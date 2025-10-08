Una entrevista inédita a John Lennon revela su temor a ser espiado por el gobierno de Nixon

Cuando el joven DJ Nick Horne entró al departamento de John Lennon en el edificio Dakota (donde sería asesinado en 1980), no pudo aguantar los nervios. Había sido invitado para hacerle una entrevista en su departamento. El ex Beatle lo tranquilizó y le preparó galletas de chocolate.

Horne se acomodó en la alfombra del salón de Lennon y notó un detalle. “Me di cuenta al mirar hacia abajo de que había derramado algunas migas de chocolate en esa alfombra blanca inmaculada, y estaba intentando desesperadamente recogerlas una a una para que no las viera", detalló a The Guardian.

Por entonces, Horne era un prometedor DJ de Capital Radio. Parte de la entrevista a John Lennon se emitió por las emisora en 1975, pero no completa. Por años la olvidó, hasta que recientemente, el hombre encontró las cintas de carrete originales en una caja polvorienta en su casa y pensó: “Esto es polvo de oro”.

John Lennon

Con ocasión del aniversario del natalicio de Lennon, el 9 de octubre, se emitirá por Boom Radio de Reino Unido un especial sobre la entrevista. Horne, hoy un veterano de la radio, revelará cómo logró conseguir la entrevista con el ex Beatle y lo que sucedió detrás de escena.

Ya se han revelado algunos detalles. Por entonces, Lennon se encontraba en plena batalla legal contra la administración de Richard Nixon. El músico había presentado una demanda por escuchas telefónicas y vigilancia ilegal en medio de su batalla para evitar la deportación. Además habla de sus sospechas de que fue monitoreado por su activismo contra la guerra de Vietnam, durante sus primeros años en EE.UU.

Según Horne, Lennon detalla en la entrevista: “Sé la diferencia entre que el teléfono esté normal cuando lo levanto y que cada vez que lo levanto haya muchos ruidos”.

“[La administración] me perseguía de una forma u otra; es decir, me acosaban. Abría la puerta y había hombres al otro lado de la calle. Me subía a un coche y me seguían en un coche, sin esconderse”, agregó el Beatle.

Lennon asegura que aunque no pudo probar que le estuvieran pinchando el teléfono en ese momento “solo sé que se están realizando muchas reparaciones en el sótano [del edificio Dakota]”.

John Lennon.

Además, detalla que hubo otras estrellas de rock, tuvieron líos con el gobierno de Nixon. “Mick [Jagger] tuvo que desaparecer por su propia alcantarilla para que Keith [Richards] y los demás pudieran salir de gira. Es decir, hizo mucho trabajo entre bastidores solo para que los dejaran entrar. Así que todos tenemos problemas. Es solo que yo quería quedarme aquí”.

En el plano musical, Lennon revela que estuvo a punto de tirar las cintas de su álbum Walls and Bridges (1974), descontento por el resultado. Pero que se las hizo escuchar a sus amigos, quienes le hicieron cambiar de opinión. “[Me dijeron] oye, está bien”. Así que dije: ‘Está bien. No está nada mal. A mí también me gusta algo. Bueno, publiquémoslo’”.

Asimismo, Lennon asegura que por entonces pensaba que su mejor música estuviera aún por llegar y que “salvo por fuerza mayor, seguiré vivo otros 60 años y seguiré haciéndolo hasta que me caiga”.

Cuando describió su vida cotidiana, señaló: “Básicamente es un dormitorio, un estudio, un televisor, una salida nocturna y regreso a casa”.

El especial se transmitirá por Boom Radio a las 9 p. m (17.00 horas de Chile) este miércoles.