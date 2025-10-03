SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración

Uno de los grupos claves en la Nueva Canción Chilena, marca el camino a la celebración de sus 60 años de historia, publicando una animada colaboración con la banda penquista. Un encuentro plasmado en una versión para Lo que más quiero y El hombre es un continente, la canción inédita publicada en su MTV Unplugged.

Felipe RetamalPor 
Felipe Retamal
Los Bunkers e Inti Illimani Foto: Marce Toledo.

Un encuentro de voces y guitarras nobles, es la que marca la colaboración de alto vuelo entre Inti Illimani y Los Bunkers, que repasó temas de ambos conjuntos.

La confluencia se enmarca en el proceso de celebración de los 60 años del grupo ineludible en el repertorio de la Nueva Canción Chilena. Un sonido que ha marcado, asimismo, la carrera del grupo penquista, como en sus versiones para temas como La exiliada del sur.

La colaboración se trabajó este año, entre junio y octubre, con sesiones de trabajo en el estudio Santuario Sónico. “Como se acercan los 60 años del grupo (...) decidimos hacer este trabajo de colaboraciones con distintos artistas”, dice Jorge Coulon, uno de los fundadores del grupo, en un breve documental sobre el proceso disponible en YouTube.

Los Bunkers e Inti Illimani Foto: Marce Toledo.

El trabajo entre los músicos, ya disponible en plataformas, se plasmó en dos grabaciones. Una fue una versión de Lo que más quiero, un clásico del repertorio de Inti, incluido en el legendario álbum Autores Chilenos (1971).

“Hicimos una propuesta de distintas canciones -detalla Jorge Coulon-. Y la verdad es que esta la propusieron ellos y nos alegra también que sea así”.

Aquella relectura, para el tema que originalmente se trató de una musicalización de Isabel Parra para un texto de su madre Violeta, mantiene una estructura muy similar a la de la grabación del conjunto clave en la difusión del cancionero latinoamericano.

Es decir, arranca con la introducción del cuatro y el juego de las voces (que alternan entre Christian “Búho” González, Álvaro López, Francisco Durán Jorge Coulon), al que se añaden las guitarras eléctricas propias de la banda, moviéndose entre la armonía y la melodía de las voces.

Luego, la colaboración se prolongó con una mirada desde el Inti para El Hombre es un continente, el tema inédito que Los Bunkers presentaron para su MTV Unplugged, que en su ritmo atresillado y en el uso de una línea como un estribillo, remite mucho al trabajo del Inti. “Ellos componen desde la Nueva Canción Chilena”, dice “Búho” González.

Los Bunkers e Inti Illimani Foto: Marce Toledo.

En la sorprendente y latina versión de los Inti, con los arreglos de César Jara (quien asumió la producción musical junto a José Miguel Guerra), la canción va creciendo y mantiene la sensación de esperanza propia de la canción. Desde el entramado de las guitarras, el tiple, el cuatro, y el cuarteto de cuerdas.

Por supuesto, se suma un colchón de armonías vocales que le suma un color a la grabación. Un recurso que es parte de la firma de los Inti, pero también muy presente en el trabajo de Los Bunkers. “Siempre nosotros nos hemos sentido dentro de nuestro formato, que somos un grupo que no deja de lado el tema vocal y se prestaba como para hacer un trabajo bonito, interesante, mezclando nuestras voces con las de ellos”, dice Francis Durán en el mismo documental.

Todo del proceso de trabajo de ambas canciones, es decir, la grabación, mezcla y masterización, lo realizó Juan Pablo Quezada en Santuario Sónico.

Lee también:

Más sobre:Inti IllimaniLos BunkersCamino a los 60 añosLo que más quieroEl hombre es un continenteNueva Canción ChilenaMúsicaMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Suprema ordena tramitar amparo de Daniel Jadue que busca dejar sin afecto la acusación que le impide ser candidato

Cierre del gobierno en EE.UU. deja a la Fed sin dato clave para decisiones sobre tasa de interés

Larraín Vial Activos y exejecutivos buscan dejar sin efecto la sanción por Caso Factop y arremeten contra la CMF

¿Seguir comprando inteligencia artificial? La advertencia que hizo el fundador de Amazon, Jeff Bezos

Jeannette Jara apoya limitar uso de la UF: “Se ha hecho un uso extenso y abusivo”

Petroprix inaugura su primera gasolinera en Providencia con la promesa de ser la más barata, el otro año llegan a Viña del Mar

Lo más leído

1.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

2.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

5.
“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Suprema ordena tramitar amparo de Daniel Jadue que busca dejar sin afecto la acusación que le impide ser candidato
Chile

Suprema ordena tramitar amparo de Daniel Jadue que busca dejar sin afecto la acusación que le impide ser candidato

Matthei desdramatiza desmarque de gobernador de Arica en favor de Kast y remarca: “Este no es momento de la política extrema”

Partido Nacional Libertario presenta querella contra ministro Cordero por caso de Bernarda Vera

Cierre del gobierno en EE.UU. deja a la Fed sin dato clave para decisiones sobre tasa de interés
Negocios

Cierre del gobierno en EE.UU. deja a la Fed sin dato clave para decisiones sobre tasa de interés

Larraín Vial Activos y exejecutivos buscan dejar sin efecto la sanción por Caso Factop y arremeten contra la CMF

Cuando el compliance asfixia a las pymes

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei
Tendencias

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Qué dice el pronóstico del tiempo

El Barcelona vuelve a sufrir la baja de Lamine Yamal por lesión
El Deportivo

El Barcelona vuelve a sufrir la baja de Lamine Yamal por lesión

En vivo: la Roja de Nicolás Córdova se juega su futuro en el Mundial Sub 20 frente a Egipto

Las consecuencias de un mal año: el primer cortado de Colo Colo para la temporada 2026

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Finde

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración
Cultura y entretención

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025

Cómo el dispar vínculo entre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés encontró su abrazo definitivo en Chile

Trump amenaza a Hamas con desatar “un infierno como nunca antes se ha visto” si no acepta el plan de paz antes del lunes
Mundo

Trump amenaza a Hamas con desatar “un infierno como nunca antes se ha visto” si no acepta el plan de paz antes del lunes

De Madagascar a Marruecos: las protestas de la Generación Z ahora remecen a África

Bukele prohíbe el uso del “lenguaje inclusivo” en las escuelas públicas de El Salvador

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta