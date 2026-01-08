SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr

    El histórico grupo chileno presenta un EP de tres temas, mezclado por Ismael Palma y Sam Maqueira, además de la presencia de Jack Endino tocando la guitarra en uno de los temas.

     
    The Ganjas

    El 2025 para el grupo The Ganjas terminó con la publicación del ep Drug Dr. Se trata de una propuesta sonora en apenas tres canciones; Drug Doctor (en la que participa en guitarra el mismísimo Jack Endino ), Iris y la extensa Shades.

    Se trata de la primera entrega en estudio tras la publicación del álbum Generation. Posteriormente, y siempre bajo etiqueta BYM Records, habían circulado los discos Live At The Bar The René y la edición en vinilo del recordado ep Fuma y Mira, grabado hace años en Sala Master.

    Con discos históricos como After Dark, Resistance, Loose, Daybreak o Laydown, entre otros, la carrera del grupoThe Ganjas los ha relacionado con una apuesta psicodélica, shoegaze, rock clásico y tintes dub, elementos que han hecho de su discografía, un todo reconocido internacionalmente.

    Drug Dr fue grabado por Ismael Palma entre fines de 2024 y 2025 en sus estudios Inmontauk Music. Lo mezclaron Samuel Maquieira, Ismael Palma y Jack Endino hizo el mastering. El epé tiene una edición limitada en formato vinilode 10 pulgadasque se puede reservar al correo bymrecords@gmail.com

    Escucha Drug Dr. a continuación

    Lee también:

    Más sobre:The GanjasDrug DrJack EndinoMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Apelaciones de Iquique anula condena a ex jefe de Administración y Finanzas de Alto Hospicio

    Boeing 737 Fireliner y Hércules C-130 encabezan nuevamente despliegue aéreo para combate de incendios en temporada 2025-2026

    El ambicioso proyecto de restauración de la Casa Central de la U. de Chile

    Claudio Alvarado asume papel vigilante en negociaciones por presidencias del Senado y la Cámara

    La intervención más dura de Kast: apunta a Boric y su gobierno en cita con los empresarios

    Los primeros pasos de Chevesich: nueva presidenta marca un estilo frontal y se evalúa prescindir del cargo de vocería

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Corte de Apelaciones de Iquique anula condena a ex jefe de Administración y Finanzas de Alto Hospicio
    Chile

    Corte de Apelaciones de Iquique anula condena a ex jefe de Administración y Finanzas de Alto Hospicio

    Boeing 737 Fireliner y Hércules C-130 encabezan nuevamente despliegue aéreo para combate de incendios en temporada 2025-2026

    El ambicioso proyecto de restauración de la Casa Central de la U. de Chile

    Ventas de autos nuevos repuntaron en 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año
    Negocios

    Ventas de autos nuevos repuntaron en 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año

    Reforma política: nudo del poder

    Empresarios en Icare, esperanzados con discurso de Kast e ideas de Quiroz

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández
    El Deportivo

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

    Mientras se concreta su venta a Vasco da Gama: Alan Saldivia desaparece de la pretemporada e irrita a Colo Colo

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo
    Cultura y entretención

    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo

    The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets

    Los inéditos detalles de la llamada entre Trump y Petro: Qué se espera ahora de la relación entre EE.UU. y Colombia
    Mundo

    Los inéditos detalles de la llamada entre Trump y Petro: Qué se espera ahora de la relación entre EE.UU. y Colombia

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo