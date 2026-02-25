SUSCRÍBETE
    “Yo siento un profundo respeto por este escenario”: Juanes y su ilusión por volver al Festival de Viña

    En la antesala de su concierto en el certámen viñamarino, que comienza su tour mundial, el artista participó en una conferencia de prensa. El cantante colombiano destacó figuras como Milo J, Bad Bunny y Rosalía. Además, reflexionó sobre el estado del mundo y explicó el significado de la camiseta de los Premios Lo Nuestro.

    Por 
    Daniel Cañete

    El cantante Juanes regresa una vez más a Chile para presentarse en el Festival de Viña 2026. El certámen que vio sus primeros pasos por el país lo recibe nuevamente. Antes de su espectáculo el miércoles 25 de febrero, el artista participó de una conferencia de prensa donde recordó su icónica camiseta con la consigna “se habla español” y destacó figuras como Bad Bunny, Milo J y Rosalía.

    Completamente vestido de negro, el artista respondió las preguntas en la sala del Hotel Sheraton. Esto, pocos días después del anuncio de su gira mundial que visitará Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. El tour tendrá como foco su último álbum JuanesTeban, que se lanzará el 6 de marzo de 2026, y comienza con su presentación en Viña del Mar.

    Juanes expresó su emoción por su show en Viña 2026. Además, recordó que su primera visita al país, en el marco de la misma celebración en 2003, fue un antes y un después en su carrera. Adelantó un set potente y resguardo el secreto de posibles invitados para su presentación. “Ahorita lo estamos viendo, vamos a ver qué pasa. Ojalá que se pueda y si no se puede, pues estamos ahí con el público”.

    Más adelante, también mencionó que llevaba tiempo con la ilusión de volver a presentarse en la Quinta Vergara, pero no se había dado hasta el inicio de conversaciones en 2025. “Yo siento un profundo respeto por este escenario de Viña del Mar”, añadió.

    En los Premios Lo Nuestro, el artista lució una polera con la consigna “Se habla español”. Esta es una reinterpretación de la camiseta que ocupó para los Grammy Latino de 2003, donde se le pidió a los artistas que hablaran inglés. “Me puse la camiseta como una manera de, no de protestar, era como un mensaje que estaba en el subtexto”, recordó.

    “Me la puse en los Premios Lo Nuestro con un mensaje mucho más poderoso: conectarme con toda la comunidad latina de los Estados Unidos. En el último mes, ha pasado por momentos muy complicados. Creo que el mundo está muy complicado en general, lo que ha pasado desde el 11 de septiembre, el 2008, el Covid, han sido golpes muy duros para todos”, detalló.

    En la instancia, el artista aprovechó para destacar las figuras de Bad Bunny, Milo J y Rosalía. Esto por la decisión de los artistas de reconectar con la música folclórica de sus respectivos países en sus últimos proyectos. “Yo personalmente celebro que la gente más joven, que está haciendo música, está buscando en las raíces cómo enriquecerse”, enfatizó.

    Una larga trayectoria ha traído al artista una búsqueda de recuperar la inocencia de los primeros años. Este es un elemento que ha intentado incluir en sus últimos proyectos. Asimismo, reflexionó de las experiencias que lo han hecho cambiar en la vida, como la formación de su familia. “El amor de los hijos es algo muy fuerte, lo más fuerte que existe”, sentenció.

    En la instancia, el artista pensó cómo sería la conversación entre su versión actual con una más joven. El cantante señaló que se agradecería a sí mismo por dedicarse a la música, pero también se recordaría: “de dónde venís, tu esencia, pila hermano, no te olvides nunca de eso”.

    En un momento cómico, se le preguntó a Juanes si tenía el temor de parecerse a una tía suya. En ese contexto, reflexionó sobre la vanidad y el autocuidado. “La vanidad también es poder leer, escribir, dibujar, hacer una canción. Está en todo el balance de lo físico, espiritual, intelectual, esa vanidad me encanta. Pero cuando me vea como una de mis tías, lo voy a pensar”.

    Para cerrar la conferencia, el cantante colombiano reflexionó sobre el problema migrante en Estados Unidos. En ese sentido, exteriorizó que los problemas del mundo le agobian y su solución ha sido conectar con lo humano. “Con la tecnología nos hemos ido al algoritmo y al individualismo absoluto (...) Hay que volver a conectarnos con lo que somos”.

    Juanes abrirá la noche del miércoles 25 de febrero. Tras su presentación dará paso a la comediante Asskha Sumathra. Y la velada la cerrará el grupo argentino Ke Personajes.

