De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Ya está disponible en las plataformas digitales El Sonido del Misterio, el séptimo álbum de estudio de la banda chilena De Saloon. Un trabajo que marca su regreso a la discografía después de una década sin publicar un larga duración.

El álbum presenta 12 canciones, trabajadas en los últimos dos años. Fue grabado en estudios Black Vitamina por Carlos Contreras y el mastering estuvo a cargo de Nacho Ramirez. No se incluyeron músicos de sesión, ni invitados y la producción musical fue asumida por el vocalista Jean Pierre “Piero” Duhart.

“Nos pusimos como prioridad nosotros mismos como banda, teníamos esta idea de que sonara lo más De Saloon posible. Entonces, fue como ya, seamos solo nosotros tres, hagamos música como aprendimos a hacerla, solo nosotros tres", dijo “Piero” Duhart a Culto.

Para celebrar el hito, el grupo alista una presentación gratuita. Será un show acústico, programado para este miércoles 29 de octubre, a las 17:00 horas en la estación Quinta Normal del Metro de Santiago.

De Saloon saldrá de gira promocional por 14 ciudades, donde los tickets están disponibles en www.desaloon.cl. Además se presentarán en Lollapalooza Chile 2026, el próximo sábado 14 de marzo en el Parque O´Higgins.