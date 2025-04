Teletón 2025 define sus fechas y el cierre vuelve al Estadio Nacional

Teletón y la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) anunciaron ayer la fecha de su campaña de recaudación 2025, la número 36 en su historia de 47 años, que se realizará el viernes 28 y sábado 29 de noviembre.

La fecha fue acordada con los canales de la Televisión chilena que emiten la histórica transmisión de 27 horas, que desde 1978 permite unir y convocar a todo el país en apoyo al trabajo que la institución realiza por la rehabilitación e inclusión social de más de 32 mil niños, niñas y jóvenes con discapacidad en Chile.

Junto con la fecha se anunció que la Teletón volverá al Estadio Nacional para realizar su bloque de cierre. Las versiones 2023 y 2024 del evento solidario tuvieron su espectáculo final en el anfiteatro de la Quinta Vergara, en la ciudad de Viña del Mar.

El anuncio de la fecha de la Teletón 2025 y del regreso al coliseo ñuñoíno lo hizo Mario Kreutzberger, cofundador y director honorario de Teletón, acompañado por Guillermo Tagle, presidente del directorio Teletón; María José Zaldívar, directora general de Fundación Teletón; y Pablo Vidal, presidente de la Anatel.

“Estamos muy contentos de poder anunciar la fecha de la Teletón, que este 2025 será el 28 y el 29 de noviembre. Además, esta Teletón nos hace volver al Estadio Nacional, donde no hemos estado en los últimos dos años. Queremos agradecer a Anatel, que reúne a los canales de la televisión chilena, por permitirnos, como siempre, con su apoyo apoyo salir adelante, poder convocar a todo el país”, aseguró Kreutzberger.

Mario Kreutzberger Foto | Teletón

En la misma línea, María José Zaldívar, directora general de Fundación Teletón, agregó que “la Teletón es una campaña que une a todo Chile con un objetivo común: apoyar a más de 32 mil familias que se atienden en nuestros 14 institutos. El desafío es cumplir la meta para seguir rehabilitando a miles de niños y entregar esperanza. La meta no es solo un número, es símbolo de unidad, compromiso y futuro. Alcanzar o no alcanzar la meta no da lo mismo, es súper importante porque nos hace bien como país”.

El presidente de Anatel, Pablo Vidal, resaltó el rol de la Televisión durante esta cruzada. “Son 47 años, donde el pueblo de Chile tiene la oportunidad de reunirse en una causa que nos emociona, que nos alegra, que nos permite ayudar a más de 32 mil familias que necesitan de esa ayuda. Siento un profundo orgullo, y ahí están los comunicadores de nuestros canales asociados a Anatel”, aseveró.

La actividad de lanzamiento de la fecha de la campaña contó con la asistencia de Martín Cárcamo (Canal 13), Priscilla Vargas (Canal 13), Daniel Fuenzalida (TVN), María Luisa Godoy (TVN), Carmen Gloria Arroyo (TVN), Julián Elfenbein (Chilevisión), Emilia Daiber (Chilevisión), Diana Bolocco (Chilevisión), José Miguel Viñuela (TV+), Millaray Viera y Angélica Castro, quienes son parte del grupo de embajadores y embajadoras de la campaña Teletón.

Luego de dos jornadas de transmisión en vivo desde el Teatro Teletón y el inédito gran cierre regional, realizado en la Quinta Vergara, la Teletón 2024 logró recaudar un monto total de $47.437.062.872 para el funcionamiento y operación de los 14 institutos existentes a nivel naciona