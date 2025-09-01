“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Crecer como sinónimo de transformación, valentía y autenticidad. Como quien libera un suspiro cargado de alivio y calma, Rubio suelta ese mensaje al viento en Voy Creciendo, sencillo que da la bienvenida a su esperado cuarto álbum y que abre una nueva etapa creativa para la chilena: un ciclo marcado por búsquedas sonoras orgánicas y la emoción a flor de piel.

“Me encanta que sea una canción sencilla, amorosa, luminosa, cálida y cercana. Casi siempre, el crecimiento y el cambio nos llenan de miedo, nos aferramos a lo conocido por temor a lo que vendrá. Sin embargo, Voy Creciendo habla de la valentía de seguir adelante, es un recordatorio de que nunca dejamos de crecer y de que cada nuevo paso es una puerta”, profundiza Fran Straube sobre el estreno que, grabado con guitarras, bajo, batería y piano, se aleja de su estética electrónica y experimental habitual para adentrarse en una sonoridad más directa y sin artificios.

Más que una simple carta de presentación, el single funciona como punto de partida narrativo de un disco que se construye desde la introspección y la búsqueda de apertura y conexión con uno y con los demás. Bajo el título críptico EPV1OJ —iniciales que se revelarán durante el año—, Rubio propone un viaje íntimo que invita a compartir lo extraordinario desde lo cotidiano, donde el amor, la nostalgia luminosa y el crecimiento personal se convierten en el hilo conductor de una serie de canciones que son un llamado a estar presentes —y juntas— para lo inesperado.

“Siento que hay canciones que son un reflejo de nuestras propias historias. Para mí, ésta es el inicio de mi “nuevo empezar”. Es la primera que escribí para este disco y, desde el momento en que nació, supe que era especial. Todo el período de hacer el álbum ha sido intenso, con momentos de crisis, de tranquilidad, de crisis de nuevo, y ahora estoy saliendo a la luz compartiendo estas composiciones. Estoy muy contenta por eso y por todo lo que viene”, detalla Fran.

La transformación y autoexploración también están presentes en el videoclip de Voy Creciendo, el primero en la carrera de Rubio en ser filmado en formato cine. Rodado a las afueras de Medellín, Colombia, y dirigido por JASZ, el clip apuesta por una narrativa visual simple y sensorial, cargada de luz natural, paisajes abiertos y una atmósfera cálida que acompaña con delicadeza el espíritu de la canción y del LP que llegará a comienzos del próximo año.

“Cada vez que la escucho, se me eriza la piel o me dan ganas de llorar. Es pura gratitud, una emoción de abrazar mi propia historia y de la ilusión por todo lo que está por llegar. Espero que a ustedes les haga sentir lo mismo”, concluye la artista —que acaba de anunciar su participación en Lollapalooza Chile 2026— sobre uno de los estrenos más personales y emocionantes del año.