A 10 días de las elecciones: Salud indica que un 52% de los vocales de mesa ya cuenta con sus dos dosis de la vacuna

Para Javiera García (23) los comicios del próximo 15 y 16 de mayo serán la tercera vez en que participará como vocal de mesa en el Instituto Superior de Comercio (Insuco) de Santiago. La primera vez fue para el plebiscito de octubre, la segunda en las primarias de gobernadores regionales y alcaldes, y la diferencia, dice, de una nueva elección en pandemia es que sumado a los protocolos que cumplen junto a los otros miembros de su mesa, hoy además están vacunados contra el Covid-19. “Ya tengo las dos dosis. Me vacuné por primera vez el 25 de marzo en el Parque O’Higgins con Sinovac y el 23 de abril con la segunda dosis. Me siento más protegida por la vacuna, más segura”, explica.

Una historia similar es la de Manuela Gómez (26). También es su tercera vez designada para una elección y apenas supo que estaba contemplada como grupo prioritario, se vacunó. Para los próximos sufragios, Gómez estará en el Colegio Leonardo da Vinci de Las Condes y respecto de la vez anterior hay más alivio. “Mientras más gente esté vacunada, más pronto se producirá el efecto rebaño, por lo tanto, que los vocales estemos vacunados ya es un avance y un aporte. Asumiendo también que ya un gran porcentaje de los votantes también está vacunado”, dice.

A pesar de su edad, Javiera y Manuela pudieron acceder antes a la vacunación contra el coronavirus luego de que el Ministerio de Salud (Minsal) durante la penúltima semana de marzo -y previo a la postergación de los comicios para constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales- incluyó dentro del calendario de inmunización contra el Covid-19 a quienes se desempeñarán en las mesas receptoras de sufragios. Y hasta ahora esa estrategia, ya muestra una cobertura de más de la mitad, según las cifras de Salud a las que accedió La Tercera.

De los de los 230.435 vocales designados por el Servicio Electoral (Servel), 143.226 ya han recibido al menos una primera dosis. Es decir, un 62,2% del grupo objetivo a inocular. Mientras que con el esquema completo, un 52% ya ha completado las dos dosis. En proporción, de las 46.087 mesas receptoras de sufragios a nivel nacional -conformadas por cinco vocales de mesa cada una- tres de cada cinco miembros deberían contar con alguna de las dosis de vacunas.

“Hay que llamar a que las personas vayan a votar con tranquilidad. No solamente porque el vocal va a estar inmunizado, sino porque se va a cumplir un protocolo muy estricto, que es el mismo elaborado para el plebiscito. Con la diferencia de que esta elección es en dos días y que se mantiene el horario protegido para el adulto mayor, que son quienes tienen las más altas coberturas de vacunación -dependiendo del rango etario-, llegando por sobre el 80%”, asevera el ministro de Salud, Enrique Paris.

Seguir el protocolo

En líneas generales, el jefe de la cartera sanitaria recalca que en los locales de votación “habrá vigilancia del uso de la mascarilla y los vocales podrán cambiársela cada cierto tiempo; también habrá disponibilidad para los electores si no tienen. Tendrán que llevar su propio lápiz, las urnas no tendrán puertas para no propiciar espacios cerrados, será lo mismo que la vez anterior”.

Si bien Paris señala que en la mayoría de los casos quienes están designados para participar de la elección son personas jóvenes que podría corresponderles ser vacunados durante esta y la próxima semana, ya se evalúa -en conjunto con el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)- incluir nuevamente a los vocales de mesa en el calendario durante la próxima semana para recordarles que tienen la opción de ser vacunados -al menos con la primera dosis- antes del 15 y 16 de mayo.

Aunque no hay un estimado de cuál será el porcentaje de cobertura total de quienes participen en la elección, y contando a quienes ya se han vacunado por edad, por trabajo esencial o por alguna comorbilidad, podría llegar por sobre el 75% con al menos una de las dosis.

La proyección epidemiológica de La Moneda

Durante el lunes, entre los dirigentes del oficialismo comenzó a circular un documento elaborado por La Moneda, de cinco páginas, que describe las principales proyecciones epidemiológicas para la fecha de los comicios versus la fecha original -10 y 11 de abril- para la cual estaban agendados. Y si bien el escenario será más complejo -a diferencia del plebiscito- en la presentación queda de manifiesto que no habría mayores argumentos para no realizar la elección o postergarla, pues los principales indicadores irían en mejoría.

Frente al plan de inmunización “al día de la elección, esperamos contar con más de nueve millones de personas vacunadas con al menos una dosis y 7,4 millones de personas con dos dosis”, señala una de las diapositivas.

Coincidiendo con las proyecciones que han hecho otros expertos, como el doctor Mauricio Canals, se espera que el promedio semanal de casos para esa fecha esté en el orden de los 4.600 reportados diarios, con un crecimiento negativo (-10%) de los casos. Y si hoy la positividad está en torno al 9,7% a nivel nacional, se espera que caiga a 8,5%.

En términos de la red asistencial, con 4.600 camas UCI habilitadas, el cálculo de Palacio es que la holgura de cupos críticos sea de 300. Es decir, 126 más que las disponibles para la fecha original de las elecciones. También se espera que el promedio de ingresos semanales a unidades críticas caiga a 150, pues al día de hoy la cifra que se maneja es de 189 pacientes promedio.

La epidemióloga y miembro del Consejo Asesor Covid-19, María Teresa Valenzuela, ha seguido de cerca la dinámica de las elecciones en pandemia. Y espera que durante el 15 y 16 de mayo se replique la experiencia del plebiscito, que a su juicio fue “ejemplar”. Si bien proyecta que “van a ser sufragios mucho más complejos que para el plebiscito por la cantidad de papeletas, la buena noticia es que una buena proporción de los vocales está vacunada, sobre todo con segunda dosis para exponerse menos al riesgo. Son ellos quienes estarán durante los días completos del proceso. Sin embargo, la situación epidemiológica es de mayor riesgo que la vez anterior. Y frente a ello, se tienen que seguir tomando todas las precauciones: la ventilación en salas será clave, el uso de la mascarilla, no compartir lápices, el orden y la distancia en las filas”.