SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Una ruta por andar: Matorral gira por Inglaterra y adelanta nuevo single con Naomi In Blue

Matorral and Naomi In Blue: Acto Reflejo UK Tour 2025 se llama la próxima gira del cuarteto chileno por el Reino Unido entre octubre y noviembre. Antes de volar, tocarán en Santiago el 2 de octubre en Sala SCD Egaña.

Por 
Equipo de Culto
Una ruta por andar: Matorral gira por Inglaterra y adelanta nuevo single con Naomi In Blue

Matorral, uno de los grupos musicales de avanzada en la escena independiente en Chile y de amplio brillo creativo durante este siglo, prepara sus maletas e instrumentos para girar por Inglaterra entre los meses de octubre y noviembre.

Será el debut en Europa del premiado cuarteto integrado por Felipe Cadenasso, Antonio Del Favero, Ítalo Arauz y Gonzalo Planet, con una serie de shows agendados en Hastings (26 octubre), Bristol (28), Londres (29), Brighton (30), Oxford (1 noviembre) y más por anunciarse.

El énfasis del recorrido estará en el más reciente álbum de Matorral, Acto Reflejo, que les nominó como Mejor Artista Rock en los Premios Pulsar, cuyas inquietudes más exploratorias de la canción pop fluyen en singles como Sobre la profundidad. “Además tocaremos temas de nuestros discos anteriores, en una especie de introducción a Matorral para quienes nos escuchen por primera vez y en otro idioma”, explica el bajista Gonzalo Planet.

Matorral and Naomi In Blue: Acto Reflejo UK Tour 2025 es el nombre de la gira del conjunto nacional en compañía de Naomi In Blue, la banda que lidera la compositora chileno-británica Naomi Larsson, con quien Matorral alista un inminente single en conjunto, ya en producción entre Londres y Santiago.

El folk eléctrico de Naomi In Blue une ambos linajes, un cruce definido como “poderoso, crudo y desgarrador”, según la BBC. “El rock en Chile se ha nutrido mucho de la música británica”, comenta la propia Naomi, que acaba de publicar el EP It takes time luego de su debut An Experiment, grabado en el legendario estudio Abbey Road. “Ahora yo invierto ese legado”.

Ítalo Arauz, el baterista de Matorral, ya se encuentra en la isla. Razones familiares le mantienen radicado en Londres por una temporada, donde se ha insertado con soltura en el medio, con presentaciones regulares y grabaciones en estudios de renombre como AIR, Studio 13 de Damon Albarn, y el mismo Abbey Road. “Hace unos años viajé como turista y vi de lejos Abbey Road, soñando algún día grabar allí. Y aquí estamos. Por dentro el estudio es gigante, emociona su carga histórica”. Ian Taylor, ingeniero de planta en Abbey Road, será el sonidista de todos los shows de Matorral en su recorrido inglés.

“En la inclinación”

Cuando Matorral irrumpió como un enérgico trío rock hace dos décadas, su particular eco por la música chilena era por entonces inusual en la escena eléctrica. Con el tiempo, una pieza más –el guitarrista Antonio Del Favero– les expandió hacia un cuarteto que sumó sintetizadores y samplers a sus búsquedas creativas, inspiradas de lo amplio de Violeta Parra a The Beatles. “Ha sido muy inspiradora esa reinvención, cambiar en cada disco”, acota Del Favero.

Felipe Cadenasso, admirado como un guitarrista volcánico, hoy se sienta al teclado y sopla seguro la trompeta, tal como en el hipnótico single Boleta de cambio del álbum Gabriel.

“Hay una esencia que se mantiene al pensar y componer desde Chile, aunque no seamos los mismos de hace 20 años. Nos interesa explorar y expresarnos con la música desde acá por sobre las tendencias. Es lo que escuchará el público inglés en cada show de Matorral junto a Naomi In Blue”.

Previo a su viaje a Inglaterra, Matorral se presentará en vivo en Santiago en Sala SCD Egaña el jueves 2 de octubre a las 20:00 hrs, con una alineación junto a los músicos Rodrigo Muñoz en batería y Diego Gilabert en programaciones, más la apertura del quinteto Salas F.C. Entradas disponibles en https://www.portaldisc.com/evento/matorral-scdegana

Estas son las fechas del Matorral and Naomi In Blue: Acto Reflejo UK Tour 2025

26 de octubre: The Jenny Lind, Hastings

28 de octubre: Exchange Basement, Bristol

29 de octubre: The Victoria, Londres

30 de octubre: The Folklore Rooms, Brighton

1 de noviembre: The Oxford Blue, Oxford

Más fechas por anunciarse.

Más sobre:MatorralNaomi in BlueGonzalo PlanetMúsicaMúsica culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Comisión de Transportes del Senado oficia a la Subtel en medio de críticas al acuerdo entre CDE y Wom

Comisión de Constitución de la Cámara aprueba cese del cargo de parlamentarios que renuncien al partido con el que fueron electos

Jefa programática de Jara por debate de voto obligatorio: “Cambiar las reglas muy encima afecta la certeza”

Argentina insiste: “No hay ninguna rotura del esquema cambiario” tras la intervención

Teck aplaza planes de expansión global para resolver problemas productivos de Quebrada Blanca en Chile

“¿Quieres que pare?”: mira el acalorado adelanto de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

4.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

5.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Comisión de Constitución de la Cámara aprueba cese del cargo de parlamentarios que renuncien al partido con el que fueron electos
Chile

Comisión de Constitución de la Cámara aprueba cese del cargo de parlamentarios que renuncien al partido con el que fueron electos

Jefa programática de Jara por debate de voto obligatorio: “Cambiar las reglas muy encima afecta la certeza”

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Comisión de Transportes del Senado oficia a la Subtel en medio de críticas al acuerdo entre CDE y Wom
Negocios

Comisión de Transportes del Senado oficia a la Subtel en medio de críticas al acuerdo entre CDE y Wom

Argentina insiste: “No hay ninguna rotura del esquema cambiario” tras la intervención

Teck aplaza planes de expansión global para resolver problemas productivos de Quebrada Blanca en Chile

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos
Tendencias

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná
El Deportivo

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná

Con un guiño a la UC: Marcelino Núñez rompe el silencio tras su polémico traspaso al Ipswich Town

Michael Clark confirma que la U evalúa presentar juveniles en la Supercopa: “Obligarnos a jugar no tiene ningún sentido”

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

“¿Quieres que pare?”: mira el acalorado adelanto de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie
Cultura y entretención

“¿Quieres que pare?”: mira el acalorado adelanto de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie

Una ruta por andar: Matorral gira por Inglaterra y adelanta nuevo single con Naomi In Blue

De Cannes a Valdivia: revelan cuándo se podrá ver La Misteriosa Mirada del Flamenco en Chile

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa
Mundo

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa

Debut de hija de Kim Jong-un en desfile militar en Beijing alimenta especulaciones sobre sucesión

Tribunal Constitucional de Perú ordena la liberación de la exprimera ministra Betssy Chávez

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo