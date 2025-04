Te Amo. Mon Laferte Visual: la muestra que reúne el imaginario visual de la cantante ahora llega a Concepción

Mon Laferte trepa por Chile. Y no sólo desde lo musical. La muestra Te amo. Mon Laferte visual, donde la cantante explora distintas disciplinas visuales como pinturas, dibujos, poemas, videos, bordados y figuras tridimensionales, ya ha pasado con éxito por Santiago y Valparaíso, congregando desde 2023 a 70 mil personas.

Ahora es el turno de Concepción. La exposición que muestra su otra faceta ahora podrá visitarse en el Teatro Biobío desde el 15 de mayo hasta el 2 de agosto.

“Llegar a Concepción con Te Amo va a permitir que muchas personas reflexionen y se emocionen con lo que presento a través de esta exposición. Creo importante exponer en Concepción, por su destacada escena musical y artística. Será un honor poder compartir mi arte con artistas tan talentosos de esta ciudad sureña, en las orillas del Biobío”, comenta Mon Laferte sobre este anuncio a través de un comunicado.

“La música y las artes escénicas son los ejes de la programación de Teatro Biobío, desde lo clásico a lo popular, pasando por cruces disciplinares entre ópera y electrónica o entre arquitectura contemporánea y artesanías. Entonces contar con una muestra que pone en valor el trabajo multidisciplinario de una artista tan relevante para nuestro país como Mon Laferte es una oportunidad única. Es también un nuevo hito de descentralización que promovemos junto a Fundación Teatro a Mil, con quienes tenemos una alianza desde 2018, pues los públicos de Biobío y del sur de Chile podrán disfrutar de una exposición familiar que ya ha convocado a más de 70 mil personas en otras ciudades”, expresa Francisca Peró, directora ejecutiva de Teatro Biobío, en el mismo texto.

“En los últimos años hemos incursionado en nuevos formatos, más allá de las artes escénicas, para iluminar el trabajo de artistas valientes y poderosas como Mon Laferte, que crean en plena libertad y conexión con aquello que la conmueve en lo más profundo. Estamos felices de poder presentar por tercera vez Te Amo. Mon Laferte Visual, que ya ha sido vista por más de 70 mil personas desde su debut en 2023″, complementa Carmen Romero, directora general de Fundación Teatro a Mil.

Los orígenes y el despegue

En paralelo a su destacada carrera musical, Mon Laferte incursionó de manera natural en las artes visuales a través del dibujo, la pintura, las instalaciones y los murales. Formó su propia galería en Tepoztlán y en marzo de 2020 expuso en el Museo de la Ciudad de México. En 2024 participó en el workshop del Marina Abramovic Institute e inauguró la muestra Autopoiética en Santiago de Chile.

Te Amo. Mon Laferte Visual, inaugurada para la versión 2023 del Festival Internacional Teatro a Mil, es una exposición que reúne todo el universo visual de Laferte, poblado de mujeres cuyo dolor aparece a través de sus miradas; monstruos que, a la vez, evocan ternura; formas, colores y retratos de quienes habitan América: mujeres de diferentes comunidades, entre ellas mujeres privadas de libertad.

La exhibición, que cuenta con curatoría de Beatriz Bustos Oyanedel, propone también un recorrido que comienza con un eje biográfico, narrando la vida de Mon Laferte, nacida en Viña del Mar, avanzando hacia su carrera como compositora y cantante reconocida a nivel internacional. Se incluyen objetos personales, como algunos juguetes de su infancia y vestidos usados en premiaciones, entre ellos, el icónico traje bordado por artesanos mexicanos que vistió en los Grammy de 2021.

En Teatro Biobío la exposición se desarrollará en la Sala Multipropósito, en paralelo a la ya anunciada programación de música y artes escénicas en la Sala Principal y Sala de Cámara. Ubicada en el lado suroriente del edificio –con entrada por Av. Costanera–, esta Sala Multipropósito habitualmente tiene uso interno y, desde 2022, se ha usado ocasionalmente para la presentación de contenidos artísticos no convencionales, muestras de procesos desarrollados en residencias o talleres con artistas de Biobío.

Durante las semanas en las que la exhibición esté abierta al público, se realizarán visitas guiadas gratuitas para establecimientos educacionales, además de conversatorios en torno a la muestra. Estas actividades son parte del programa de Educación, Mediación y Públicos de Teatro Biobío, que anualmente realiza alrededor de 70 actividades que tienen el propósito de ampliar la participación de públicos en la programación del teatro, con un foco especial en escolares, y de entregar a las personas herramientas de apreciación de las artes.

Pese a su éxito, Te Amo. Mon Laferte visual también ha enfrentado la polémica. En febrero pasado, un grupo de artistas publicó una carta en que criticaba su exposición en el Parque Cultural de Valparaíso, ya que -según los firmantes- tal instancia era la expresión de como “figuras del espectáculo” eran “privilegiadas” por su fama para acceder a esta clase de recintos.

La cantante respondió a través de sus redes sociales y dijo: “¿Cómo se gana una el derecho de llamarse artista? ¿Naces, te haces, lo compras? Yo no fui a la universidad y no tengo título de artista ni de catedrática ni de ná (sic), pero la necesidad te enseña a ser más creativa, arreglártelas y a no pedir permiso, ¿se imaginan hubiera pedido permiso? Yo estaría muerta”.

Las entradas para la cita en Concepción están a la venta desde el martes 8 de abril a través de teatrobiobio.cl o ticketplus.cl. Además, durante las semanas que dure la exposición, se desarrollarán actividades educativas y conversatorios gratuitos.