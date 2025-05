“Un momento conmovedor”: The Who confirma despido de baterista Zak Starkey, el hijo de Ringo Starr

El baterista Zak Starkey (59) ya no corre más en The Who. Tras haber sido despedido y reincorporado hace un mes, ahora su destino quedó definitivamente sellado. Este domingo 18 de mayo, fue el guitarrista Pete Townshend (79) quien dio a conocer la noticia de que Starkey ya no continúa más en la legendaria agrupación. Al parecer, el grupo no estaba contento con su desempeño.

“Después de muchos años de gran trabajo en la batería de Zak, ha llegado el momento de un cambio. Un momento conmovedor. Zak tiene muchos proyectos nuevos entre manos y le deseo lo mejor”, señaló Townshend.

En la misma nota, Townshend anunció al reemplazante de Starkey: el baterista Scott Devours, quien ha tocado con la banda solista de Roger Daltrey. “Por favor, denle la bienvenida”.

El aludido Starkey -hijo del exbeatle Ringo Starr- comentó en sus redes: “Me despidieron dos semanas después de reincorporarme y me pidieron que hiciera una declaración diciendo que había dejado The Who para dedicarme a mis otros proyectos musicales, lo cual sería una mentira”.

“Me encanta The Who y nunca lo habría dejado. Así que no hice la declaración... Renunciar a The Who también habría defraudado a las innumerables personas increíbles que me apoyaron”, y definió este último tiempo como “dos semanas de caos”.

Luego, el cantante Roger Daltrey (81) y Pete Townshend escribieron otro comunicado ahondando en las razones del despido: “The Who se dirige a la jubilación, mientras que Zak es 20 años más joven y tiene un gran futuro con su nueva banda y otros proyectos emocionantes...Ambos le deseamos toda la suerte del mundo”.

Starkey además ha tocado con Oasis, Johnny Marr, Icicle Works, The Waterboys, ASAP y The Lightning Seeds.