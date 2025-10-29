SUSCRÍBETE
Yo La Tengo tendrá sideshow en el Parque de las esculturas

La banda actuará un día antes de su show fijado en el festival Fauna Primavera 2025. El acceso a este concierto será sorteado entre quienes hayan comprado su entrada a Fauna Primavera.

Por 
Equipo de Culto

Luego de su confirmación como parte del cartel de Fauna Primavera 2025, Yo La Tengo anuncia oficialmente su sideshow. Esa es la “tarde especial” que se mencionaba en el line up. Este concierto se realizará el 6 de noviembre en el Parque de las Esculturas de Providencia.

Yo La Tengo formado en 1984 por Ira Kaplan, Georgia Hubley, James McNew y la fecha con más de 20 álbumes editados, regresan a Chile luego de ocho años y ofrecerán Una Tarde Especial con clásicos de su repertorio, y parte de su más reciente disco This Stupid World.

El acceso a este concierto será sorteado entre quienes hayan comprado su entrada a Fauna Primavera, para este fin se podrán inscribir en faunaprimavera.cl a partir del 29 de octubre al mediodía. También la ilustre Municipalidad de Providencia y BCI, tendrán stock de tickets, que próximamente comunicarán a través de sus redes sociales cómo obtenerlos.

El sideshow de Yo La Tengo se enmarca dentro de la realización de Fauna Primavera 2025, que se llevará a cabo el 7 y 8 de noviembre en Parque Ciudad Empresarial. El festival contará con las actuaciones de Massive Attack, Weezer, AURORA, Bloc Party, James, Stereolab, entre otros.

