de este año.

Más allá de los Oscar

La nómina de los Premios Spirit 2026 destacó, tal como indica su enfoque en el cine independiente, por premiar y considerar películas que no entraron mucho en el debate mediático. En esa línea, la película Sorry, Baby (2025), dirigida, protagonizada y escrita por Eva Victor, se llevó dos importantes galardones: Mejor Interpretación de Reparto (Naomi Ackie) y Mejor Guion.

Extraída de Cinescopia

La misma cantidad de premios obtuvo Lurker (2025), cinta dirigida y escrita por Alex Russell. Se llevó los premios de Mejor Ópera Prima y Mejor Primer Guion.

Un triunfo para Chile

Entre los triunfos más destacados estuvo el de Sofía Subercaseaux, editora chilena que ganó el premio a Mejor Montaje por su trabajo en El testamento de Ann Lee (2025). La cineasta no pudo estar presente en la ceremonia para recibir su trofeo, pero obtuvo por primera vez un galardón en una de las premiaciones más prestigiosas del cine internacional.

La labor de Subercaseaux fue elogiada por la crítica por sostener la intensidad dramática del relato, destacada por su frenesí. El testamento de Ann Lee retrata la vida de Ann Lee (Amanda Seyfried), líder espiritual del movimiento Shaker en EE.UU, previo a la independencia del país. El filme, a través de un metraje musical dirigido por Mona Fastvold, profundiza en sus traumas personales y cómo esas experiencias forjaron sus creencias.

Extraídas de Filmmaker Magazine y The New York Times

Entre las películas que contaron previamente con Sofía Subercaseaux como editora se encuentran El diablo todo el tiempo (2020), El conde (2023), Rotting in the sun (2023) y Maria (2024), entre otros proyectos.

Adolescencia

En las categorías de televisión, la serie Adolescencia continuó su dominio durante la temporada de premios, luego de cosechar cuatro triunfos en los Globos de Oro y seis en los Emmy. En los Spirit se llevó Mejor Serie, Mejor Interpretación Protagonista (Stephen Graham), Mejor Interpretación de Reparto (Erin Doherty) y Actor Revelación (Owen Cooper).

Así, Adolescencia triunfó en cuatro de los seis premios televisivos, marcando un dominio aplastante.

Extraída de CNN en Español

Todos los ganadores

Categorías de cine

Mejor Película

Un día con Petar Hujar

The Plague

Sorry, Baby

Sueños de trenes

Twinless

Mejor Dirección

Clint Bentley – Sueños de trenes

Mary Bronstein – Si pudiera, te daría una patada

Lloyd Lee Choi – Lucky Lu

Ira Sachs – Un día con Petar Hujar

Eva Victor – Sorry, Baby

Mejor Interpretación Protagonista

Everett Blunck – The Plague

Rose Byrne – Si pudiera, te daría una patada

Kathleen Chalfant – Familiar Touch

Chang Chen – Lucky Lu

Joel Edgerton – Sueños de trene s

Dylan O’Brien – Twinless

Keke Palmer – One of Them Days

Théodore Pellerin – Lurker

Tessa Thompson – Hedda

Ben Whishaw – Un día con Petar Hujar

Mejor Interpretación de Reparto

Naomi Ackie – Sorry, Baby

Zoey Deutch – Nouvelle Vague

Kirsten Dunst – Roofman

Rebecca Hall – Un día con Petar Hujar

Nina Hoss – Hedda

Jane Levy – A Little Prayer

Archie Madekwe – Lurker

Kali Reis – Rebuilding

Jacob Tremblay – Sovereign

Haipeng Xu – Blue Sun Palace

Actor Revelación

Liz Larsen – The Baltimorons

Kayo Martin – The Plague

Misha Osherovich – She’s the He

SZA – One of Them Days

Tabatha Zimiga – East of Wall

Mejor Guion

Angus MacLachlan - A Little Prayer

Eva Victor - Sorry, Baby

Christian Swegal - Sovereign

Michael Angelo Covino, Kyle Marvin - Splitsville

James Sweeney - Twinless

Mejor Fotografía

Norm Li - Blue Sun Palac e

Nicole Hirsch Whitaker - Dust Bunny

Alex Ashe - Un día con Petar Hujar

Adolpho Veloso - Sueños de trenes

David J. Thompson - Warfare

Mejor Montaje

Carson Lund - Eephus

Ben Leonberg - Good Boy

Sara Shaw - Splitsville

Sofía Subercaseaux - El testamento de Ann Lee

Fin Oates - Warfare

Mejor Ópera Prima

Blue Sun Palace

Dust Bunny

East of Wall

Lurker

One of Them Days

Mejor Primer Guion

Constance Tsang - Blue Sun Palace

Andrew DeYoung - Friendship

Alex Russell - Lurker

Syreeta Singleton - One of Them Days

Elena Oxman - Outerlands

Mejor Película Documental

Come See Me in the Good Light

Endless Cookie

My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow

La vecina perfecta

The Tale of Silyan

Mejor Película Internacional

All That’s Left of You – dir. Cherien Dabis (Jordania)

On Becoming a Guinea Fowl – dir. Rungano Nyoni (Zambia/Francia)

Un poeta – dir. Simón Mesa Soto (Colombia)

El agente secreto – dir. Kleber Mendonça Filho (Brasil)

Sirāt – dir. Oliver Laxe (España/Francia)

Premio John Cassavetes (a producciones que tuvieron menos de un millón de dólares de presupuesto)

The Baltimorons

Boys Go to Jupiter

Eephus

Esta Isla

Familiar Touch

Premio Roberto Altman (mejor elenco-casting)

The Long Walk

Producers Award

Emma Hannaway

Luca Intili

Tony Yang

Truer Than Fiction Award

Tony Benna – André Is an Idiot

Rajee Samarasinghe – Your Touch Makes Others Invisible

Brittany Shyne – Seeds

Someone to Watch Award

Tatti Ribeiro – Valentina

Neo Sora – Happyend

Annapurna Sriram – Fucktoys

Categorías de televisión

Mejor serie sin guion o documental

Citizen Nation

Hurricane Katrina: Race Against Time

Pee-wee as Himself

Seen & Heard: The History of Black Television

Vow of Silence: The Assassination of Annie Mae

Mejor serie

Adolescenc ia

Common Side Effects

Forever

Mr Loverman

North of North

Mejor Interpretación Protegonista

Sydney Chandler – Alien: Earth

Stephen Graham – Adolescenc ia

Ethan Hawk – The Lowdown

Lennie Jame – Mr Loverman

Anna Lamb – North of North

Lola Petticre – Say Nothing

Seth Rogen – The Studio

Lovie Simone – Forever

Michelle William – Dying for Sex

Noah Wyle – The Pitt

Mejor Interpretación de Reparto

Ariyon Bakare – Mr Loverman

Babou Ceesay – Alien: Earth

Sharon D Clarke – Mr Loverman

Taylor Dearden – The Pitt

Erin Doherty – Adolescenc ia

Stephen McKinley Henderson – A Man on the Inside

Poorna Jagannathan – Deli Boys

Xosha Roquemore – Forever

Jenny Slate – Dying for Sex

Ben Whishaw – Black Doves

Actor Revelación

Asif Ali – Deli Boys

Wally Baram – Overcompensating

Owen Cooper – Adolescenc ia

Michael Cooper Jr. – Forever

Ernest Kingsley Junior – Washington Black

Mejor Reparto