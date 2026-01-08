The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr
El histórico grupo chileno presenta un EP de tres temas, mezclado por Ismael Palma y Sam Maqueira, además de la presencia de Jack Endino tocando la guitarra en uno de los temas.
El 2025 para el grupo The Ganjas terminó con la publicación del ep Drug Dr. Se trata de una propuesta sonora en apenas tres canciones; Drug Doctor (en la que participa en guitarra el mismísimo Jack Endino ), Iris y la extensa Shades.
Se trata de la primera entrega en estudio tras la publicación del álbum Generation. Posteriormente, y siempre bajo etiqueta BYM Records, habían circulado los discos Live At The Bar The René y la edición en vinilo del recordado ep Fuma y Mira, grabado hace años en Sala Master.
Con discos históricos como After Dark, Resistance, Loose, Daybreak o Laydown, entre otros, la carrera del grupoThe Ganjas los ha relacionado con una apuesta psicodélica, shoegaze, rock clásico y tintes dub, elementos que han hecho de su discografía, un todo reconocido internacionalmente.
Drug Dr fue grabado por Ismael Palma entre fines de 2024 y 2025 en sus estudios Inmontauk Music. Lo mezclaron Samuel Maquieira, Ismael Palma y Jack Endino hizo el mastering. El epé tiene una edición limitada en formato vinilode 10 pulgadasque se puede reservar al correo bymrecords@gmail.com
Escucha Drug Dr. a continuación
