Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China

En 2025, justo en la temporada en que se celebraba el 85° aniversario de Tom y Jerry, se reveló la existencia de un nuevo filme: Tom y Jerry: La Brújula Mágica (Tom and Jerry: Forbidden Compass, su título en inglés), el primer largometraje sobre los icónicos personajes realizado en China.

Estrenada en la 27° edición del Festival Internacional de Cine de Shanghái (y ya disponible en los cines chilenos), la película sigue a los icónicos personajes en sus aventuras en Nueva York y luego, debido al hallazgo de una reliquia en el Museo Metropolitano de Arte, los conduce a través de un portal a una ciudad dorada inspirada en la Antigua China.

Sin buscarlo, la dupla de icónicos rivales queda inserta en una urbe habitada por guerreros y criaturas que jamás habían visto, y deberán superar sus irreconciliables diferencias para intentar volver a casa.

“Un filme de 90 minutos centrado exclusivamente en la clásica comedia físico de Tom y Jerry no habría funcionado”, declaró el director y guionista Zhang Gang a china.org.cn, explicando su interés en introducir a otros personajes dentro de la trama y realizar guiños a la Ópera de Pekín, a la comida local y a otros elementos de esa cultura.

“Quería infundir auténticamente la cultura china en Tom y Jerry desde nuestra perspectiva. Y luego usar esta icónica propiedad intelectual para compartir nuestra cultura globalmente”, indicó, junto con asegurar que “el gran reto creativo consistió en equilibrar los personajes clásicos con elementos chinos”.

Este no es un caso aislado para Warner Bros. Discovery, el actual dueño de los personajes: previamente Tom y Jerry protagonizaron una serie de cortos para la audiencia de Singapur y lo mismo se replicó después con el público japonés.

Revisa el trailer a continuación: