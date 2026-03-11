SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Universos, referencias y Yoshi: todo lo que sabemos sobre Super Mario Galaxy: La película

    Tras lanzar su último tráiler, la nueva adaptación del icónico plomero de Nintendo ha revelado nuevos detalles sobre su historia, personajes y actores de voz. La secuela del fenómeno taquillero de 2023 llegará a cines el 1 de abril y genera altas expectativas en gamers y seguidores casuales.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Super Mario Galaxy: La película (2026)

    El lunes 9 de marzo, Nintendo, Universal Pictures e Illumination publicaron en sus redes sociales el último tráiler de Super Mario Galaxy: La película, la esperada secuela de la primera adaptación cinematográfica de Super Mario, el personaje más famoso del mundo de los videojuegos. El adelanto fue exhibido por primera vez en un Nintendo Direct especial, una transmisión en vivo emitida por la empresa japonesa en YouTube.

    La continuación de Super Mario Bros: La película (2023) expandirá el universo (literalmente) del plomero más allá de las fronteras del Reino Champiñón, con personajes nuevos, referencias a juegos y una historia que alcanzará cuotas interplanetarias. Esto último será porque la película adaptará libremente los eventos sucedidos en Super Mario Galaxy (2007), videojuego lanzado para la Nintendo Wii.

    Super Mario Galaxy: La película (2026). Créditos a Nintendo e Illumination

    El tráiler muestra detalles confirmados en adelantos previos, como la presencia de Yoshi, Bowser Jr. y Rosalina (personajes que debutan cinematográficamente en la franquicia) y referencias a otros videojuegos como Super Mario Bros. 2 (1988) y Super Mario Odyssey (2017).

    La sinopsis conocida del filme ubica la historia después de lo sucedido en el primer filme, con Bowser Jr. luchando por liberar a Bowser, su padre, de la pequeña jaula en que lo encerraron Mario, Luigi y Peach. En el proceso, el castillo de la princesa del Reino Champiñón es levantado hacia el espacio, lo que reubica a los protagonistas en un escenario galáctico, donde tendrán que viajar entre planetas para enfrentar al villano koopa con ayuda de Toad, Yoshi, Rosalina y otros personajes.

    La película se estrenará el miércoles 1 de abril en cines chilenos y su preventa de entradas ya comenzó.

    ¿Qué sabemos sobre la película?

    La idea de hacer una secuela de Super Mario Bros: La película nunca fue descartada por Nintendo e Illumination. De hecho, una escena postcréditos de la cinta de 2023 muestra un característico huevo blanco y verde desde el cual nacen los Yoshis en los juegos del plomero, insinuando la presencia del dinosaurio verde en una posible continuación.

    La especulación sobre una secuela se afianzó con declaraciones del elenco del primer filme. Por ejemplo, Jack Black (quien interpreta a Bowser) afirmó en abril de 2023 que le gustaría ver a Pedro Pascal interpretando a Wario, uno de los némesis de Mario, en una posible continuación. También, en junio de ese mismo año, Chris Pratt (voz del protagonista) dijo que “pronto se anunciaría una secuela”, aunque esta sufrió algunos retrasos por la huelga del Sindicato de Guionistas de América de 2023.

    Finalmente, la segunda parte de Super Mario Bros: La película fue anunciada en marzo de 2024 por Chris Meledandri, director ejecutivo y productor de Illumination, y Shigeru Miyamoto, director de videojuegos y creador de la saga de Nintendo. El anuncio también oficializó el regreso del equipo creativo tras la primera entrega, compuesto por Aaron Horvath y Michael Jelenic, como directores, y Matthew Fogel como guionista.

    Super Mario Galaxy: La película (2026). Créditos a Nintendo e Illumination

    En septiembre de 2025, durante un Nintendo Direct, se confirmó que el título del filme sería Super Mario Galaxy: La película, lo que generó gran expectación en los seguidores del plomero, considerando que el videojuego homónimo de Wii es uno de los más queridos y elogiados del fontanero.

    Junto a este anuncio, también se hizo oficial que Chris Pratt, Anya Taylor-Joy (voz de Peach), Charlie Day (voz de Luigi), Jack Black, Keegan-Michael Key (voz de Toad) y Kevin Michael Richardson (voz de Kamek) volverían a interpretar a sus personajes en la secuela. Las novedades vinieron del lado de los nuevos personajes, ya que se reveló que Brie Larson (fanática declarada de Nintendo) interpretarían a Rosalina y Benny Safdie a Bowser Jr.

    Super Mario Galaxy: La película (2026). Extraída de Nintendo Life

    El regreso de Brian Tyler, como compositor de la banda sonora, también se oficializó. La partitura final fue interpretada por una orquesta de 70 músicos e incluye temas regrabados del videojuego Super Mario Galaxy.

    Durante el directo emitido el 9 de marzo, se confirmó también un último listado de actores de voz, compuesto por Donald Glover (quien interpretará a Yoshi), Luis Guzmán (voz de Wart) e Issa Rae (voz de la Reina Abeja).

    Referencias

    Lógicamente, es esperable que Super Mario Galaxy: La película adapte escenarios y parte de la historia del videojuego homónimo de Nintendo Wii y su secuela (Super Mario Galaxy 2, lanzado en 2010). Sin embargo, el propio Chris Meledandri afirmó que la cinta “tendrá sorpresas para los fans de todas las épocas de Mario”.

    Eso se ha reflejado en el material promocional del proyecto. Si bien en tráilers y pósters se han evidenciado planetas, escenarios, colores y personajes característicos de los juegos galácticos de Mario (como Rosalina y los destellos), se ha hecho un énfasis especial en referencias a otras etapas de la franquicia.

    Super Mario Galaxy (2006). Créditos a Nintendo

    Por ejemplo, la irrupción de Bowser Jr, con una estética sombría y un pincel que puede alterar la realidad, no es propia de Super Mario Galaxy, sino de Super Mario Sunshine (2002), videojuego de Nintendo Gamecube. Algo parecido se puede decir sobre las apariciones de Wart y Birdo, personajes antagónicos de Super Mario Bros. 2, juego de Nintendo Entertainment System (NES).

    A esto se suman las apariciones de power-ups (poderes que cambian la apariencia de Mario, Luigi y compañía) de diversos juegos, como el disfraz de rana, que se ve siendo usado por Luigi en tráilers y pósters y es propio de Super Mario Bros. 3 (1988), juego de NES. También se ve en afiches a Toad usando un disfraz de pingüino, algo característico de un poder que debutó en New Super Mario Bros. Wii (2009).

    Por último, el material promocional ha mostrado varios extractos fotográficos y audiovisuales de Mario yendo a una zona desértica habitada por pequeños seres con maracas. Este universo calca la estética del Reino de las Arenas, nivel de Super Mario Odyssey.

    Super Mario Galaxy: La película (2026)

    Lee también:

    Más sobre:Super MarioSuper Mario GalaxySuper Mario Galaxy: La películaPelículaEstrenoCineAnimaciónNintendoIlluminationUniversalVideojuegoVideojuegosMarioLuigiYoshiNintendo WiiChris PrattAnya Taylor-JoyJack BlackDonald GloverCharlie DayThe Super Mario Galaxy MoviePedro PascalBrie LarsonCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Me dijo, anda a verificar con cuidado”: compañero del sargento Figueroa relata cómo encontró a carabinero baleado

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    Las cinco mujeres en la presidencia del Senado: Paulina Núñez se convierte en la primera representante de derecha en el cargo

    Lo más leído

    1.
    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026

    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026

    2.
    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    3.
    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    4.
    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX

    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX

    5.
    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile

    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Servicios

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    “Me dijo, anda a verificar con cuidado”: compañero del sargento Figueroa relata cómo encontró a carabinero baleado
    Chile

    “Me dijo, anda a verificar con cuidado”: compañero del sargento Figueroa relata cómo encontró a carabinero baleado

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno

    Las cinco mujeres en la presidencia del Senado: Paulina Núñez se convierte en la primera representante de derecha en el cargo

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove
    Negocios

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    Petróleo ¿Cuál es la diferencia entre el WTI y el Brent, y qué países tienen las mayores reservas?

    Segmento habitacional empaña resultados de Echeverría Izquierdo y firma destaca cifra récord de cartera de proyectos

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    En vivo: Real Madrid choca ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid choca ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League

    Champions League: Arsenal salva el invicto con un postrero empate en Leverkusen y queda a un paso de cuartos de final

    Repasa el empate por 1-1 entre Arsenal y Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando
    Cultura y entretención

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    Universos, referencias y Yoshi: todo lo que sabemos sobre Super Mario Galaxy: La película

    Y suma otra marca: Santiago es la segunda ciudad del mundo que más escucha AC/DC

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?
    Mundo

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Presidente de Bolivia recuerda su vida en Chile durante el exilio: Aquí “empecé a entender la importancia de la democracia”

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte