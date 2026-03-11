Universos, referencias y Yoshi: todo lo que sabemos sobre Super Mario Galaxy: La película

El lunes 9 de marzo, Nintendo, Universal Pictures e Illumination publicaron en sus redes sociales el último tráiler de Super Mario Galaxy: La película, la esperada secuela de la primera adaptación cinematográfica de Super Mario, el personaje más famoso del mundo de los videojuegos. El adelanto fue exhibido por primera vez en un Nintendo Direct especial, una transmisión en vivo emitida por la empresa japonesa en YouTube.

La continuación de Super Mario Bros: La película (2023) expandirá el universo (literalmente) del plomero más allá de las fronteras del Reino Champiñón, con personajes nuevos, referencias a juegos y una historia que alcanzará cuotas interplanetarias. Esto último será porque la película adaptará libremente los eventos sucedidos en Super Mario Galaxy (2007), videojuego lanzado para la Nintendo Wii.

Super Mario Galaxy: La película (2026). Créditos a Nintendo e Illumination

El tráiler muestra detalles confirmados en adelantos previos, como la presencia de Yoshi, Bowser Jr. y Rosalina (personajes que debutan cinematográficamente en la franquicia) y referencias a otros videojuegos como Super Mario Bros. 2 (1988) y Super Mario Odyssey (2017).

La sinopsis conocida del filme ubica la historia después de lo sucedido en el primer filme, con Bowser Jr. luchando por liberar a Bowser, su padre, de la pequeña jaula en que lo encerraron Mario, Luigi y Peach. En el proceso, el castillo de la princesa del Reino Champiñón es levantado hacia el espacio, lo que reubica a los protagonistas en un escenario galáctico, donde tendrán que viajar entre planetas para enfrentar al villano koopa con ayuda de Toad, Yoshi, Rosalina y otros personajes.

La película se estrenará el miércoles 1 de abril en cines chilenos y su preventa de entradas ya comenzó.

¿Qué sabemos sobre la película?

La idea de hacer una secuela de Super Mario Bros: La película nunca fue descartada por Nintendo e Illumination. De hecho, una escena postcréditos de la cinta de 2023 muestra un característico huevo blanco y verde desde el cual nacen los Yoshis en los juegos del plomero, insinuando la presencia del dinosaurio verde en una posible continuación.

La especulación sobre una secuela se afianzó con declaraciones del elenco del primer filme. Por ejemplo, Jack Black (quien interpreta a Bowser) afirmó en abril de 2023 que le gustaría ver a Pedro Pascal interpretando a Wario, uno de los némesis de Mario, en una posible continuación. También, en junio de ese mismo año, Chris Pratt (voz del protagonista) dijo que “pronto se anunciaría una secuela”, aunque esta sufrió algunos retrasos por la huelga del Sindicato de Guionistas de América de 2023.

Finalmente, la segunda parte de Super Mario Bros: La película fue anunciada en marzo de 2024 por Chris Meledandri, director ejecutivo y productor de Illumination, y Shigeru Miyamoto, director de videojuegos y creador de la saga de Nintendo. El anuncio también oficializó el regreso del equipo creativo tras la primera entrega, compuesto por Aaron Horvath y Michael Jelenic, como directores, y Matthew Fogel como guionista.

Super Mario Galaxy: La película (2026). Créditos a Nintendo e Illumination

En septiembre de 2025, durante un Nintendo Direct, se confirmó que el título del filme sería Super Mario Galaxy: La película, lo que generó gran expectación en los seguidores del plomero, considerando que el videojuego homónimo de Wii es uno de los más queridos y elogiados del fontanero.

Junto a este anuncio, también se hizo oficial que Chris Pratt, Anya Taylor-Joy (voz de Peach), Charlie Day (voz de Luigi), Jack Black, Keegan-Michael Key (voz de Toad) y Kevin Michael Richardson (voz de Kamek) volverían a interpretar a sus personajes en la secuela. Las novedades vinieron del lado de los nuevos personajes, ya que se reveló que Brie Larson (fanática declarada de Nintendo) interpretarían a Rosalina y Benny Safdie a Bowser Jr.

Super Mario Galaxy: La película (2026). Extraída de Nintendo Life

El regreso de Brian Tyler, como compositor de la banda sonora, también se oficializó. La partitura final fue interpretada por una orquesta de 70 músicos e incluye temas regrabados del videojuego Super Mario Galaxy.

Durante el directo emitido el 9 de marzo, se confirmó también un último listado de actores de voz, compuesto por Donald Glover (quien interpretará a Yoshi), Luis Guzmán (voz de Wart) e Issa Rae (voz de la Reina Abeja).

Referencias

Lógicamente, es esperable que Super Mario Galaxy: La película adapte escenarios y parte de la historia del videojuego homónimo de Nintendo Wii y su secuela (Super Mario Galaxy 2, lanzado en 2010). Sin embargo, el propio Chris Meledandri afirmó que la cinta “tendrá sorpresas para los fans de todas las épocas de Mario”.

Eso se ha reflejado en el material promocional del proyecto. Si bien en tráilers y pósters se han evidenciado planetas, escenarios, colores y personajes característicos de los juegos galácticos de Mario (como Rosalina y los destellos), se ha hecho un énfasis especial en referencias a otras etapas de la franquicia.

Super Mario Galaxy (2006). Créditos a Nintendo

Por ejemplo, la irrupción de Bowser Jr, con una estética sombría y un pincel que puede alterar la realidad, no es propia de Super Mario Galaxy, sino de Super Mario Sunshine (2002), videojuego de Nintendo Gamecube. Algo parecido se puede decir sobre las apariciones de Wart y Birdo, personajes antagónicos de Super Mario Bros. 2, juego de Nintendo Entertainment System (NES).

A esto se suman las apariciones de power-ups (poderes que cambian la apariencia de Mario, Luigi y compañía) de diversos juegos, como el disfraz de rana, que se ve siendo usado por Luigi en tráilers y pósters y es propio de Super Mario Bros. 3 (1988), juego de NES. También se ve en afiches a Toad usando un disfraz de pingüino, algo característico de un poder que debutó en New Super Mario Bros. Wii (2009).

Por último, el material promocional ha mostrado varios extractos fotográficos y audiovisuales de Mario yendo a una zona desértica habitada por pequeños seres con maracas. Este universo calca la estética del Reino de las Arenas, nivel de Super Mario Odyssey.