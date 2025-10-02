Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

El 21° Juzgado Civil de Santiago acogió este jueves la medida prejudicial de retención de dineros por un monto de $100 millones de la recaudación de entradas, por los conciertos que el cantautor cubano Silvio Rodríguez se encuentra realizando en el Movistar Arena de Santiago desde este 29 de septiembre.

La saga de eventos siguió con éxito este miércoles 1 de octubre, y se repetirá el domingo 5 y el lunes 6 de este mes.

Foto: Pedro Rodríguez.

La medida fue solicitada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) contra la empresa Redeyes, organizadores de las cuatro citas del autor de Ojalá en el país. que por más de una década ha incumplido con el pago de derechos de autor por los conciertos que organiza. En diciembre de 2013 la productora firmó con SCD un Contrato de Autorización de Comunicación o Ejecución Pública de Obras Musicales y Fonogramas en Recitales, acogiéndose al convenio firmado por SCD con la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimientos y Cultura (AGEPEC).

Este contrato se ha incumplido reiteradamente desde esa fecha, y la productora —cambiando permanentemente de razón social— ha continuado explotando obras protegidas, obteniendo ingresos por este motivo, sin pagar los correspondientes derechos de autor que la Ley obliga.

Foto: Pedro Rodríguez.

Al respecto, el Director General de SCD, Juan Antonio Durán, afirmó a través de un comunicado que “nuestra misión como organización que defiende y protege los derechos de los autores es actuar con toda la firmeza posible para dejar en claro que la música tiene un valor y que debe ser respetado. Medidas como éstas son necesarias para resaltar la importancia de cumplir, no sólo con lo que la ley y los contratos consignan, sino que también con la premisa básica de que sin autores no hay música, y sin música no hay conciertos, por lo que el pago a esos autores y autoras es una obligación primordial cuando se ejecuta música públicamente”.

La acción contempla la retención de la suma de cien millones de pesos, y deberá hacerse efectiva sobre dineros obtenidos por concepto de venta de entradas para los recitales de Silvio Rodríguez, los que han sido recaudados por la empresa Puntoticket.