Una ruta por andar: Matorral gira por Inglaterra y adelanta nuevo single con Naomi In Blue

Matorral, uno de los grupos musicales de avanzada en la escena independiente en Chile y de amplio brillo creativo durante este siglo, prepara sus maletas e instrumentos para girar por Inglaterra entre los meses de octubre y noviembre.

Será el debut en Europa del premiado cuarteto integrado por Felipe Cadenasso, Antonio Del Favero, Ítalo Arauz y Gonzalo Planet, con una serie de shows agendados en Hastings (26 octubre), Bristol (28), Londres (29), Brighton (30), Oxford (1 noviembre) y más por anunciarse.

El énfasis del recorrido estará en el más reciente álbum de Matorral, Acto Reflejo, que les nominó como Mejor Artista Rock en los Premios Pulsar, cuyas inquietudes más exploratorias de la canción pop fluyen en singles como Sobre la profundidad. “Además tocaremos temas de nuestros discos anteriores, en una especie de introducción a Matorral para quienes nos escuchen por primera vez y en otro idioma”, explica el bajista Gonzalo Planet.

Matorral and Naomi In Blue: Acto Reflejo UK Tour 2025 es el nombre de la gira del conjunto nacional en compañía de Naomi In Blue, la banda que lidera la compositora chileno-británica Naomi Larsson, con quien Matorral alista un inminente single en conjunto, ya en producción entre Londres y Santiago.

El folk eléctrico de Naomi In Blue une ambos linajes, un cruce definido como “poderoso, crudo y desgarrador”, según la BBC. “El rock en Chile se ha nutrido mucho de la música británica”, comenta la propia Naomi, que acaba de publicar el EP It takes time luego de su debut An Experiment, grabado en el legendario estudio Abbey Road. “Ahora yo invierto ese legado”.

Ítalo Arauz, el baterista de Matorral, ya se encuentra en la isla. Razones familiares le mantienen radicado en Londres por una temporada, donde se ha insertado con soltura en el medio, con presentaciones regulares y grabaciones en estudios de renombre como AIR, Studio 13 de Damon Albarn, y el mismo Abbey Road. “Hace unos años viajé como turista y vi de lejos Abbey Road, soñando algún día grabar allí. Y aquí estamos. Por dentro el estudio es gigante, emociona su carga histórica”. Ian Taylor, ingeniero de planta en Abbey Road, será el sonidista de todos los shows de Matorral en su recorrido inglés.

“En la inclinación”

Cuando Matorral irrumpió como un enérgico trío rock hace dos décadas, su particular eco por la música chilena era por entonces inusual en la escena eléctrica. Con el tiempo, una pieza más –el guitarrista Antonio Del Favero– les expandió hacia un cuarteto que sumó sintetizadores y samplers a sus búsquedas creativas, inspiradas de lo amplio de Violeta Parra a The Beatles. “Ha sido muy inspiradora esa reinvención, cambiar en cada disco”, acota Del Favero.

Felipe Cadenasso, admirado como un guitarrista volcánico, hoy se sienta al teclado y sopla seguro la trompeta, tal como en el hipnótico single Boleta de cambio del álbum Gabriel.

“Hay una esencia que se mantiene al pensar y componer desde Chile, aunque no seamos los mismos de hace 20 años. Nos interesa explorar y expresarnos con la música desde acá por sobre las tendencias. Es lo que escuchará el público inglés en cada show de Matorral junto a Naomi In Blue”.

Previo a su viaje a Inglaterra, Matorral se presentará en vivo en Santiago en Sala SCD Egaña el jueves 2 de octubre a las 20:00 hrs, con una alineación junto a los músicos Rodrigo Muñoz en batería y Diego Gilabert en programaciones, más la apertura del quinteto Salas F.C. Entradas disponibles en https://www.portaldisc.com/evento/matorral-scdegana

Estas son las fechas del Matorral and Naomi In Blue: Acto Reflejo UK Tour 2025

26 de octubre: The Jenny Lind, Hastings

28 de octubre: Exchange Basement, Bristol

29 de octubre: The Victoria, Londres

30 de octubre: The Folklore Rooms, Brighton

1 de noviembre: The Oxford Blue, Oxford

Más fechas por anunciarse.